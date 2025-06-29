شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب المفاصل العنقي؟ الأسباب والأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

التهاب المفاصل العنقي، المعروف أيضًا باسم التهاب الفقرات العنقية أو فصال عظم الرقبة، هو حالة تنكسية تُصيب عظام وغضاريف الرقبة، حيث يقع العمود الفقري العنقي، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام، وُجد أن أكثر من 85% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر مصابون بالتهاب المفاصل العنقي اعتبارًا من أبريل 2021. ما هو هذا المرض، وما أسبابه وأعراضه وعلاجاته؟ يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما التهاب المفاصل العنقي؟

التهاب المفاصل العنقي هو مصطلح طبي يُشير إلى التغيرات التآكلية المرتبطة بالعمر في الرقبة، ويحدث هذا في الأقراص والمفاصل في العمود الفقري العنقي، الذي يتكون من سبع فقرات صغيرة تبدأ من قاعدة الجمجمة وتُشكل عنق العمود الفقري.

ما أسباب التهاب المفاصل العنقي؟

كما هو الحال مع باقي أعضاء الجسم، تتدهور أقراص ومفاصل الرقبة أيضًا، ومع مرور الوقت، تفقد أقراص العمود الفقري ارتفاعها وتبدأ بالانتفاخ، كما تفقد ترطيبها، مما يؤدي إلى جفافها وضعفها، وبالتالي تتدهور بنية الأقراص، وينخفض ارتفاعها، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على المفاصل الوجيهية، ويؤدي هذا إلى تدهورها وتطور التهاب المفاصل، كما يمكن أن تكون النتوءات العظمية والانزلاقات الغضروفية من العوامل الرئيسية المساهمة في هذا المرض.

ما مخاطر التهاب المفاصل العنقي؟

يُعد التقدم في السن أحد أكبر وأهم مخاطر التهاب المفاصل العنقي، فالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر ولا يُدرجون القدر الكافي من التمارين الرياضية ضمن روتينهم اليومي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، إضافة إلى ذلك، قد يُصاب به أيضًا من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، أو لديهم إصابة سابقة في الرقبة، أو يقضون ساعات طويلة في الجلوس في وضعية خاطئة، أو من يدخنون.

ما أعراض التهاب المفاصل العنقي؟

الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل العنقي هي، الألم وتيبس الرقبة، وتشمل الأعراض الأخرى، الصداع، وصوت طقطقة عند تحريك الرقبة، وضعف اليدين والساقين، وتشنجات عضلية في الرقبة والكتفين.

ما أشكال التهاب المفاصل العنقي؟

عادة، يتطور التهاب المفاصل العنقي كواحد من المتلازمات السريرية الأساسية الثلاثة، حيث أن ألم الرقبة المحوري هو شعور الشخص بألم وتيبس في العمود الفقري العنقي في وضعية مستقيمة، ولكنه يخف عند الراحة في الفراش، ومن المؤشرات الأخرى ألم في مؤخرة الأذن أو الفك أو الصدر.

أما اعتلال الجذور العصبية العنقي هو انضغاط عصب في الرقبة، مما يؤدي إلى الشعور بألم في الرقبة، أو الذراع، أو لوح الكتف، أو ضعف في الذراع أو اليدين.

والشكل الثالث، هو اعتلال النخاع العنقي فهو ضغط نتوء عظمي أو أي شيء آخر على الحبل الشوكي في الرقبة، وقد يبدأ بضعف في اليدين، ويؤدي إلى إعاقة المهام التي تتطلب مهارات حركية دقيقة.

ما علاجات التهاب المفاصل العنقي؟

يُشخص الخبراء الطبيون المرض باستخدام الأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، وتصوير النخاع الشوكي، وغيرها من الفحوصات، وتشمل خيارات العلاج، العلاج الطبيعي، والأدوية، وفي حالات نادرة، الجراحة.