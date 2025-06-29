شكرا لقرائتكم خبر عن لو خلعت ضرسك.. خطوات لتخفيف الألم والوقاية من الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

التهاب السنخ الجاف، أو التهاب تجويف السن، هو أحد المضاعفات المؤلمة التي قد تحدث بعد خلع سن أو أكثر، يعد أكثر شيوعًا بعد خلع ضرس العقل، رغم ذلك يمكن الوقاية منه.

ووفقًا لموقع "Harvard health publishing" تتشكل عادة بعد خلع السن، جلطة دموية فوق الحفرة، مكونةً حاجزًا مؤقتًا، وقد يحدث التهاب السنخ الجاف عندما تنفصل الجلطة الدموية وتسقط، كاشفةً العظام والأعصاب ومسببةً ألمًا شديدًا.

ويحدث التهاب السنخ الجاف عادة في الفك السفلي ومنطقة الضرس في الفم، وليس في الجزء الأمامي، ويمكن أن يحدث بعد بضعة أيام من خلع السن، عندما يكون من المفترض أن يتحسن الألم.

أعراض التهاب تجويف السن

يعد الألم الشديد الذي يحدث بعد عدة أيام من خلع السن، أكثر أعراض التهاب تجويف السن شيوعا، و يمكن أن ينتشر الألم من تجويف السن إلى الأذن أو العين أو الرقبة، على نفس الجانب الذي خلع منه السن.

وتشمل الأعراض الأخرى للسنخ الجاف ما يلي:

طعم سيئ في فمك

رائحة الفم الكريهة

حمى منخفضة الدرجة

لماذا قد يحدث جفاف في تجويف السن بعد خلع الضرس؟

لا يفهم خبراء الأسنان تمامًا سبب حدوث التهاب السنخ الجاف، لكن يوجد بعض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وهم:

كان لديه عملية صعبة لخلع الأسنان

تم خلع ضرس العقل السفلي

الشرب باستخدام القشة بعد خلع الأسنان، أو المضمضة والبصق كثيرًا بعد ذلك

تدخين التبغ أو مضغه

استخدام حبوب منع الحمل، والتي قد تتداخل مع الشفاء

كان لديه تجويف جاف في الماضي.

علاج السنخ الجاف

لعلاج التهاب السنخ الجاف، سيعطيك طبيب الأسنان مخدرًا لتخدير المنطقة، ثم ينظفها بغسول معقم، ثم يملأ السنخ بمعجون طبي، وقد يطلب منك طبيب الأسنان أيضًا تناول جرعة من المضادات الحيوية إذا كان السنخ الجاف ملتهبًا.

وعادةً ما يزول التهاب السنخ الجاف خلال أيام من العلاج، وللعناية بالسنخ الجاف في المنزل ينصح بالتالى:

تناول مسكنات الألم والمضادات الحيوية حسب نصيحة طبيب الأسنان.

ضع كيسًا باردًا على الجزء الخارجي من فمك لتخفيف التورم والألم.

اغسل فمك جيدًا بالماء المالح أو بغسول فم خاص للمساعدة على الشفاء.

تجنب تنظيف المنطقة المحيطة بموقع الخلع لمدة 24 ساعة على الأقل.

تجنب التدخين حتى يتم شفائك.

نصائح للوقاية من الالتهاب

أفضل طريقة للوقاية من التهاب السنخ الجاف هي تجنب الضغط السلبي في الفم، الذي قد يؤدي إلى خروج الجلطة، و قد يحدث هذا الضغط إذا بصقت بقوة بدلًا من سيلان اللعاب في منديل أو قطعة قماش لبضعة أيام بعد خلع السن، كما أن الشرب باستخدام ماصة قد يسبب ضغطًا قد يؤدي إلى خروج الجلطة.

وينصح أيضًا بعدم تناول أي طعام مقرمش أو لزج جدًا لعدة أسابيع، كذلك تجنب الأطعمة ذات القطع الصغيرة، مثل الأرز، التي قد تعلق في تجويف السن، بدلًا من ذلك ينصح بتناول أطعمة مثل صلصة التفاح، والزبادي، والعصائر بدون بذور، والشوربات الخفيفة أو المهروسة.