كيف تساعدين طفلك على الوقوف منفرداً خصوصاً من الشهر السادس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 08:53 صباحاً - تعتقد الأمهات أن التطور الحركي لطفلها منذ ولادته يسير وفق خط مستقيم ومعادلة ثابتة، ولذلك فهي تنتظر منه أن يحبو مثلاً بعد أن ينجح في الجلوس منفرداً ومن دون مساعدة او استناد، كما تنتظر أن يمشي بمفرده بعد أن يصبح قادراً على الوقوف منفرداً وبعد أن تقوم بتمرينه على المشي مستنداً عليها أو على أي شيء آخر، ولا تعرف الأم أن نمو الطفل وتطور مهاراته الحركية خصوصاً في عامه الأول لا يسير وفق نظام ومخطط وأن هناك فروقاً بين الأطفال، بالإضافة لدور الأم في تنمية وتحفيز مهارات الطفل الحركية.

هناك خطوات يمكن أن تقوم بها الأم وبدءاً من الشهر السادس سوف تساعدها كثيراً على أن يصبح الطفل قادراً على الوقوف المنفرد وهو أول خطوة لكي يمشي الطفل ويبدأ في الاستقلالية، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها استشاري طب الأطفال الدكتور محمد مراد حيث أشار إلى كيف تساعدين طفلك على الوقوف منفرداً خصوصاً منذ الشهر السادس، وذلك من خلال عدة خطوات، ونواحي القلق من تأخر وقوفه المنفرد في الآتي:

ما هي السن الطبيعية لمحاولة الطفل الوقوف منفرداً؟

تعلم الوقوف

اعلمي أن الطفل يبدأ بمحاولة الوقوف بمساعدة أشياء أخرى منذ أن يصبح في الشهر السادس، حيث إنه مع حلول الشهر السادس من عمره يكون قد أصبح قادراً على الجلوس من دون استناد، بمعنى أنه يجب أن تعرفي متى يجلس طفلي وحده؟ ومتى أقلق عليه؟ فيجلس منفرداً من دون أن تضعي حوله الوسائد أو أن تقومي بإسناده بذراعيك، كما سوف يكون رأسه صلباً ومستقيماً وليس مرخياً على صدره، وهكذا سوف تلاحظين أنه يحاول أن يضغط بكلتا يديه على الأريكة أو أن يشد على يديك لكي يقف ولكن ذلك لا يحدث.

لاحظي أن رضيعك وفي عمر ما بين الشهر التاسع وحتى بلوغه عامه الأول سوف يحاول أن يتمسك بأي شيء لكي يقف لمدة لحظات قليلة لوحده، كما أنه سوف يقف فعلاً، ولكن محاولة التمسك بأي شيء سوف يكون أمراً طبيعياً في هذا العمر حتى اذا ما وصل الطفل إلى عمر السنة وإلى ان يصل إلى عمر خمسة عشر شهرا سوف يصبح قادراً على الوقوف بمفرده ويتخذ أولى خطواته للمشي ويكون المشي أيضاً على مراحل تبدأ بالاستناد ثم المشي منفرداً مثل الكبار وهذا بالنسبة للطفل الطبيعي الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.

خطوات مساعدة الطفل على الوقوف منفرداً ابتداءً من عمر 6 شهور

ابدئي ومنذ عمر ستة أشهر بأولى خطوات تدريب الطفل على الوقوف منفرداً، وهذه الخطوة هي أن تتركي طفلك على الأرض أطول مدة ممكنة خلال اليوم، فلا يجب أن تحملي الوقت على ذراعيك بدافع الحب والحنان أو بسبب خوفك عليه، ويجب أن تعرفي ما أهم الأخطاء التي ترتكبها الأمّ وتؤدي لتأخر المشي عند الطفل؟ لأنه فعلاً وفي هذه الحالة سوف يتأخر في كل مراحل تطوره ومنها الحبو والوقوف والمشي، ولذلك ضعيه على أرضية آمنة ولا تضعيه أبداً فوق السرير، لأن الأرض وجاذبيتها تسهم بشكل كبير في مساعدته على الوقوف ثم المشي. انثري الألعاب الصغيرة والطرية والمرنة وكذك ذات الألوان الزاهية والجذابة حول رضيعك، ويجب أن تكوني متأكدة من نظافتها وتعقيمها، وفي حال توفير هذه الألعاب بكثرة حول الطفل الجالس أرضاً فسوف يساعده ذلك على أن يمد جسمه لكي يلتقطها، وبالتالي يبدأ مرحلة الحبو أو مرحلة الوقوف فليس من الضروري أن يمر الطفل بمرحلة الحبو وعلى عكس ما تتوقعين. احملي طفلك من تحت ذراعيه وحاولي أن يقوم بالضغط على الأرض بقدميه ولكن لفترات قصيرة جداً وكرري هذه الخطوة عدة مرات على مدار اليوم، ولكن بعد أن يصبح رضيعك في عمر 8 شهور يمكن أن تضعيه في المشاية الثابتة ولا تضعيه أبداً في المشاية المتحركة، وحين يصبح في شهره العاشر شجعيه على الوقوف لوحده ويمكنك مساعدته بيديك، واحذري من قيامك بحمل جسمه كله لأنه لن يتمرن على الوقوف في هذه الحالة ولاتنسي مدح الطفل وتشجعيه كلما حاول أن يقف ويحقق التوازن لنفسه.

ما هي الممنوعات التي يجب تجنبها أثناء تدريب الطفل على الوقوف المنفرد؟

المشاية

اعلمي أنه من الضروري عدم ترك الطفل في المشاية التقليدية ذات العجلات المتحركة على الإطلاق ويجب أن تعرفي فوائد وأضرار المشاية لطفلك لأن المشاية المتحركة لا تساعد الطفل على المشي بل تؤخر المشي عنده، حيث إن الطفل الذي يعتمد على المشاية في الحركة والتنقل وبالتالي فهو لا يستخدم اليدين في الحبو مثلاً والركبتين أيضاً، مما يؤخر لديه من الانتقال إلى مرحلة الحبو، وعندها يتأخر الحبو عند طفلك كمرحلة تطورية ومهاراتية، فالمشي يعد مرحلة مهمة في نمو الطفل وسوف يتأخر بسبب وهم الحركة، ويمكنك أن تبدئي بوضع طفلك في المشاية الثابتة فقط ووفق شروط مثل بعد أن يجلس طفلك تماماً بمفرده، كما يجب عدم ترك الرضيع داخل المشاية لمدة طويلة، بل حاولي دائماً أن تكون أقصى مدة زمنية لبقائه فيها هي ربع ساعة فقط ثم ارفعيه منها واتركيه أرضاً، بحيث لا يزيد الوقت الكامل الذي يمضيه خلال اليوم فيها عن ساعتين.

حاولي عدم إجبار الطفل على الوقوف، لأن عدم قدرته على الوقوف منفردا يعني أن عضلاته ليست جاهزة وليست لديه القوة لكي يفعل وقد يؤدي إجباره إلى عواقب سلبية.

لا تخيفي طفلك من خطر الوقوع ولا تبدي خوفك وجزعك ولهفتك حين يقف ويقع أرضاً لأن السقوط الخفيف على الأرض أثناء محاولة تعلم الوقوف هو جزء طبيعي من آلية تعلم المشي والتقدم للأمام عند الأطفال.

الحالات التي يجب القلق فيها لتأخر وقوف الطفل المنفرد

طفل يقف مستنداً

اعلمي أنه يجب عليك الشعور بالقلق في حال أن طفلك الرضيع قد تجاوز عامه الأول، أي أنه قد تخطى اثني عشر شهراً من عمره من دون أن يحاول الوقوف حتى بمساعدة الآخرين أو الاستناد على الأجسام المحيطة به مثل الأثاث.

توقعي أنه يجب أن تعرضي طفلك على الطبيب في حال كان لديه ارتخاء واضح في عضلاته ويبدو ذلك واضحاً، وقد يكون لنقص الفيتامنيات والمعادن وفي هذه الحالة يجب أن تبحثي عن كيفية تقوية عضلات الرضيع من خلال الأنشطة البسيطة أو ربما يكون ضعف العضلات لديه بسبب العيوب الخلقية التي يولد بها بعض الرضع.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.