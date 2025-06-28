شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: نجحنا في إجراء الولادة الطبيعية بدون ألم لخفض معدلات القيصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش مؤتمر صحة أفريقيا، إن مصر كانت من أعلى معدلات الولادة القيصرية في العالم، وقد قمنا بإجراءات كبيرة للحد من الولادة القيصرية، والاتجاه الى الولادة الطبيعية، لأن الأطباء بدأت تهجر الولادة الطبيعية وتستسهل وعملنا نظام القابلات في مصر وتم تدريبهن واشتركنا مع منظمة الصحة العالمية في تدريبهن وتدريب الأطباء.



د عبلة الالفى

وأضافـت أننا نظرنا أيضا في الجانب المادى لأننا وجدنا أن الطبيب يتعب في الولادة القيصرية مثل الولادة الطبيعية لأنه يأخذ وقت طويل عند الولادة، لذلك قلنا إنه من حقه أن يأخذ نفس سعر الولادة القيصرية.

وقالت، إنه في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بدأنا نساوى بين دخل الولادة القيصرية والطبيعية، وبالتالي الموضوع لا يرتبط ماديا وانما يرتبط ببروتوكول العلاج وصحة المرأة والطفل، مشيرة إلى إنه تم حل بعض المشاكل مثل توفير أدوية معينة غير موجودة لمساعدة الحامل في توسيع عنق الرحم أثناء الولادة الطبيعية، ووفرنا أجهزة لم تكن موجودة، كما وفرنا أطباء التخدير في الولادة الطبيعية، موضحة اننا اصبحنا نرجى الولادات الطبيعية بدون ألم لتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية بأن تأخذ التخدير المناسب لكى لا تشعر بالالم، وقد استطعنا من خلال هذه الإجراءات استطعنا أن نخفض عدد الولادات القيصرية في مستشفيات وزارة الصحة إلى 50 % بعد أن كانت 72% وحاليا نعمل مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه تم وضع بروتوكول مصري يتبع المجلس الصحى المصرى لآليات الولادة الطبيعية ومتى يمكن اللجوء للولادة القيصرية، موضحة إن قانون المسئولية الطبيعة يقول انه إذا تم وضع بروتوكول يلزم الطبيب بإجراء الولادة الطبيعية، ولا يتم عمل ولادة قيصرية الا بعد بعذر مرضى وشروط، ووجدنا أن السيدات لا يعرفون الفرق بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية، ويعتقدن أن الولادة القيصرية أسهل، لذلك أصبحت الولادة القيصرية لا تتم إلا بقرار طبى، ولابد أن يكون مبنى على أسباب طبية.

وأكدت، إننا سنبدأ حملة تحت اسم" بداية آمنة"، في أوائل شهر يوليو المقبل، نتحدث فيها عن مميزات الولادة الطبيعية وعيوب الولادة القيصرية، ونؤكد للسيدات أن قرار الولادة القيصرية هو قرار طبى وليس قرار يأخذه الشخص بنفسه، ودربنا مقدمى المشورة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلمناهم كيف يدربوا النساء أثناء الحمل كيفية الولادة الطبيعية، وكيف يمكن عمل رياضة أثناء الحمل لتسهيل الولادة الطبيعية، وما هي مميزات الطبيعي وعيوب الولادة القيصرية، موضحة ان "للدولا " أو مساعدة الولادة دور في إعطاء المشورة للسيدات أثناء الحمل وساعدت سيدات كثيرين على الولادة الطبيعية.