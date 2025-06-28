شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجبة توم كروز المفضلة.. غنية بالألياف وتنقص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

يحرص نجم هوليوود توم كروز على تناول الفشار كوجبة خفيفة مفضلة لديه، حيث يعشق توم كروز، البالغ من العمر 62 عامًا، تناول الفشار، فهو غني بالألياف والبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة تحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تحضير الفشار بسهولة في المنزل والفوائد الصحية له، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هو الفشار؟

الفشار نوع خاص من الذرة يُصدر صوت فرقعة عند تعرضه للحرارة، يوجد في قلب كل حبة كمية صغيرة من الماء، تتمدد عند تسخينها، مما يؤدي في النهاية إلى انفجار الحبة. يستهلك الأمريكيون اليوم حوالي 1.2 مليار رطل، أو 500 مليون كيلوجرام، سنويًا، مما يجعله أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا في أمريكا من حيث الحجم.

لماذا يجب عليك تناول الفشار كوجبة خفيفة؟

الفشار وجبة خفيفة صحية عند تقديمه دون مكونات غنية بالدهون والملح والسكر، والفشار غني بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف، ويقول الخبراء إن الفشار غذاءٌ من الحبوب الكاملة، مما يجعله غنيًا طبيعيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة.

وتربط العديد من الدراسات استهلاك الحبوب الكاملة بفوائد صحية، مثل تقليل الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفشار غني بمضادات الأكسدة

الفشار يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة المسببة للالتهابات وأمراض مثل السرطان.

من ناحية أخرى، يُحسّن البوليفينول الدورة الدموية، ويحسّن صحة الجهاز الهضمي، ويُقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأظهرت دراسات مختلفة أن البوليفينول يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والثدي.

يساعد على إنقاص الوزن

بفضل غناه بالألياف، يتميز الفشار بانخفاض سعراته الحرارية وكثافة طاقة منخفضة، مما يجعله من بين أكثر الأطعمة المقلية الصحية لإنقاص الوزن.

يحتوي كل كوب من الفشار على 31 سعرة حرارية، أي أقل بكثير من العديد من الوجبات الخفيفة الشائعة.

كيف يمكنك صنع الفشار الصحي في المنزل؟

يقول الخبراء إن الفشار الذي تُحضّره على البوتاجاز أو في مقلاة هوائية هو الخيار الأمثل صحيًا. إليك طريقة تحضيره:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف كوب من حبوب الفشار

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

ضع الزيت والحبوب في قدر كبير وقم بتغطيته.

اطهيه على نار متوسطة الحرارة لمدة 3 دقائق تقريبًا أو حتى تتوقف الفرقعة تقريبًا.

ارفعه عن النار واسكبه في وعاء التقديم.

تبله بالملح.

وللحصول على فوائد صحية إضافية، رشها بالخميرة الغذائية - التي لها نكهة الجبن وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك البروتين والألياف وفيتامينات ب والعديد من المعادن.

