شكرا لقرائتكم خبر عن روشتتك لصحة دماغك وتركيزك بعد سن الثلاثين والان مع تفاصيل الخبر

مع بلوغنا سن الثلاثين، يزداد خطر إصابتنا بضعف الإدراك ومشاكل الذاكرة ورغم أننا لا نستطيع التخلص منه تمامًا، إلا أن هناك خطوات يمكننا اتخاذها لتأخير ظهور هذه الأعراض وشدتها، بحسب موقع تايمز ناو.

1. لا تدخن

إذا كنت تدخن فإنك تضر بصحتك وكقاعدة عامة، ما لا يفيد الجسم لا يفيد العقل.

2. ممارسة الرياضة 3 مرات على الأقل في الأسبوع

هناك علاقة راسخة بين النشاط البدني وصحة الدماغ إن ممارسة التمارين الرياضية تحافظ على صحتك على العديد من المستويات، سواء الأيضية، أو الفسيولوجية، أو النفسية.

3. لعلاج الصداع، اشرب الماء

ليس القهوة. من يعانون من صداع مزمن يحتاجون إلى المزيد من الماء، والقهوة ليست الحل.

4. قم بإصلاح جدول نومك

نومك هو ما يُبقي عقلك نشطًا. احصل على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم الجيد يوميًا.

5. استرخِ قليلاً

يُسبب التوتر ضررًا كبيرًا لجسمك ودماغك. لذا، حاول أن تسترخي قليلًا كلما أمكنك.

6. حدود الهاتف مهمة

حاول الحد من وقت الشاشة لأن عقلك يعتاد على ما تقدمه له. هذا يؤدي أيضًا إلى التوتر وارتفاع مستويات الكورتيزول.

7. مارس الهوايات

ليس بالضرورة أن يكون كل شيء عملاً. توقف عن استخدام الهاتف وحاول ممارسة هواياتك، فهذا يُبقي الجانب الإبداعي والتعلمي من عقلك نشيطًا.

8. التعرف على أشخاص جدد

هذا يُساعدنا في كل شيء الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لذا نحتاج إلى علاقات اجتماعية جديدة لنبقى على قيد الحياة.

9. اصنع هوسًا صحيًا

مع أن الهوس بحد ذاته كلمة سلبية، إلا أنك بحاجة إلى استغلاله لصالحك. اهتم به وكرّس له وقتًا وجهدًا ذهنيًا.

10. اعمل على عقلك

عامل عقلك كعضلات، ودرّبه يوميًا. مارس تمارين الذاكرة، وألعاب العقل، وألعاب الطاولة، وما إلى ذلك.

11. تعلم شيئًا جديدًا

يمكن أن يكون أي شيء، لغة جديدة، آلة موسيقية جديدة.

12. ارتدِ خوذة

الوقاية خير من العلاج، حافظ على سلامة دماغك وحمايته أثناء قيادة الدراجات البخارية.

13. احصل على المساعدة عندما تعتقد أنك بحاجة إليها

احصل على المساعدة فيما يتعلق بمشاكل السمع والبصر عندما تعتقد أنك بحاجة إليها.

14. استخدم التكنولوجيا لإنشاء بعض العلاقات الاجتماعية

استخدم التكنولوجيا لصالحك وتواصل مع الناس.

15. تقبل أن بعض فقدان الذاكرة سيكون موجودًا

يبدأ تراجع الذاكرة عند سن الثلاثين، لذا توقع أن يكون هناك فقدان للذاكرة في طريقك.

