شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. فوائد الأناناس للصحة والجسم والان مع تفاصيل الخبر

تزامنًا مع اليوم العالمى لفاكهة الأناناس، يجب أن تتعرف على فوائد هذه الفاكهة الصحية المفيدة واللذيذة في الوقت ذاته، فالأناناس حلو المذاق لدرجة أنه قد يجعلك تشعر بأنك تتناول قطعة من الحلوى.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، فإن الأناناس يحتوي على الكثير من المغذيات والفيتامينات، فسعراته الحرارية قليلة، فضلًا عن أنه غني بالمعادن والفيتامينات.

غنى بالفيتامينات

فهو يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على نمو الأنسجة وإصلاحها، كما أنه يعزز دفاعات الجسم ضد المرض ويكافح السرطان والتهاب المفاصل وأمراض القلب، فضلًا عن أنه يكافح السرطانات والأورام أيضًا.

ويحتوي أيضًا على الألياف الكثيرة التي تقارب 10% من الاحتياج اليومي لأي إنسان، فهي ضرورية لصحة الأمعاء والشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

يحتوي الأناناس أيضًا على فيتامين ب المعزز للأعصاب والغني بالنياسين وحمض الفوليك، كما أنه يحسن من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين للأعضاء والأنسجة.

يحتوي على معادن مختلفة منها النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، بل إنه يحتوي على 100% من الكمية الموصى بها من المنجنيز يوميًا، والذي يحسن الاستجابات المناعية والتمثيل الغذائي وتكوين العظام.

فوائد الأناناس

إن هناك الكثير من الفوائد الصحية لهذه الفاكهة، منها: يحسن من التئام الجسم

والتئام الأنسجة، ويساعد على شفاء الجسم من الجروح والآلام والتورمات، فهو معروف باحتوائه على البروميلين، الإنزيم المساعد على شفاء الجسم.

يحارب الالتهابات

ويقاوم تكون الالتهابات ومكافحة المرض، خاصة الالتهاب المفرط مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات السرطانات ونمو بعض الأورام.

يحسن الهضم

الأناناس يعزز الهضم الجيد نظرًا لاحتوائه على كم هائل من الألياف الصحية.

يقاوم التهابات المفاصل

لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويقاوم هشاشة العظام ويقلل آلام المفاصل.

يعزز من التخسيس

يساعد على انقاص الوزن، يمكنه أن يساعدك في نظامك الغذائي المعزز لإنقاص الوزن، لأن إنزيماته تساعد على حرق الدهون.

يحسن التعافي

بعد التمرينات الرياضية، الأناناس يعزز من التعافي السريع بعد التمرينات الرياضية، خاصة لخصائصه المضادة للالتهاب والتهدئة العضلات قدر الإمكان.

يحتوي الكوب الواحد من الأناناس على 75 سعرا حراريا فقط بدون أي نوع من الكولسترول أو الصوديوم أو الدهون، كما أنه غني بالعناصر الغذائية ويمكن تناوله بأكثر من طريقة ويعتبر وجبة خفيفة في أي وقت تعزز الشبع.