شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 7 مفاهيم خاطئة شائعة حول أمراض الكلى والان مع تفاصيل الخبر

يُشير المعهد الوطني الأمريكي للسكر وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) إلى أن مرض الكلى المزمن هو حالة تتضرر فيها الكلى وتفقد قدرتها على تصفية الدم بكفاءة، ولكن وفقا لتقرير موقع " healthsite"، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة تعيق المرضى عن إجراء تغييرات في نمط حياتهم فيما يتعلق بكليتيهم.

7 خرافات شائعة عن الكلى ربما سمعتها

العديد من الخرافات الشائعة حول أمراض الكلى تؤدي إلى الالتباس وتؤدي إلى تأخير العلاج، كشف التقرير عن بعض الخرافات الشائعة التي يأمل أن يتوقف الناس عن تصديقها فيما يتعلق بالكلى.

الخرافة رقم 1: أمراض الكلى تشكل خطراً على كبار السن فقط

يعتقد الكثير أن أمراض الكلى تصيب كبار السن فقط، يمكن أن تحدث مشاكل الكلى في أي عمر، وخاصةً لدى المصابين بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، والذين لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى، إذا لم يتلقوا الرعاية المناسبة.

الخرافة 2: شرب المزيد من السوائل يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض الكلى

الحفاظ على رطوبة الجسم مفيد للكلى، بينما في المراحل المتقدمة من أمراض الكلى (مثل مرض الكلى في مرحلته النهائية أو مرض الكلى المزمن في المرحلة الخامسة)، قد يكون الإفراط في تناول السوائل خطيرًا.

الخرافة رقم 3: عدم وجود أعراض يعني صحة الكلى

يعتقد الكثير أنه إذا لم تظهر أي أعراض، فهذا يعني أن كليتينا تعملان بشكل جيد، غالبًا لا تظهر أعراض مرض الكلى حتى يحدث تلف كبير.

الخرافة رقم 4: العلاجات العشبية يمكن أن تشفي أمراض الكلى

هناك أسطورة تقول إن المنتجات العشبية يمكن أن تعالج أمراض الكلى، تُصنع العديد من المنتجات العشبية من عناصر غير مُنظَّمة وسامة، وقد تكون أكثر ضررًا على الكلى، لذا، قبل البدء بأي علاج بمفردك أو الاعتماد على المنتجات العشبية، احرص على استشارة طبيبك.

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الخرافة رقم 5: مسكنات الألم آمنة على الكلى

العديد من الناس يعتقدون أن مسكنات الألم لا تسبب أي ضرر للجسم، ولكن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بكليتيك، وخاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين للخطر.

الخرافة 6: غسيل الكلى أمر لا مفر منه للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى

من المفاهيم الخاطئة أن غسيل الكلى مجرد بديل في حال الإصابة بأمراض الكلى، قد لا يصل جميع المرضى إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى ، في بعض المرضى، قد يساعدهم تناول الدواء المناسب وتغيير نمط حياتهم على البقاء مستقرين لسنوات.

الخرافة 7: لا يمكن الوقاية من أمراض الكلى

يعتقد الناس غالبًا أنه لا توجد وسيلة للوقاية من أمراض الكلى، يمكن للشخص اتباع نمط حياة صحي، والتحكم في ضغط الدم وسكر الدم، وممارسة الرياضة، والبقاء نشيطًا، مما يُساعد على إبطاء تطور أمراض الكلى وتقليل خطر الفشل الكلوي.