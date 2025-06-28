شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف أسرار 16 سنة خبرة في إعادة تأهيل الأسنان بمراكز شايني وايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت "عدسة الخليج 365"، جولة فى مركز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان، لتسليط الضوء على تفاصيل دورة العمل داخل أكبر مراكز إعادة تأهيل الأسنان في الشرق الأوسط، وتوضيح مراحل العلاج خطوة بخطوة داخل مركز إعادة تأهيل الأسنان ابتداء من لحظة دخول المريض مرورًا بمراحل الكشف والتقييم وتحديد الخطة العلاجية اللازمة والتكلفة، وصولًا إلى آخر مراحل العلاج.

ويوضح الدكتور شادي على حسين، أستاذ دكتور في كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والمدير التنفيذي لمراكز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان، مع بودكاست "دكتور الخليج 365"، خلال الجولة داخل مركز شايني وايت فرع التجمع – الذى يعتبر أكبر فروع مراكز شايني وايت – أسرار وتفاصيل 16 سنة خبرة في إعادة تأهيل الأسنان، كما يكشف أسلوب تخطيط وتقسيم العيادات داخل مراكز شايني وايت، وسر تمييز كل غرفة للتخصصات المختلفة بلون خاص يختلف عن غرف التخصصات الأخري.



مراكز شايني وايت 16 سنة خبرة في إعادة تأهيل الأسنان

يقول الدكتور شادي على حسين، فى بداية الجولة الحصرية لـ"الخليج 365"، داخل مركز شايني وايت، إن دورة علاج المريض تبدأ دائماً من غرفة التشخيص بإجراء الأشعة المقطعية والتقاط صور للفم، ليحدد الطبيب شكوي المريض بشكل دقيق وبناء عليها يتم رسم خطة علاجية كاملة من أجل اختيار باقة إعادة التأهيل المناسبة لحالته.

وأوضح المدير التنفيذي لمراكز شايني وايت لتجميل وزراعة الأسنان، أن جميع مراكز شايني وايت تم تصميمها بنفس الشكل بحيث تتواجد عيادات جميع التخصصات في نفس المكان، وأنه بعد الانتهاء من التشخيص وإعداد خطة إعادة تأهيل كاملة، ينتقل المريض للخطوة الثانية في عيادة أخري داخل نفس المركز، والتى تكون عادة من عيادة التركيبات، وفى هذه العيادة يتم تصميم التركيبات لتحديد كيفية التعامل مع أسنان المريض سواء كان ذلك بتغيير اتجاهها أو تغطيتها أو إذا كانت تحتاج لحشو عصب أو زراعة أو علاج لثة، وغيرها من الإجراءات، لافتًا إلى أن أول خطوة يتم اتخاذها في رحلة العلاج هي البداية من حيث سننتهي، وذلك بأننا نبدأ بتصميم التركيبات ثم نعمل على تصمم الهيكل الداعم "Supporting Structure" والمستلزمات المصاحبة للتركيبات.



مراكز شايني وايت الوحيدة في مصر التى تستخدم تقنية "التخطيط الملاحي" فى الزرعات



الخليج 365 يكشف أسرار دورة العمل والتقنيات الحديثة المستخدمة حصرياً بمراكز شايني وايت

وأشار الأستاذ بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إلى أن مراكز شايني وايت تعتمد على تصميم مميز للغرف "Color Coding"، بحيث يكون لكل غرفة لون المصاحب لها وهو أمر معتمد في جميع فروع مراكز شايني وايت، مضيفًا: "يعني هنا مثلا اللون الروز جولد أو الذهبي الغامق وهو المصاحب لعيادات التشخيص في مراكز شايني وايت كلها، وهنا غرفة التركيبات الثابتة ولونها هو الأحمر، وطبعاً هنا بيتم التحضير لتنفيذ خطة العلاج مع المريض".

ولفت إلى أن مرحلة التصميم بغرفة التركيبات يستخدم فيها التصوير بالكاميرات ثلاثية الأبعاد لعمل المقاسات الضوئية بدلًا من المقاسات التقليدية، للحصول على ما يسمي بـ Digital Smile Design أو "DSD" وهو "تصميم الابتسامة الرقمي"، بحيث يري المريض الشكل التخيلي لشكل أسنانه قبل البدء في خطة العلاج، ثم يتم تنفيذ المقاسات بالبلاستيك أولًا عن طريق الطابعة ثلاثية الأبعاد ليري المريض الشكل بالضبط قبل تنفيذ التصميم النهائبي بـ"البورسلين".



عيادة الجراحة في مركز شايني وايت



عيادة التشخيص في فرع التجمع بمركز شايني وايت لرزاعة وتجميل الأسنان



الأجهزة المتطورة في مراكز شايني وايت

وأضاف: "طبعاً كل كرسي وكل جزء وكل قطعة من كل عيادة هي مخصصة للتخصص بتاعها في إعادة التأهيل، يعني هي مراحل زي مراحل البناء أو التصنيع، فكل مرحلة من المراحل مخصص لها تصميم خاص بالغرفة من التكييف والشفاط الخاص بشفط المياه وزاوية الكرسي، وعلى سبيل المثال الكرسي ده في غرفة التركيبات بياخد زاوية 90 عشان الدكتور يعرف يشتغل التحضير لكل أسطح الأسنان، وارتفاع الكرسي بينزل بشكل معين، والمواتير الموجودة في الكرسي معموله عشان تخدم تخصص التركيبات".

واستكمل الدكتور شادي على حسين، حديثه لكشف تفاصيل وأسرار مراكز شايني وايت، بقوله: "دورة العمل داخل مراكز شايني وايت مُصممة لخدمة مرضى إعادة التأهيل، فبالتالي بيتعمل الأول تصميم التركيبات سواء على أسنان طبيعية أو على زرعات قبل ما ندخل نعمل الجراحة أو الزراعة أو حشو العصب أو علاج اللثة".



غرفة الجراحة في مركز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان





عيادة التركيبات في مركز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان





مراكز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان توفر أجهزة متطورة لعملائها

وانتقالًا إلى مرحلة أخري من مراحل العلاج داخل مراكز شايني وايت، وتحديدًا علاج اللثة، قال: "علاج اللثة والجراحة دائمًا بيكونوا مصاحبين للدم، فاللون الأحمر بيبقى من الألوان اللي بترعب المرضي، بالتالي صممنا عيادة الجراحة بحيث تكون عكس اللون الأحمر، وفي الألوان الطيفية اللون الأخضر من أكثر الألوان المريحة للجزء النفسي للمريض، ولأننا دائمًا نكون في حالة خوف أثناء الدخول لإجراء جراحة، نحتاج أن يكون المحيط حول المريض يكون مُريح للأعصاب، لذلك جميع عيادات الجراحة في مراكز شايني وايت تكون باللون الأخضر، لتجنب حدوث إرهاق لعين المريض أو أي ضرر للراحة النفسية للمريض".



غرفة الـ VIP في مراكز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان



اللون الأخضر يميز عيادات الجراحة في مراكز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان

وكشف عن تقنية متقدمة جدًا تستخدم في مراكز شايني وايت، وهي الأشعة المقطعية والتخطيط الملاحي، موضحًا أن هذه التقنية تساعد الطبيب خلال عمله في الفم ليتمكن من رؤية اتجاه الزرعة أثناء وضعها فى عظام الفم ليتجنب أن تصطدم بالعصب أو أحد الجيوب الأنفية، مؤكدًا أنه لا توجد أي مراكز أسنان في مصر تستخدم التخطيط الملاحي للزرعات سوي مراكز شايني وايت.

وأوضح أن "التخطيط الملاحي هو الفرق ما بين إنك تاخد سكرين شوت للخريطة وتمشي عليها أو إنك تمشي زي زمان بالخريطة وتبقي مش عارف أنت واقف فين وتتخيل المكان اللي أنت فيه وتحاول تربط ما بين الخريطة وبين الشارع اللي أنت ماشي فيه، إنما التخطيط الملاحي بيسموه "real time navigation"، وهو إنك النهارده زي ما بتمشي على GPS بتشوف بالظبط أنت فين، والتخطيط الملاحي هو فيديو لتصوير الأشعة، فالدكتور وهو بينزل الزرعة بيكون شايف هو نازل فين جوه عظم المريض"، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة المتطورة تجعل عيادة الأسنان هي أكثر عيادات الطب تكلفة في التجهيزات يليها عيادات الرمد.



تجهيزات متطورة فى عيادة التركيبات ب مراكز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان



ممر العيادات في مراكز شايني وايت لزراعة وتجميل الأسنان