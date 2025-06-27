شكرا لقرائتكم خبر عن عشان أحلى فطار ساعة صبحية.. مواصفات طبق الفول الصحية لمرضى القولون والان مع تفاصيل الخبر

طبق الفول ذلك الطبق الأشهر على مائدة الإفطار، وجبة غنية بالمغذيات الصحية، والفيتامينات والمعادن والبرويتن نباتى طبيعى ومقوى، يمتنع البعض عن تناوله لما قد يسببه من غازات أو شعور بالانتفاخ وتقلصات، وخاصة مرضى القولون العصبى، الذى يتجنب معظمهم تناوله.

فوائد طبق الفول

قالت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية معهد التغذية، إن الفول أحد أهم الأطباق الصحية الغنية بالعناصر والفيتامينات والأحماض والألياف التي يحتاجها الجسم بالفعل، فهو من أهم أنواع البقوليات وأكثرها شيوعا وفائدة، ويحتوى كم كبير من البروتين الصحى، وكذا الألياف الغذائية التي تعزز من حركية الأمعاء، وكذا الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، كما أنه معزز للطاقة وبناء العضلات، سعراته الحرارية متوازنة، وكل 100 جرام منه تعادل 10 جرام من البروتين النباتى الخالص.

مرضى القولون والفول

نظرا لطبيعة الفول وقشرته الصلبة، والتى يصعب على المعدة هضمها وتحتاج لتوقيت أطول من الفول "المدشوش" أو منزوع القشر، فتسبب لدى البعض أعراض مرضية مثل الانتفاخات، والتقلصات، واضطرابات الإخراج، آلام البطن، وخاصة مرضى القولون والأمعاء،ولكن ببعض النصائح البسيطة يمكنهم تناوله دون مشكلات تذكر، فيفضل البداية عدم الإكثار من من الكميات، كونه من البقوليات التي تحتاج قشرته لمجهود في الهضم، لذا لا يجب تناوله يوميا مثلما يفعل البعض خطأ.

ويفضل إضافة الخضراوات إلى طبق الفول، مثل الفلفل، والخضراوات الورقية كالبقدونس، كما يفضل أن يكون الفول منقوعا لساعات طويلة ومعد منزليا، حيث يتم غسيله جيدا قبل الطهى والتخلص من ماء النقع تماما، والتخلص من تركيزات الصوديوم بمياهه لتصبح صافية، ويفضل هرسه سهلا ، أو الاستعانة بنوع الفول منزوع القشرة بنسبة أكبر من ذوات القشور، وهو سهل الطهى أيضا.



يجب عدم تناول كميات كبيرة منه في الوجبة الواحدة ، فمن 4 إلى 6 ملاعق على أقصى تقدير تصبح كمية مناسبة ومعتدلة، ولابد من إضافة قطرات الليمون وبضع حبيبات الكمون وبعض الخضراوات خاصة الورقية له، يفضل عدم إضافة الزيوت بلا داع، ويفضل تناوله بنصف رغيف من الخبز الأسمر، والبعد عن الخبز الأبيض، ليصبح مفيدا ومتكامل العناصر الغذائية.





عدم تناوله يوميا، مرتين أسبوعيا على أقصى تقدير

عدم تناول كميات كبيرة منه فى الوجبة الواحدة

تناوله بجانبه السلطة الخضراء

عدم تناوله بكميات كبيرة من الخبز

شروط