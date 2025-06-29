كيف تحمين ابنك من الجفاف وتتعاملين معه .. وما الأطعمة التي تفيده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 08:53 صباحاً - عادةً ما يحدث الجفاف عند الأطفال بسبب القيء أو الإسهال أو كليهما، وقد يحدث أيضاً عندما يرفض الأطفال شرب الماء بسبب تقرحات الفم أو التهاب الحلق، كما قد يُصاب الأطفال بالجفاف في الطقس الحار أو عند القيام بنشاط كبير.

والكثير من الأمهات لا ينتبهن إلى أعراض الجفاف عند الطفل، ولا يجدن الوقت لمنعها منذ البداية، مع أنها بسيطة وتكون بالتأكد من أن الطفل يأخذ حاجته من المياه حتى من الخضروات والفاكهة، وحين يصاب الطفل بالجفاف، قد لا تتمكن الكثيرات من تمييز المشكلة، ويصنفنها على أنها مرض، مع أنها مجرد حالة لو تم التعامل معها منذ البداية، الأطباء والاختصاصيون يعرفونك إلى كيف تحمين ابنك من الجفاف وتتعاملين معه؟

ما هي علامات وأعراض الجفاف؟

ما هي علامات وأعراض الجفاف؟



تشمل علامات الجفاف ما يلي:

فم جاف أو لزج.

قلة الدموع أو عدم وجودها عند البكاء.

عيون تبدو غائرة.

عند الأطفال، تبدو البقعة الناعمة (اليافوخ) أعلى الرأس غائرة.

التبول أقل أو عدد الحفاضات المبللة أقل من المعتاد.

الانزعاج.

النعاس أو الدوخة.

كيف يتم علاج الجفاف؟

يعتمد علاج الجفاف على شدته، يمكن للأطفال المصابين بجفاف خفيف الحصول على سوائل إضافية في المنزل، أما الأطفال المصابون بجفاف شديد فقد يحتاجون إلى العلاج في قسم الطوارئ أو المستشفى.

يُعالَج الجفاف الخفيف بمعالجة الجفاف عن طريق الفم، يشمل ذلك عادةً إعطاء محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (مثل بيديالايت، أو إنفالايت، أو أي منتج متوفر في المتاجر)، يحتوي هذا المحلول على كميات مناسبة من الماء والسكر والملح للمساعدة في علاج الجفاف، يمكنك شراؤه بدون وصفة طبية من الصيدليات أو المتاجر الكبرى، إذا لم تتمكني من الحصول على محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، فاستشيري طبيبك، يمكن أن تساعد السوائل الأخرى في علاج الجفاف.

كيف أعالج طفلي في المنزل؟

كيف أعالج طفلي في المنزل؟



إذا كان طفلك يعاني من الجفاف الخفيف، وقال طبيبك إنه من الجيد أن تبدئي العلاج في المنزل:

أعطِي طفلك رشفات صغيرة من محلول الإماهة الفموي كلما أمكن، للأطفال الرضع، أعطِي حوالي ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين (5-10 مل) كل بضع دقائق، للأطفال الأكبر سناً، أعطي حوالي ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبيرتين (15-30 مل) كل بضع دقائق.

استمري في الرضاعة الطبيعية أو تناول الحليب الصناعي، طالما أنهم لا يتقيأون بشكل متكرر.

اعطي الأطفال الأكبر سناً أيضاً المصاصات المثلجة المليئة بالإلكتروليت.

اتبعي النظام الغذائي المعتاد للطفل، إلا إذا أوصى الطبيب بتغييره، قد لا يرغبون في تناول الطعام في البداية، ولكن طالما أنهم يشربون، فلا بأس إذا لم يتناولوا الكثير من الأطعمة الصلبة.

عندما يبدأ طفلك في الشعور بالتحسن ويزداد شهيته، يمكنك إعطاؤه كمية أقل من محلول الإماهة الفموي والمزيد من الطعام والشراب المعتادين.

لا تُعطِي طفلك الماء العادي بدلاً من محلول الإماهة الفموي، فهو لا يحتوي على العناصر الغذائية المناسبة للأطفال المصابين بالجفاف.

لا تُعطِي طفلك مشروبات رياضية، أو مشروبات غازية، أو عصائر كاملة التركيز (غير مخففة)، تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من السكر، وقد تُفاقم بعض الأعراض.

لا تعطي أدوية للإسهال أو القيء إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.



متى يجب علي أن أتصل بالطبيب؟

اتصلي بطبيبك إذا كان طفلك:

لن يتناول أي شيء للشرب لأكثر من بضع ساعات.

عمره أقل من عام ويشرب محلول الإماهة الفموي فقط (لا حليب الثدي أو الحليب الصناعي) لمدة 24 ساعة.

يتقيأ أكثر من عدة مرات خلال 24 ساعة.

لديه قيء أخضر فاتح أو أحمر أو بني.

لم يبدأ في تناول بعض الطعام خلال 3-4 أيام.

تظهر عليه علامات الجفاف مثل جفاف الفم، والتبول بشكل أقل (أو عدد أقل من الحفاضات المبللة عند الأطفال)، وقلة الدموع، أو وجود بقعة ناعمة غائرة (عند الأطفال).

متقلب المزاج، أو صعب الإرضاء، أو غير نشط للغاية.

لا يبدو أن الأمر يتحسن.

اذهبي إلى غرفة الطوارئ إذا كان طفلك يشعر بالنعاس الشديد أو لا يستجيب لك.

مضاعفات الجفاف عند الأطفال

مضاعفات الجفاف عند الأطفال



قد يُصاب الطفل بمضاعفاتٍ خطيرة، إذا لم يتلقَّ العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن، ومنها:

اختلال مستوى الأملاح والمعادن في الجسم.

أمراض الكلى، مثل حصوات الكلى أو الفشل الكلوي لدى الطفل.

الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل: الإجهاد الحراري.

الصدمة أو الغيبوبة.

الوفاة في بعض الحالات الشديدة.

كيف يمكننا منع الجفاف؟

كلما مرض طفلك، فأعطيه سوائل إضافية أو محلولاً للإماهة الفموية، أعطِيه كميات صغيرة وبانتظام، خاصةً إذا كان يتقيأ.

ينبغي على الأطفال شرب كميات كبيرة من الماء خلال الطقس الحار، أما من يمارسون الرياضة أو يمارسون نشاطاً بدنياً مكثفاً، فعليهم شرب كميات إضافية من الماء مسبقاً، ثم أخذ فترات راحة منتظمة (كل 20 دقيقة تقريباً) أثناء ممارسة النشاط.

أكلات تمنع الجفاف عند الأطفال

أكلات تمنع الجفاف عند الأطفال

هريس الخضروات

للأطفال الصغار، اطحني الخضروات في مصفاة أو امزجيها في الخلاط حتى تصبح ناعمة، مع إضافة بعض الماء المغلي المبرد، حتى تصلي إلى القوام المطلوب، أما للأطفال الأكبر سناً، فاهرسيها ببساطة بالشوكة، مع إضافة بعض الماء المغلي المبرد للحصول على قوام أكثر نعومة، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك تحضير الحساء الصحي للطفل بإضافة القليل من الماء، والقليل من المنكهات الطبيعية، مثل الكمون والكركم.

الأرز باللبن

الأرز باللبن له فوائد عديدة، فهو مصدر جيد للطاقة ويوفر الكالسيوم الضروري لصحة العظام، كما أنه يعزز الشعور بالشبع ويحسن الهضم، كما أن تناوله بارداً ينعش طفلك، ويبعث فيه النشاط، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، مثل فيتامين ب وفيتامين د.

الخيار

الخيار مفيد جداً في منع الجفاف بسبب محتواه العالي من الماء، حيث يشكل الماء حوالي 95٪ من تركيبته، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على معادن مهمة تساعد على ترطيب الجسم عند الطفل. لذلك، يعتبر الخيار إضافة رائعة لنظامك الغذائي، خاصة في الطقس الحار، للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، يمكنك إعطاء طفلك الخيار بعد تقطيعه إلى أصابع، مع صلصة صحية من اللبنة والزيت، أو الحمص بالطحينة.

الزبادي

الزبادي لا يمنع الجفاف مباشرةً، لكنه قد يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم بسبب محتواه من الماء وبعض المعادن مثل البوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للبروبيوتيك التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، مما قد يقلل من فرص الإصابة بالجفاف الناتج عن مشاكل الجهاز الهضمي، قدميه لطفلك بعد مزجه بالفاكهة الطازجة، مثل البلوبيري والفريز، أو إلى جانب التفاح أو الموز المكرمل.

الهلام

هي أكلة يحبها الأطفال كثيراً، ويمكن تحضيرها بسهولة في البيت، حيث الهلام يساعد في منع الجفاف لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، ويساهم في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، مما يقلل من خطر الإصابة بالجفاف ويحسن مستويات الطاقة والتركيز، بسبب زيادة مستويات السوائل، و(يستخدم للأطفال الذين يعانون من التعرق الشديد)، ومن خلال الحفاظ على رطوبة الجسم، يساعد الجيلي على تحسين مستويات الطاقة والتركيز.

مصاصات الفواكه المجمدة

تعتبر مصاصات الفاكهة المجمدة خياراً منعشاً ولذيذاً لترطيب الجسم ومنع الجفاف، خاصة في فصل الصيف أو بعد ممارسة الرياضة، تحتوي هذه المصاصات على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة، مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم بشكل عام، كما يمكنك تحضير مصاصات الفاكهة المجمدة في المنزل باستخدام الفواكه المفضلة لديك، مثل البطيخ، والتوت، والمانجو، وغيرها، لكن تأكدي من تجميد الفاكهة جيداً للحصول على قوام مثالي، كما يمكنك إضافة بعض الماء أو عصير الفاكهة المخفف إلى المصاصات لزيادة محتواها من السوائل، وتجنبي إضافة السكر الزائد إلى المصاصات، حيث إن السكر قد يساهم في زيادة الجفاف.

عصائر ومشروبات تمنع الجفاف

ميلك شيك الفواكه المجففة والموز

قشّري الموز، قطّيعه، واخلطيه مع الفواكه المجففة وكوب من الحليب، أضيفي الكاجو أو الجوز لمذاق غني وقوام جوزي، اخلطيه في عصارة عالية الأداء لضمان عدم وجود أي تكتلات عند شربه.

لاسي

اللاسي مشروب تقليدي لترطيب الجسم، يُساعد على الهضم، يُبرّد الجسم ويُحافظ على رطوبته، يُحضّر اللاسي بإضافة الماء أو الحليب والسكر أو التوابل إلى اللبن الرائب للأطفال، ويمكن تحضير اللاسي حلواً أو مالحاً حسب الرغبة، ويُضاف ماء الورد أحياناً لجعل المشروب أكثر لذة وانتعاشاً، ويُعدّ مصدراً رائعاً للبروبيوتيك.

ماء الليمون

كوب من عصير الليمون أو النيمبو باني القديم الجيد هو أحد أكثر العصائر المرطبة شيوعاً على الإطلاق، ينصح خبراء التغذية بشرب ماء الليمون يومياً، وهو مزيج من عصير ليمونتين وملعقة صغيرة من ملح الصخور ممزوجة بالماء. فهو يحافظ على ترطيب الجسم، وهو المصدر الأمثل لفيتامين سي.

عصير البطيخ

البطيخ ممتاز في الصيف؛ إذ يحتوي على 92% ماء، وهو أفضل بكثير من شرب الماء بعد التمرين؛ إذ يُساعد أيضاً على تقوية جهاز المناعة، ويمكن أن يكون عصير البطيخ أفضل عصير للجفاف لأنه غني بمضادات الأكسدة، وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

عصير التفاح وجوز الهند

إن مجرد ذكر ماء جوز الهند الرقيق بعد التمرين الرياضي ينشط ويجدد جسم طفلك المتعب، امزجي كوباً من مكعبات التفاح مع كوب من ماء جوز الهند المُشبع بالإلكتروليتات لتحضير هذا العصير الغني بالعناصر الغذائية، كما يمكنك مزج قطع جوز الهند الرقيقة وإضافة أوراق النعناع لمزيد من النكهة.

عصير الأناناس والبابايا

امزجي كوبين من البابايا الناضجة وكوباً من الأناناس، مقطعين إلى مكعبات خشنة، مع قليل من الماء، يمكنك إضافة ملح صخري بدلاً من ملح الطعام، كلتا الفاكهتين غنيتان بالعناصر الغذائية، مثل فيتاميني ج و أ، اللذين يُقويان جهاز المناعة ويُعطيان بشرةً نضرةً، ويحافظان على الجسم من الجفاف.

اللبن الرائب

اللبن الرائب، وهو مُنتَج ثانوي للحليب يُصنَع من السائل المُتبقّي بعد خضّ الزبدة من الكريمة، يُعدّ مشروباً مثالياً آخر للجفاف لدى الأطفال، فهو يحتوي على جميع العناصر الغذائية الكبرى المهمة، دون أي دهون، وغني بالكالسيوم والريبوفلافين والفيتامينات والبروبيوتيك ومعادن أخرى مُعزّزة للصحة.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص

كيف تعتنين بطفلك الذي يعاني من الجفاف؟