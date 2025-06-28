شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار مزدوجة.. 7 أطعمة تسبب الالتهابات ودهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأطعمة والتوابل والمشروبات الشائعة التى قد تُسبب تراكم الدهون في بطنك وتزيد من معدل الالتهابات فى الجسم دون أن تدرى.

وحسب موقع eatthis فيما يلى أبرز 7 أطعمة مُسببة للالتهابات بشكلٍ مُفرط، يُمكن أن تُساهم في تراكم دهون البطن من خلال تعزيز الالتهاب المُزمن، ومقاومة الأنسولين، واختلال التوازن الهرموني.

1 . الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض والمعكرونة والمعجنات)

الكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الخبز الأبيض والمعكرونة والمعجنات، تسبب الالتهابات بشكل كبير، لأنها معالجة بشكل كبير وخالية من الألياف والعناصر الغذائية.

التأثير: ترفع نسبة السكر في الدم، وتزيد من تخزين الدهون (خاصة دهون البطن الحشوية)، ويؤدي إلى الالتهاب.

2. السكريات المضافة (الصودا والحلوى )

كما أن السكريات المضافة، مثل الصودا والحلوى والمخبوزات، تؤدي أيضًا إلى تراكم الدهون في البطن، فالإفراط في تناول الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى الكبد الدهني، ومقاومة الأنسولين، والالتهاب.

التأثير: يعزز دهون البطن واختلال التمثيل الغذائي.

3 .الدهون المتحولة (الزيوت المهدرجة جزئيًا)

الدهون المتحولة، والزيوت المهدرجة جزئيًا، سيئة لمحيط خصرك.

لماذا هو مسبب للالتهابات: تم حظر هذه الدهون الاصطناعية في العديد من الأماكن ولكنها لا تزال موجودة في بعض الأطعمة المصنعة.

التأثير: زيادة العلامات الالتهابية وترسب الدهون في البطن.

4 . اللحوم المصنعة (لحم الخنزير المقدد، النقانق، الهوت دوج)

كما أن اللحوم المصنعة، بما في ذلك لحم الخنزير المقدد والنقانق والهوت دوج، تسبب أيضًا التهابات شديدة، حيث أنه يحتوي على مواد حافظة، والصوديوم، ومنتجات الجليكوزيل المتقدمة (AGEs).

التأثير: يرتبط بالالتهاب وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

5 .الأطعمة المقلية (البطاطس المقلية، الدجاج المقلي)

الأطعمة المقلية، بما في ذلك البطاطس المقلية والدجاج المقلي، تسبب الالتهابات بشكل كبير، حيث يتم طهيه في كثير من الأحيان في زيوت غير صحية غنية بالدهون أوميجا 6 والدهون المتحولة.

التأثير: تعزيز الإجهاد التأكسدي وتراكم الدهون.

6 . المحليات الصناعية (الأسبارتام والسكرالوز)

قد تبدو المحليات الصناعية خيارًا أفضل لمحيط خصرك، لكنها في الواقع تسبب الالتهاب، حيث أنها قد تغير ميكروبات الأمعاء وتحمل الجلوكوز لدى بعض الأفراد.

التأثير: يمكن أن يساهم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتخزين الدهون، والالتهابات لدى الأفراد الحساسين.

7 . الزيوت النباتية الغنية بأوميجا 6 (زيت الذرة، وفول الصويا، وزيت دوار الشمس)

ينبغي أيضًا تجنب الزيوت النباتية الغنية بالأوميجا 6، تحتوي هذه الزيوت على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي عند الإفراط في تناولها وعدم توازنها مع أحماض أوميجا 3، يمكن أن تعزز الالتهاب.

التأثير: يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالأوميغا 6 إلى زيادة تخزين الدهون، وخاصة حول البطن.

لتقليل الالتهاب والدهون في البطن، ركزي على الأطعمة الكاملة، وزيدي من تناول الألياف، واختاري الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية.