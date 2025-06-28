كيف تنظمين نوم حديثي الولادة بشكل تدريجي، ومتى تحتاجين للطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 08:54 صباحاً - نوم المولود من أكبر التحديات التي تواجه الآباء الجدد، خاصة خلال الأسابيع والأشهر الأولى من حياتهم؛ فالنوم عند الرضيع لا يُشبه نوم الكبار من حيث عدد الساعات ولا من حيث التوقيت؛ الطفل حديث الولادة ينام لفترات طويلة لكنها متقطعة وغير منتظمة، مما يُصعّب على الأم والأب تنظيم يومهم ونيل قسط كافٍ من الراحة.

تقدم الدكتورة منال حمودة أستاذة طب الأطفال في هذا التقرير خطوات عملية لتنظيم نوم حديثي الولادة، وأسباب اضطرابه، بشكل تدريجي ومن دون ضغط على احتياجات الرضيع الطبيعية أو تأثير سلبي على نموه.

كم ساعة ينام حديثو الولادة؟

رضيع ينام على صدر الأم

يحتاج المولود الجديد في الأسابيع الأولى إلى 16 إلى 18 ساعة من النوم يومياً، لكنها موزعة على مدار اليوم والليل في شكل غفوات قصيرة، تتراوح بين 2 إلى 4 ساعات، تتخللها فترات رضاعة وتغيير حفاضات، وهذه المدة تختلف من طفل إلى آخر، كما أن نمط النوم يبدأ بالتغير تدريجياً بعد الأسبوع السادس تقريباً.

طبيعة نوم حديثي الولادة

النوم الخفيف مقابل النوم العميق؛ حيث يقضي حديثو الولادة أكثر من نصف وقت نومهم في المرحلة الخفيفة من النوم، مما يجعلهم يستيقظون بسهولة بسبب أي صوت أو حركة.

يولد الطفل دون ساعة بيولوجية منتظمة، بمعنى أنه لا يميز بين الليل والنهار، لذا قد ينام طوال النهار ويستيقظ ليلاً، مما يرهق الأهل.

معدة الطفل الصغيرة لا تحتفظ بالحليب لفترة طويلة، لذلك يستيقظ في الشهر الأول، بسبب الجوع كل 2 إلى 3 ساعات للرضاعة، وخصوصاً في الأسابيع الأولى.

مراحل تطور نوم الطفل حسب العمر

عدد ساعات نوم الطفل يرتبط بتطور نموه

العمر 6 أسابيع: عدد ساعات النوم 16-18، عدد الغفوات من 6 - 8، الملاحظات: نوم غير منتظم، استيقاظ كل ساعتين.

العمر 6 - 12 أسبوعاً: عدد ساعات النوم 15-16 ساعة، عدد الغفوات 4 - 6، الملاحظات: يبدأ التمييز بين الليل والنهار.

العمر3 - 6 أشهر: عدد ساعات النوم 14-15 ساعة، عدد الغفوات 3 - 4 ، الملاحظات: فترات نوم أطول ليلاً.

العمر 6 - 12 شهراً: عدد ساعات النوم 13-14 ساعة، عدد الغفوات 2 - 3، الملاحظات: إمكانية النوم 5-6 ساعات متواصلة ليلاً دون غفوة أو قيلولة.

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مشاكل النوم الشائعة عند حديثي الولادة

الاستيقاظ المتكرر ليلاً طبيعي في الأشهر الأولى، لكنه يتحسن تدريجياً.

صعوبة الدخول في النوم، خاصة إذا لم يعتد الطفل على روتين ثابت قبل النوم.

المغص أو الغازات يسببان اضطراباً في النوم وبكاء مفاجئاً.

الارتجاع أو التقلصات المعوية شائعة في الأشهر الثلاثة الأولى، وقد تؤثر على جودة النوم.

التعوّد على النوم في حضن الأم أو أثناء الرضاعة.

قد يربط الطفل النوم بوجود الأم أو حركة الرضاعة مما يصعب فصله لاحقاً.

متى يبدأ نوم الطفل بالانتظام؟

طفل ينام وهو يأخذ رضعته

عادةً ما يبدأ نوم الطفل في التنظيم بعد عمر 8 إلى 12 أسبوعاً، حيث يقل عدد مرات الاستيقاظ ليلاً؛ حيث يبدأ الجسم بإفراز هرمون الميلاتونين المنظّم للنوم.

يتحسن التمييز بين الليل والنهار، لكن لا يجب توقع نوم منتظم عميق طوال الليل قبل عمر 6 أشهر، حتى لو بدا أن بعض الأطفال ينامون أفضل من غيرهم.

6 خطوات عملية لتنظيم نوم المولود تدريجياً:

التمييز بين الليل والنهار. احرصي على الإضاءة الطبيعية نهاراً. لا تعتمي الغرفة أثناء النهار. تفاعلي مع الطفل وتحدثي معه نهاراً. اجعلي الليل هادئاً وخافت الإضاءة ولا تلعبي معه. وضع روتين ثابت للنوم.

روتين من عمر 6 أسابيع:

حمام دافئ، تدليك خفيف بزيت طبيعي.

تهدئة بالإضاءة والموسيقى الهادئة.

رضاعة ليلية هادئة.

تهليل أو أغنية ناعمة قبل النوم.

ضعي الطفل في سريره وهو ناعس وليس نائماً، ما يساعد على تعويده على النوم بشكل مستقل دون الحاجة لحملك أو الرضاعة كل مرة.

قللي الاعتماد على المحفزات الخارجية، مع تجنب التعود على الهز أو الحمل كل مرة لينام الطفل، يمكن استخدام طريقة التربيت الخفيف أو اللهاية كبديل مؤقت.

ثبتي مواعيد النوم النهاري والليلي تدريجياً، ولا تتركي الطفل ينام نهاراً لساعات طويلة متواصلة، أيقظيه للرضاعة إذا تجاوزت غفوته 3 ساعات نهاراً.

وفري بيئة نوم آمنة ومريحة؛ كسرير مريح ذي فراش صلب ومسطح، عدم وجود وسائد أو ألعاب في سرير الرضيع، تهوية جيدة ودرجة حرارة معتدلة.

هل بكاء المولود الليلي طبيعي؟

نعم، في أغلب الحالات، البكاء الليلي ناتج عن الجوع أو الحاجة للراحة أو الحفاض أو حتى الشعور بعدم الأمان.

لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، ولكن يجب استشارة الطبيب إذا استمر البكاء أكثر من 3 ساعات يومياً.

إذا كان البكاء عالي النبرة، أو مصحوباً بأعراض مثل حرارة أو قيء، وإذا لاحظتِ تغيراً في سلوك الطفل أو نمط تغذيته.

متى تحتاجين إلى استشارة الطبيب؟

إذا بدا الطفل مرهقاً دائماً ولا ينام أكثر من 8 ساعات يومياً.

إذا كان يستيقظ فزعاً أو يصرخ بشكل متكرر.

إذا كان يعاني من صعوبة شديدة في النوم حتى مع المحاولات.

في حال وجود شخير شديد أو توقف تنفس مؤقت أثناء النوم.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.