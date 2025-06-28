شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف فصيلة جديدة.. كيف تتحدد فصائل الدم وما الأنواع النادرة والان مع تفاصيل الخبر

بعد اكتشاف علماء فرنسيون فصيلة دم جديدة نادرة بالصدفة، نسلط الضوء على أبرز أنواع فصائل الدم وخاصة الأنواع النادرة.هذا الاكتشاف، الذى أكدته مؤخرًا الجمعية الدولية لنقل الدم (ISBT) فى ميلانو، قد يُحدث نقلة نوعية للمرضى الذين يعانون من فصائل دم نادرة، وغالبًا ما يجدون صعوبة فى العثور على متبرعين مناسبين.

وقالت الوكالة فى بيان: "اكتشفت الوكالة نظام فصائل الدم رقم 48 فى العالم"، مضيفة أن الاكتشاف تم الاعتراف به رسميًا من قبل الجمعية الدولية لنقل الدم فى أوائل يونيو، وقد اعترفت الجمعية العلمية حتى الآن بـ 47 نظامًا لفصائل الدم.

بينما يحتوي دم كل شخص على نفس المكونات الأساسية، هناك 8 فصائل دم مختلفة، وتعتمد فصيلة دمك على الجينات التي ترثها من والديك البيولوجيين.

ما يميز دمك عن دم شخص آخر هو تركيبتك الفريدة من جزيئات البروتين، والتي تُسمى المستضدات والأجسام المضادة، تعيش المستضدات على سطح خلايا الدم الحمراء، بينما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم، وتعتمد فصيلة دمك على تركيب المستضدات والأجسام المضادة في دمك.

حسب التقرير المنشور على الموقع الطبي " webmd"، يحمل كل شخص مجموعة من البروتينات أو المستضدات في خلايا الدم الحمراء، هذه البروتينات هي ما يُكوّن فصيلة دم الشخص يُورث وجود هذه البروتينات أو غيابها من كل والد، هذا يعني أن فصائل الدم قد تنتقل وراثيًا، وأن بعض فصائل الدم أكثر شيوعًا في مجتمعات معينة.

أساسيات الدم

يحتوي جسم معظم الناس على ما بين 4 إلى 6 لترات من الدم، يتكون دمك من أنواع مختلفة من الخلايا التي تطفو في البلازما، وهو سائل يتكون من الأملاح والبروتينات، تشمل أنواع الخلايا المختلفة في دمك ما يلي:

خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة وتزيل ثاني أكسيد الكربون.

خلايا الدم البيضاء، التي تدمر الغزاة وتحارب العدوى.

الصفائح الدموية، التي تساعد على تخثر الدم.

فصائل الدم المختلفة

هناك العديد من فصائل الدم، وبعضها متوافق فقط مع أنواع محددة.

تتضمن ثمانية من فصائل الدم الأكثر شيوعًا ما يلي:

A موجب: تُعد هذه الفصيلة من أكثر فصائل الدم شيوعًا.

A سلبي: إذا كنت تحمل هذه الفصيلة النادرة من الدم فيمكنك التبرع بالدم لأي شخص يحمل فصيلة دم A أو AB.

B موجب: نوع نادر آخر، يتوافق فقط مع فصيلة الدم B موجب أو AB موجب.

B سلبي: يستطيع حامل هذه الفصيلة النادرة جدًا التبرع بالدم لأي شخص يحمل فصيلة دم B أو AB

فصيلة الدم AB موجبة: إذا كنت تحمل هذه الفصيلة النادرة فيمكنك تلقي أي نوع من الدم أو البلازما.

AB سلبي: هذه أندر فصيلة دم، إذا كنت تحمل هذه الفصيلة، فأنت تُسمى "متبرعًا عالميًا بالبلازما"، لأن أي شخص يمكنه الحصول على هذا النوع من البلازما.

O موجب: تُعد هذه الفصيلة من أكثر فصائل الدم شيوعًا، إذ توجد لدى 37.4% من الناس، يمكن لحاملي فصيلة الدم O موجب التبرع بالدم لأي شخص لديه فصيلة دم موجبة.

0 سلبي: إذا كنت تحمل هذه الفصيلة النادرة، فيمكنك التبرع بها لأي شخص لديه أي فصيلة دم.

فصائل الدم النادرة

تشمل أنظمة فصائل الدم الأخرى ما يلي:

فصيلة الدم دافي.

مجموعة مستضد K (أو Kell).

فصيلة الدم اللوثرية.

فصيلة الدم كيد.

من أندر فصائل الدم في العالم فصيلة الدم Rh-null، يحملها أقل من 50 شخصًا حول العالم، فهى نادرة جدًا لدرجة أنها تُسمى أحيانًا "الدم الذهبي".