شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند إضافة ملعقة من العسل إلى كوب الحليب؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحليب مصدر غني بالعناصر الغذائية، ولكن عند إضافة ملعقة من العسل لكوب الحليب قد يحقق مجموعة من الفوائد لصحتك، حيث أنه من المعروف دور العسل كدواء كما أنه يعتبر مادة حافظة طبيعية، ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات العلاجية الداخلية والخارجية، وعندي مزجه مع الحليب يصبح خليطًا فعالًا يُعزز عملية الأيض بشكلٍ عام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لإضافة العسل إلى كوب الحليب تعزيز النوم بشكل أفضل

يُقال إن العسل يُحفز إفراز السيروتونين، الذي يُحوله الجسم إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن النوم الجيد، وعند مزجه مع التربتوفان الموجود في الحليب الدافئ، يعمل كمهدئ طبيعي قبل النوم، وقد أشارت دراسة أُجريت عام 2024 إلى أن العسل غذاء وظيفي قد يُساعد في علاج اضطرابات النوم من خلال تحسين أنماطه، كما تُشير إلى أن تركيبته، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا، تُساهم في آثاره المُهدئة وقدرته على تحسين جودة النوم.

تعزيز المناعة

بحسب الخبراء، يتمتع العسل بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، وعند إضافته إلى الحليب، يُعزز جهاز المناعة ويُحارب العدوى الموسمية، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن العسل يُحفز إنتاج الخلايا المناعية، التي تلعب دورًا أساسيًا في إشارات الجهاز المناعي والدفاع ضد مسببات الأمراض.

مفيد لصحة العظام

ثبت أن الحليب غني بالكالسيوم، وعند إضافة العسل إليه، يُحسن امتصاصه، مما يدعم قوة العظام ويقي من مشاكل مثل هشاشة العظام، ووفقًا لدراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب، فإن بوليفينولات العسل تُؤثر على مسارات إشارات متعددة تُعزز تكوين العظام، كما أنها تمنع امتصاصها.

تحسين الهضم

يُقال إن العسل يعمل كملين خفيف ويُهدئ الأمعاء، بينما يُساعد الحليب الدافئ على هضم سلس، حيث يعمل هذا المزيج على منع الإمساك وتحسين صحة الأمعاء، وقد ذكرت الدراسة أن العسل يحتوي على كربوهيدرات غير قابلة للهضم، مثل السكريات قليلة التعدد، مما يُعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، وهذا بدوره يُعزز صحة الجهاز الهضمي، ويمنع التهابات الأمعاء والعدوى.

معزز للطاقة

العسل غني بالسكريات الطبيعية التي تُعطي دفعة سريعة من الطاقة، كما يُساعد البروتين الموجود في الحليب على توفير طاقة مستدامة، ويعملان معًا كمصدر للطاقة، ويُقال إن العسل يحتوي على مزيج من الجلوكوز والفركتوز، اللذان يُمتصان بمعدلات مختلفة، مما يُوفر إطلاقًا تدريجيًا ومستدامًا للطاقة، ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

مفيد لصحة الجلد

يُقال أيضًا إن العناصر الغذائية الموجودة في الحليب، عند دمجها مع مضادات الأكسدة الموجودة في العسل، تساعد على تفتيح البشرة وتعزيز إشراقها، كما يُساعد هذا المزيج على تقليل جفاف البشرة.

يخفف السعال ونزلات البرد

وفقًا لدراسة أُجريت عام 2021 ، فإن العسل يُساعد على تحسين وتيرة السعال وتخفيف شدته مقارنة بالعلاجات التقليدية، كما تُشير إلى أن العسل يُوفر بديلاً رخيصًا ومتوفرًا على نطاق واسع للمضادات الحيوية، مما يُحتمل أن يُساعد في تقليل مقاومة مضادات الميكروبات، ويُقال أيضًا إنه عند خلطه بالحليب، أظهر العسل فوائد تُضاهي أدوية السعال الشائعة في تخفيف أعراض السعال الحاد لدى الأطفال.