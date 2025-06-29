شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي.. أفضل نمط حياة لدعم التمثيل الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمثيل الغذائي، لابد أن تعي كيف يمكنك الحفاظ على هذه العملية الحيوية الأساسية التي تحدث يوميًا لجسمك، حتي تتمكن أعضاؤه من العمل بأعلى كفاءة، وتتمكن أنت من مزاولة نشاطاتك اليومية.

وفقًا لموقعي abbot وكلفلاند كلينك، فإن عملية الأيض أو التمثيل الغذائي فى أبسط تعريف لها هى النظام الذي يغذي كل شيء فى جسم الإنسان، وتتأثر كثيرًا عملية الأيض لدينا بما نأكله وبطبيعة اتباعنا لنمط صحي حياتي بشكل مستمر.

أفضل نمط حياة لدعم التمثيل الغذائي

فيما يلي مجموعة من الأمور والعوامل الأساسية التي تمكن جسمك من إعادة تدريب عملية التمثيل الغذائي وجعلها أكثر سلامة وتعمل بكفاءة عالية، وذلك لتمتعك بصحة عالية وبوزن مثالي:

لابد أن تعطي الأولوية لتناول البروتين

البروتين عنصر غذائي رئيسي في الجسم يلعب دورًا أساسيًا في بناء العضلات والأعصاب، وتناول البروتين يحمي كتلة الجسم الخالية من الدهون ويحسن الصحة ويؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم، فضلًا عن أنه يساعد على التحكم في عملية الأيض إذا تناولت الكميات المناسبة منه يوميًا.

وترتبط كتلة الجسم الخالية من الدهون بتناول البروتين بالحفاظ على صحة العضلات أيضًا، مما يسمح بممارسة الأنشطة البدنية، وبالتالي لابد من تناول نظام غذائي يساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز "سكر الدم"، ويحتوي أيضًا على البروتين بنسب جيدة حتى لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا فى مستوى الجلوكوز، وبالتالي يشعرك هذا الأمر بالشبع لفترات طويلة ويجعل عملية التمثيل الغذائي في أفضل صورها.

لا تهمل الدهون

الدهون الصحية مهمة للجسم وعملية التمثيل الغذائي، لأنها تحسن من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية وتحمي أعضاء الجسم من التلف وتحافظ على وظائف الجسم، وتوفر فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين ك.

والأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل زبدة الفول السوداني، الأفوكادو، الجوز، الجبن، السلمون والبيض، كلها تعزز مستويات شبع مرتفعة ولا تؤثر في مستويات الجلوكوز وتحسن من كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

تناول الطعام الأخضر

كلما تناولت الكرنب والخس والفاصوليا والخضروات غير النشوية كان ذلك أمرًا جيدًا للتمثيل الغذائي، لأنه يقلل من حدة الكربوهيدرات والسكريات ويتحكم في عملية الأيض.

فكر في الطعام المالح

قبل الطعام الحلو، يجب أن تتمتع خياراتك الغذائية بالذكاء وعدم الانسياق وراء تناول الحلويات، فالمالح يحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف ونسبة أقل في السكريات والكربوهيدرات، بينما الحلويات قد تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك بالسلب.

ولكن ليس معنى هذا أن تتوقف تمامًا عن تناول الحلويات، بل تناول كميات محدودة للغاية.

الحركة وممارسة الرياضة

لابد لك من الحركة أو المشي لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعد الوجبة الواحدة لمنع ارتفاع مستويات السكر وجعل العضلات والدورة الدموية في أفضل صورها واستقرار مستويات الجلوكوز وهضم الطعام بشكل جيد، وبالتالي تمثيل غذائي جيد للغاية.

لابد أن تغير وتقيس وتكرر

هذه العملية الثلاثية، لابد وأن تتبعها على الدوام بتعديل نظامك الغذائي دومًا بخيارات صحية وممارسة التمارين الرياضية، وعدل على الدوام عاداتك اليومية لتصبح أكثر صحة وتوازن في وجباتك واختياراتك الغذائية.

تناول وجبات متوازنة

لا تفوت وجباتك كما يفعل البعض، تفويت الوجبات يبطئ من عملية الأيض، احرص على تناول فاكهة وخضار وبروتين ودهون صحية وحبوب كاملة.

مارس تمارين بعينها

مثل تمارين القوة وبناء العضلات والمقاومة لحرق السعرات وتعزيز معدل الأيض.



الحصول على قسط كاف من النوم

النوم لفترة كافية يضبط الهرمونات ويساعد على ضبط عملية الأيض أيضًا.

ترطيب الجسم

يجب ترطيب الجسم على الدوام بشرب كميات كافية من الماء.



تجنب الحميات الغذائية

القاسية التي تهدف لإنقاص الوزن بشكل سريع لأنها تبطئ عملية الأيض تدريجيً