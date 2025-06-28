ألغاز عن اللغة العربية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 08:54 صباحاً - للعب دور كبير في نمو شخصية الطفل وصقلها، كما أنه يعطي الطفل الشجاعة والقدرة على التعامل مع الأطفال الآخرين، فما بالكم إذا كان هذا اللعب غنياً بالألغاز التي تخص اللغة العربية، يمكن جمع الأطفال وتشكيل فريقين منهم للمبارزة بها، وبما أننا في فترة الإجازة، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار مسألة المتعة، وحاجة الأطفال للأجواء المرحة غير الجادة، لذلك اخترنا لك ألغازاً عن اللغة العربية للأطفال، لكنها ليست معقدة، ولا تميل إلى التخصص بالنحو أو الإعراب، كل ما هناك، ألغاز بطريقة بسيطة ومرحة، لكنها في النهاية تعطي المعلومة الدقيقة في اللغة العربية.

ألغاز عن اللغة العربية والتنقيط

ألغاز عن اللغة العربية والتنقيط



س: شيء فوق النهر وتحت البحر .. فما هو؟

ج: النقطة.

س: اذكر اسم ثلاث فواكه بدون نقاط؟

ج : الكاكا – الدوم – المارولا

س: ما هو الشيء الذي يبدأ بحرف "ن" وينتهي بحرف "ة" وله نقطة واحدة؟

ج: نقطة

س: أعطتني أسماء 3 بنات من 3 أحرف من دون نقاط.

ج: لمى – وعد – هلا

س: اذكر أسماء 3 حيوانات من غير نقاط.

دب – قط – طاووس

س: اذكر أسماء 3 دول من دون نقاط.

مصر – الصومال – موسكو

س: اذكر نوعين من الخضروات من غير نقاط.

كوسا – طماطم

س: شيء طعمه حلو ومن غير نقاط ما هو؟

ج: عسل

س: ما اسم الخط الذي من غير نقاط؟

ج: الخط الكوفي القديم

س: أعطني جملة مفيدة من غير نقاط.

طار الحمام وعلا.. حاملاً رسائل ود وهوى.

ألغاز عن اللغة العربية والأحرف

ألغاز عن اللغة العربية والأحرف



س: ما هو الشيء تراه ثلاث مرات في الليل ومرة في النهار دون أن تسمعه؟

ج: حرف اللام

س: تاجر من التجّار لو أخذنا عينه طار فمن يكون؟

ج: العطّار.

س: ما آخر الدنيا؟

ج: حرف الألف

س: شيء في السماء وليس في الماء .. فماهو ؟

ج: حرف السين

س: نوع من أنواع الطيور يتكون من حرفين وإذا قلبت الكلمة صارت اسم مهنة؟

ج: بط

س: ما هو الشيء الموجود في السماء عند إضافة حرف له يكون في الأرض؟

ج: نجم في السماء نضيف له ميم يصبح منجم في الأرض

س: أكلت فلفل فتفلفل فمي كم فاء في ذلك؟

ج: لا يوجد فاء في ذلك

س: كم يبلغ عدد الحروف في الأبجدية؟ ولماذا؟

ج: 8 حروف؛ لأن السؤال عند عدد الحروف المتواجدة في كلمة الأبجدية، وليس في اللغة العربية.

س: ما الكلمة في اللغة العربية التي إذا حذفت أول حرف منها أصبحت اسماً لحيوان؟

ج: كلمة “صفار”، إذا حذفت حرف “ص” تصبح “فار”

س: ما الكلمة التي تُقرأ من اليمين واليسار بنفس الشكل؟

ج: كلمة “ليل” أو “باب”.



هل تبحثين عن تسلية مفيدة وممتعة لأطفالك؟ استخدمي هذه الألغاز الخفيفة للأطفال

ألغاز عن اللغة العربية والبلدان

ألغاز عن اللغة العربية والبلدان



س: ما هي الدولة العربية التي تُقرأ من اليمين إلى اليسار النطق نفسه إذا قرأت من اليسار إلى اليمين؟

ج:ليبيا

س: اسم دولة من ثلاثة أحرف إذا أضفنا له حرفاً يُصبح اسم وسيلة مواصلات؟

ج: الدولة قطر لو أضفنا الألف تصبح قِطار

س: ما هي الدولة المكونة من أربعة أحرف إذا حذفنا الحرف الثاني تُصبح لعبة رياضية مشهورة؟

ج: تونس

س: ما هو الشيء الذي يوجد وسط باريس؟

ج: حرف الراء

س: اسم دولة من ثلاثة أحرف إذا حذفنا أول حرف أصبحت اسم عملة، فمن تكون؟

ج: صين لو حذفنا الصاد تصبح ين ياباني.

س: دولة أفريقية فقيرة في مواردها غنية باسمها؟

ج: مالي.

س: ما هي المدينة العربية التي اسمها موجود في جسم الإنسان؟

ج: المدينة هي العين وتقع في دولة الإمارات العربية.

س: ما هي الدولة العربية التي يتكون اسمها من 6 حروف، ونصفها الأول هو اسم عملة معدنية؟

ج: دولة فلسطين، لو أخذنا أول ثلاثة حروف من اسمها نحصل على كلمة فلس وهي عملة معدنية.

س: دولة عربية لو حذفت أول حرف من اسمها تعطينا اسماً مؤنثاً؟

ج: الدولة هي لبنان لو حذفت أول حرف منها، تصبح بنان وهو اسم مؤنث.

س: ما هي الدولة التي يتكون اسمها من 4 أحرف، وفي الوقت نفسه هي اسم مؤنث؟

ج: الدولة هي كندا وتقع في قارة أمريكا الشمالية، ويوجد أسماء بنات كندا.



ألغاز ومسابقات تاريخية وفنية وثقافية للأطفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94

ألغاز طريفة ومضحكة للأطفال

ألغاز طريفة ومضحكة للأطفال



س: مَن هي بنت خال بنت عمّتك؟

ج: أختك.

س: طائر إذا قلبته أصبح عجب، فما هو؟

ج: بجع.

س: اسم الشجرة الموجودة على علم لبنان؟

ج: شجرة الأَرْز.

س: أين يأتي ترتيب الجندي قبل الضابط؟

ج: في معجم اللغة

س: أيهما أصح: أن تقول صفار البيض أبيضٌ أم صفار البيض أبيضاً؟

ج: صفار البيض أصفر لا أبيضٌ ولا أبيضاً.

س: ما هو الشيء الذي له القدرة على القرص ولكن لا يرى؟

ج: الجوع.

س: شيء يتمكن من الاختفاء نهائياً عندما تقول اسمه على الفور، فما هو؟

ج: الصمت.

س: شيء يخصك أنت، ومع ذلك يستخدمه غيرك، فـما هو؟

ج: اسمك.

س: ما هو الشيء الذي يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان؟

ج: الهاتف.

س: ما هو الشيء الذي يتحدث بجميع لغات العالم؟

ج: صدى الصوت.

س: ما هو الشيء الذي “يدخل في الماء ولا يبتل”؟

ج: الظل.

س: بيت ليس به أبواب ولا نوافذ، فما هو؟

ج: بيت الشعر.

ألغاز حيوانات للأطفال، ومعلومات تفيدهم