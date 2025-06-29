شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة "رايس" لعلاج الإصابات وآلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ طريقة RICE بروتوكولاً شائعًا لرعاية إصابات الجهاز العضلي الهيكلي، وكذلك لعلاج آلام واصابات الركبة، بحسب موقع كليفلاند كلينيك، ونتعرف فى هذا التقرير على طريقة رايس بالتفصيل.

ما هي طريقة RICE لعلاج الإصابات؟

تُعدّ طريقة RICE بروتوكولاً راسخًا لرعاية إصابات الجهاز العضلي الهيكلي، وRICE اختصارًا لـ "الراحة، الثلج، الضغط، والرفع"، وتُساعد هذه الخطوات على تقليل الالتهاب الحاد والألم في الأنسجة الرخوة.

ويوصي الأطباء بطريقة RICE كطريقة سريعة وسهلة للشعور بالتحسن بعد الإصابة، ويمكن أن يساعد أيضًا في السيطرة على التورم والنزيف الشديدين عند الضرورة.

تعالج طريقة RICE الالتهاب الحاد في الأنسجة الرخوة، مثل العضلات والأوتار والأربطة، تشمل إصابات الأنسجة الرخوة الحادة الالتواءات والشد والكدمات، غالبًا ما تكون هذه إصابات رياضية، وتشمل الإصابات المزمنة التهاب الأوتار والتهاب الجراب، وغالبًا ما تكون إصابات شد متكررة.

يمكن أن تؤثر إصابات العظام والمفاصل، مثل الكسور والخلع، أيضًا على الأنسجة الرخوة، من المرجح أن تحتاج هذه الإصابات إلى علاجات أخرى، لكن طريقة RICE يمكن أن تساعد قبل وبعد العلاج.إذا لم تكن متأكدًا من نوع الإصابة التي تعاني منها، يمكنك استخدام طريقة RICE حتى يتم تشخيصك طبيًا.

خطوات اتباع طريقة RICE لعلاج الإصابات:

الراحة Rest

الراحة بعد الإصابة أو الجراحة استجابة طبيعية. فهي تمنح جسمك فرصة لإعادة تنظيم نفسه بينما يرسل جهازك المناعي موارده لبدء عملية الشفاء.

إذا كنت تعاني من إصابة مزمنة ناجمة عن إجهاد وتوتر متكررين على أنسجتك، فإن هذه الإصابة لا يمكن أن تبدأ في الشفاء إلا بعد توقف الشد.

الراحة المناسبة تسمح لأنسجتك بالبدء في إعادة البناء دون أن تُعيق صدمة جديدة هذه العملية.

الثلج ice

يُستخدم الثلج في هذا البروتوكول كبديل لأي نوع من العلاج بالتبريد.

وقد اقترح الأطباء وضع كمادات ثلج أو باردة على الإصابة، وغمرها في حمام ماء مثلج، بالإضافة إلى طرق أخرى.

يُسبب البرد انقباض الأوعية الدموية ويُخدر الأنسجة.

يوصي الأطباء بذلك على فترات قصيرة، كل منها 10 دقائق، لتخفيف الألم والمساعدة في وقف النزيف الناتج عن الصدمة.

الضغط pressure

الضغط هو الضغط برفق على الإصابة عن طريق لفها بقطعة قماش. وغالبًا ما يستخدم الأطباء قماشًا مطاطيًا يُسمى ضمادة ضاغطة، يمكن أن يساعد لفّ إصابتك على التحكم في التورم الشديد (الوذمة)، مع أن التورم جزء من عملية الشفاء، إلا أنه قد يحتاج الطبيب أحيانًا إلى تقليله قبل علاج إصابتك، كما يمكن أن يمنع الضغط إعادة فتح الجرح.

الرفع elevate

يعني الرفع إراحة الجزء المصاب على مستوى مرتفع - إن أمكن، فوق مستوى القلب، هذا يُبطئ تدفق الدم إلى الإصابة، والهدف هو خفض ضغط الدم والحد من النزيف في موقع الإصابة، كما يُشجع على تصريف السوائل من الجهاز اللمفاوي لتقليل التورم.

قد لا يكون الرفع مفيدًا إذا لم يكن لديك تورم أو نزيف شديد، ولكنه قد يكون مفيدًا إذا كان لديك.

ما هي فوائد طريقة RICE لعلاج الإصابات؟

تخفف كل خطوة من خطوات طريقة RICE

في الأنسجة الرخوة بطرق مختلفة. عند استخدامها معًا، يمكن أن تُوفر هذه الخطوات تسكينًا فوريًا للألم وتُسيطر على التورم والنزيف هذا مفيد عندما يكون الألم أو التورم أو النزيف شديدًا وتنتظر علاجًا آخر، قد يُسهّل تقليل التورم على الطبيب علاج إصابتك.

ما هي عيوب طريقة RICE؟

في حين أن هناك أوقاتًا قد يرغب فيها الطبيب في السيطرة على الالتهاب في أنسجتك لفترة وجيزة، إلا أن الالتهاب يلعب دورًا مهمًا أيضًا، لا يمكن أن تبدأ إصابتك في الشفاء إلا بعد اكتمال دورة الالتهاب.

ويحذر الأطباء من أن تقليل الالتهاب بشكل مفرط قد يؤخر عملية الشفاء، وقد أدى هذا القلق إلى بعض التعديلات الحديثة على إرشادات طريقة RICE الأصلية.

ما هي بعض التعديلات الحديثة على طريقة RICE الأصلية؟

يوصي الأطباء الآن بخطوات طريقة RICE مع بعض المحاذير. على سبيل المثال:

الراحة، الراحة مهمة بعد الإصابة، ولكن من المهم أيضًا عدم الراحة بشكل كامل أو لفترة طويلة جدًا.يوصي الأطباء بعدم الضغط على الجزء المصاب لبضعة أيام، بعد ذلك، يجب أن تبدأ فى زيادة الحركة بشكل كبير، والتوقف عند الشعور بالألم.

الثلج. استخدم الثلج أو أي علاج بالتبريد فقط في الساعات الثماني الأولى بعد الإصابة (أو العلاج اليدوي لتلك الإصابة) إنه مفيد لتسكين الألم والسيطرة على النزيف، ولكنه قد يعرقل عملية الشفاء ضع الثلج مع حاجز جلدي، ولمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة فقط كل ساعة أو ساعتين.