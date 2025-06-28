شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض السكر عند الأطفال.. ونصائح لإدارته بشكل فعال والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر الإصابة بمرض السكر على الكبار، بل إنه يصيب الأطفال أيضًا وعلى نطاق واسع، وقد يبدأ في سن مبكرة جدًا، ويحدث مرض السكر عندما يعجز الجسم عن تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب نقص إنتاج الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، لذلك فإن الدراية بأعراض مرض السكر لدى الأطفال أمر بالغ الأهمية للكشف عنه في وقت مبكر لتجنب أي مضاعفات في المستقبل، وهو ما يوضحه تقرير "Medicalnewstoday".

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكر لدى الأطفال:مرض السكر من النوع الأول:

يحدث هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، وهو الهرمون الذى يُساعد السكر على دخول الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة، وبدون الأنسولين، يتراكم السكر في الدم.

مرض السكر من النوع الثاني:

يحدث هذا النوع عندما لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل صحيح، وهو أكثر شيوعًا لدى البالغين، ولكنه يزداد شيوعًا لدى الأطفال بسبب أنماط الحياة غير الصحية.

فيما يلى.. أعراض شائعة لمرض السكر عند الأطفال:كثرة التبول

من أولى علامات مرض السكر كثرة تبول الطفل عن المعتاد، حيث إن ارتفاع سكر الدم يُجبر الكلى على بذل جهد أكبر للتخلص من السكر الزائد، مما يؤدي إلى إدرار المزيد من البول، وقد يعني هذا الاستيقاظ عدة مرات ليلاً للتبول.

العطش المفرط

بسبب كثرة التبول، يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء، مما يجعل الطفل يشعر بعطش شديد، وقد يشرب كمية أكبر من المعتاد من الماء ويظل يشعر بالعطش.

زيادة الشعور بالجوع

حتى لو تناول الطفل المزيد من الطعام، فقد يشعر بالجوع، ويحدث هذا لأن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من السكر للحصول على الطاقة، فيرسل الدماغ إشارات لتناول المزيد من الطعام.

فقدان الوزن

رغم تناول المزيد من الطعام، قد يفقد الأطفال المصابون بالسكر وزنهم، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يبدأ بتكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة عندما لا يتمكن من استخدام السكر بشكل صحيح.

الشعور بالتعب والضعف

ارتفاع مستويات السكر في الدم يجعل الأطفال يشعرون بالتعب والضعف، وقد تقل طاقتهم للعب أو الدراسة أو القيام بالأنشطة الأخرى.

عدم وضوح الرؤية

ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى سحب السوائل من عدسات العين، مما يؤثر على قدرة الطفل على التركيز بوضوح.

بطء التئام الجروح

يمكن أن يؤثر مرض السكر على قدرة الجسم على التئام الجروح ومقاومة العدوى، وقد تستغرق الجروح والكدمات وقتًا أطول للشفاء.

العدوى المتكررة

قد يتعرض الأطفال المصابون بالسكر للعدوى بشكل متكرر، وخاصة عدوى الخميرة أو عدوى المسالك البولية.

طرق إدارة مرض السكر عند الأطفال

التغذية الصحية: من خلال تناول وجبات متوازنة مع التحكم في تناول السكر والكربوهيدرات.

ممارسة النشاط البدني المنتظم: يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

تناول الأدوية: يحتاج الأطفال المصابون بمرض السكر من النوع الأول إلى حقن الأنسولين، وقد يحتاج بعض الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الثاني إلى أدوية.

مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام: من خلال إجراء فحوصات منتظمة للحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن نطاق آمن.