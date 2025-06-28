شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات مفيدة لصحة الجلد وترطيب البشرة فى ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قد تتضرر البشرة كثيرًا خلال فصل الصيف نظرًا لتأثرها بعوامل الجو، حيث الشمس الساطعة وأشعتها التي تخترق حاجز الجلد السطحي، فضلًا عن الرطوبة والتعرق المستمر، كل هذه العوامل تؤثر على الجلد والبشرة بالجفاف وضعف الترطيب وشحوب المظهر.

إذا كنت من محبي العناية بالبشرة وترطيبها وصحة وسلامة، عليك بالاهتمام المضاعف بترطيب بشرتك خلال فصل الصيف لتصبح صحية ومشرقة.

فالماء ليس المشروب الوحيد الذي يمكن أن ينعش البشرة، فهناك الكثير من المشروبات الصحية وفقًا لتقرير نشر في موقع derms يمكن إضافتها لنظامك الغذائي دون الإخلال به وتساعد في الوقت ذاته على تحسين جودة البشرة وترطيبها العميق وظهورها بمظهر صحي مشرق.

حليب الشوفان

هذا الحليب الذي يعتبر كبديل للحليب الطبيعي، مفيد للغاية للجلد وترطيبه العميق خاصة لأولئك الذين يعانون من الإكزيما والبشرة شديدة الجفاف، لأنه به خصائص مهدئة وملطفة ومضادة للالتهابات لغناه بالزنك بشدة، فضلًا عن أنه يحد من ظهور الحبوب والبثور ويقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

عصير الفاكهة الصحية

الفاكهة ومشروباتها مثل عصير البرتقال والطماطم مصدر هام وضروري لفيتامين سي، بجانب كونها تنشط الكولاجين تحت البشرة مما يساعد على تعزيز صحة الجلد.

نظرًا لحموضتها العالية فهي تؤدي إلى تنشيط ترطيب البشرة العميق، ولكن يجب أن تتناولها باعتدال حتى لا تصاب بتآكل في الأسنان أو حرقة وارتجاع المريء.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب غني بفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم مما يعمل على ترطيب البشرة العميقة ومقاومة آثار أشعة الشمس، وغني بالفيتامينات والمغنيسيوم ويجعل البشرة تبدو نضرة وصحية.

مشروب الخيار

هذا المشروب المنعش للجهاز الهضمي منعش للصحة الجلدية أيضًا، يمكنك إضافة النعناع الطازج والليمون الحامض إليه للمزيد من الترطيب العميق، لأنه يزيل السموم المتراكمة في الجسم ويزيل أيضًا السموم المتراكمة على الجلد والبشرة.

الشاي الأخضر

أحد أهم المشروبات المضادة للأكسدة التي تحمل الترطيب العميق للجسم، لأنها تقاوم تأكسد الخلايا وتحييد الجذور الحرة وتعمل من خلال الكافيين الذي تحتوي عليه على تعزيز صحة البشرة وجعلها أكثر نضارة وجمال، وإذا أضفت العسل كانت فائدتها مضاعفة.