شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة عصير البنجر لخفض ضغط الدم وعلاج الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

عصير البنجر غني بالفيتامينات والمعادن، وقد وجدت الأبحاث صلة بين شرب عصير البنجر وانخفاض ضغط الدم، حيث أكدت على أن النترات الطبيعية في البنجر قد تكون الحل الأمثل لضبط ضغط الدم، وفقا لموقع Surrey.

يُحوّل الجسم النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو غاز يُرخي جدران الأوعية الدموية ويُحسّن الدورة الدموية، هذا التمدد للأوعية الدموية يُخفض ضغط الدم ويُعزز تدفقه.ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن تناول كوب يومي من عصير البنجر يمكن أن يُحسّن نتائج مرضى القلب التاجي، حيث يمكن أن يُفاقم الالتهاب المُستمر تصلب الشرايين.

أشار الدكتور أسد شبير، الباحث في جامعة كوين ماري البريطانية، إلى أن عصير البنجر اليومي "قد يكون إحدى الطرق للحصول على النترات غير العضوية في نظامنا الغذائي للمساعدة في الحد من الالتهابات الضارة".

في تجربة صغيرة، أُعطي كبار السن عصير البنجر لمدة أسبوعين، لوحظ انخفاض في ضغط الدم الانقباضي (SBP)، وهو الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم الذي يقيس الضغط في الشرايين عند انقباض القلب (نبضه)، وضغط الدم الانبساطي (DBP).ضغط الدم الانبساطي هو الرقم الأدنى المُستخدم في القراءة، يقيس هذا الجهاز ضغط الشرايين عند استرخاء القلب بين النبضات.

أظهرت هذه الدراسة التجريبية أن تناول نترات البنجر الأحمر على المدى المتوسط يُحسّن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، في الأوعية الدموية الكبيرة لدى كبار السن الأصحاء.

قد يُقلل انخفاض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية الناتج عن نترات البنجر، بدوره، من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمكن للبنجر الأحمر أن يخفض ضغط الدم، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض".

من أهم النصائح هي بدء اليوم بعصير البنجر في وقت الإفطار "لتزويد الجسم بفيتامين سي".كما هو الحال مع جميع الأطعمة، يجب تناول عصير البنجر باعتدال، يُحذر الخبراء من أن الإفراط في تناوله قد يُسبب مشاكل مثل التقلصات أو حصوات الكلى.

طريقة تحضير عصير البنجر

-حبة بنجر صغيرة، مقطعة إلى أرباع، منزوعة السيقان

-تفاحة كبيرة، مقطعة إلى أرباع

-جزرة واحدة

-قطعة زنجبيل بحجم نصف الإبهام

للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى عصارة، مع إمكانية استخدام الخلاط والمنخل عند الحاجة.

ضع جميع المكونات في العصارة مباشرة في كوب، وحركها جيدًا، ويمكنك إضافة الثلج للحصول على مشروب بارد منعش.

إذا كنت تستخدم الخلاط، فقطّع الثمار إلى قطع صغيرة، واخلطها مع 200 مل من الماء البارد، ثم اخلطهاـ تأكد من تفتيت كل شيء تمامًا - توقع قوامًا أكثر كثافة.

بعد ذلك، صبّ الخليط المخلوط حديثًا في مصفاة ناعمة - قد ترغب في استخدام قطعة قماش نظيفة كبطانة لنتائج أدق - واجمع العصير في وعاء.

صفّ العصير واسكبه في كوب، يُفضل تناوله باردًا مع الثلج. ولمن يُفضل التحضير مُسبقًا، يُمكن تحضير العصير قبل يوم وحفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى ٢٤ ساعة.

لا تنسَى تقليبه جيدًا قبل التقديم.