شكرا لقرائتكم خبر عن فوق الـ35 أو مريضة ضغط وسكر.. إزاى تعدى فترة الحمل بأمان والان مع تفاصيل الخبر

الحمل الحرج، سمى هكذا نظرا لكونه حملا طبيعيا ولكن ظروفه ليست طبيعية تماما، قد لا يكون الحمل الحرج مرضًا ، لكنه نتيجة لتداخل عدة عوامل ، يوضحها الدكتور عمرو حسن أستاذ التوليد والنساء بكلية طب جامعة القاهرة، والتى منها ما يلي:

بلوغ الأم سِنًّا أصغر من 18 عامًا أو تجاوزها 35

الإصابة بحالات مزمنة مرضية تستدعى الرعاية كمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم

تكرار حالات الإجهاض على سبيل المثال أو التعرض لولادات مبكرة

او المرور بفترات حمل متقاربة جدا

حمل توأم

التوتر المستمر أو القلق الوضغوط والتغذية غير المناسية

نصائح لحمل حرج سليم وصحى

الالتزام بفحوصات مع طبيب مختص

نمط غذائي متوازن يدعم احتياجات الام الجنين

السيطرة على الأمراض المزمنة عبر علاج آمن ومستمر ومتابع ومناسب للحمل

توفير دعم نفسي للأم

النوم الجيد المناسب والحركة البسيطة

عوامل تؤثر على الحمل الحرج

مراحل رعاية الحمل الحرج شهرًا بشهر



الحمل الحرج يحتاج لعناية ومتابعة خاصة طوال شهور الحمل، وتقسيمها مع الطبيب المختص على مراحل :

الفحوصات الشاملة ضرورية منذ البداية: تحاليل دم، وبعض تحاليل الغدة الدرقية، سكر، وظائف الكبد والكلى.

التأكد من نبض الجنين وسلامته في السونار

مراقبة ضغط الدم لدي الحامل

ضبط أي مرض مزمن السكر أو الضغط

والهدف في هذه المرحلة المبكرة، هو محاولة اكتشاف الخطر مبكرًا وتقليله

الثلث الأول (الأسبوع 1 – 12)

متابعة دقيقة لنمو الجنين وتكوّن أعضائه

سونار دقيق ما بين الأسبوع 18 و22 للكشف عن تشوهات خلقية.

مراقبة السكر والضغط

الثلث الثاني (الأسبوع 13 – 27)الثلث الثالث (الأسبوع 28 – الولادة):

تسجيل حركة الجنين يوميًا

قياس السائل الأمنيوسي للتأكد من كفاءة المشيمة.

تحضير مبكر للولادة، خاصة في حال وجود ولادة قيصرية سابقة أو ولادة مبكرة.

ماذا لو كانت الأم مصابة بالضغط أو السكري؟

نصائح لمريضة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل الحرج

قياس الضغط يوميًا، وتوثيق القراءات.

خفض (الملح) في الطعام قدر الإمكان.

استخدام أدوية خافضة للضغط آمنة للجنين

تحليل البول بشكل منتظم

تقليل الضغوط والقلق والتوتر

مرض السكر أثناء الحمل

قياس السكر عدة مرات يوميًا، خاصة قبل وبعد الوجبات.

تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة موزعة على مدار اليوم.

تنظيم العلاج وفقا لرؤية الطبيب

المتابعة النمو الجنين ومتابعة الوزن

الولادة في مستشفى مجهز بحضانة حديثي الولادة

الولادة في الحمل الحرج طبيعى أم قيصرى

القرار بين الولادة الطبيعية أو القيصرية الطبيب وحده يحدد الطريقة المثلى : فالطبيعى مناسب إذا كانت الأم مستقرة ، والجنين بوضع رأسي سليم، ولا تعانى من ل مضاعفات مثل نزيف، تسمم حمل



اما الولادة القيصرية تصبح الخيار المناسب تماما والأكثر استخداما في الحمل الحرج ، خاصة اذا كان هناك ارتفاع شديد في الضغط أو السكر لا يمكن السيطرة عليه، او ان الجنين في وضع غير طبيعي