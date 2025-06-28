شكرا لقرائتكم خبر عن قد يظهر المريض سعيدا.. سلوكيات وأعراض خفية للاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

لطالما ربط البعض الاكتئاب بعلامات الحزن والانعزالية، ولكن ما لا يعيه هؤلاء أن هناك الكثير من الأعراض الصامتة غير الشائعة للاكتئاب ذلك الاضطراب الخطير الذي يجب ألا يستهان به.

هناك بعض العلامات الشائعة للاكتئاب منها الرغبة في الانعزال وعدم الانخراط مع الآخرين، فضلًا عن علامات الحزن والقلق والتوتر والذبول وانعدام الاهتمام، واللامبالاة.

علامات خفية للاكتئاب

إلا أن هناك الكثير من العلامات الخفية أيضًا التي يمكن ملاحظتها

وفقًا للتقرير نشر في موقع obstetrician gynecologist فإن هناك الكثير من الأعراض والعلامات بل والسلوكيات التي ينتهجها من يعاني من الاكتئاب دون أن يعي من حوله إصابته بهذا الاضطراب:

تزييف المشاعر

أهم أعراض الاكتئاب لدى الكثيرين من المصابين، منهم لا يرغبون في الاعتراف بهذا التزييف لأنفسهم أو للآخرين، يبدون سعداء للغاية ويجيبون بغموض على كل الأسئلة التي تتعلق بأحوالهم ومدى سعادتهم.

ينخرطون على الدوام في أحاديث سطحية

لتجنب المشاعر العميقة وتجنب اكتئابهم، ويزيفون مشاعرهم بالفرح أو بالحزن ويتحدثون فقط عن أمور جانبية لا أمور عميقة، هذا الاكتئاب هو الاكتئاب الخفي.

الإدمان على العمل أو الدراسة

الإفراط الحاد في العمل أو في الدراسة دون أن يكون مطلوب منك هذا الأمر قد يكون عرض للاكتئاب لإخفاء المشاعر الأساسية المكتئبة، ويرون هذا الأمر نوعًا من الهروب من المشاعر ومصدر للتشتيت من العذاب الذي يعيش عقلهم، ويكون في الواقع المدمن على العمل هو مكتئبًا في صمت.



والاكتئاب هو وحش يغزو العقل ويعاني أصحابه بشدة، لذا إذا لاحظت هذه العلامة على غيرك فيجب أن تساعده.

لا يستطيعون الاستمرار في النوم

80% من المصابين بالاكتئاب لا يستطيعون الاستمرار في النوم لساعات طويلة، بل يعانون من الأرق المزمن، ويتم تشخيصهم بهذا الأرق منفصلًا عن الاكتئاب، إلا أن علاجه الأساسية هو علاج الاكتئاب للقدرة على النوم العميق.

ينسحب من النشاط بعد البدء فيه

كلما بدأ نشاطًا أو خطة ينسحب منها في مرحلة ما، حيث يعاني بصمت ويبدأ بإلغاء هذا النشاط من جدول اليومي تدريجيًا حتى لا يلاحظ من حوله أنه يعاني من الاكتئاب.

إذا لاحظت على نفسك أو على أحد أحبائك هذه الأعراض سالفة الذكر، لابد من المساعدة الطبية المتخصصة النفسية الفورية، لأن الاكتئاب وحشًا يلتهم النفسية والعقل، وقد يسبب مضاعفات خطيرة تصل حد المشكلات الجسدية والنفسية العميقة.