شكرا لقرائتكم خبر عن الربو والحساسية.. مشاكل تنفسية غير متوقعة تسببها "الصراصير" في منزلك والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون الصراصير السبب الخفي وراء مشاكل التنفس لديك، حيث يُطلق لعابها وبرازها وأجزاء جسمها مواد مسببة للحساسية تُسبب الربو والحساسية، بل وتنشر بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر الصراصير على صحتك، وفقًا لموقع تايمز ناو.

لماذا تعتبر الصراصير خطيرة؟

يربط معظمنا الصراصير بالنظافة، ونعلم أنها قد تهاجم الطعام، لكن أجزاء أجسامها ولعابها، وحتى برازها، مليئة بالبروتينات التي قد تُسبب الحساسية والربو، وقد لا نتمكن حتى من رؤية هذه الجزيئات، قد تظن أنها موجودة في المطبخ أو في أماكن الطعام، لكن بقايا هذه الصراصير تطفو في هواء منزلك، وتلتصق بأثاثك.

إن الأمراض التي تنتقل عن طريق الصراصير تتجاوز مجرد إثارة أي حساسية لديك، بل قد تسبب أيضًا أمراضًا خطيرة مثل:

السالمونيلا: تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بحمى التيفوئيد.

الإشريكية القولونية: مسؤولة عن التسمم الغذائي الشديد ويمكن أن تسبب أيضًا بعض الأعراض التي قد تهدد الحياة.

الربو: يتفاقم بسبب مسببات الحساسية للصراصير، ويمكن أن يؤدي إلى الصفير وصعوبة التنفس وحتى ضيق في الصدر.

ما هي علامات التحذير؟

قد لا تتمكن من رؤية الصراصير وهي تزحف في المطبخ، ولكن عليك أن تعلم أن هذه هي نقطة انطلاقها، أحيانًا، يبدأ جسمك أيضًا بإرسال إشارات حتى قبل أن تلاحظ زحف صرصور، إذا كنت تشعر بالحمى، أو نوبات غثيان أو حتى قيء، فقد تكون هذه بعض العلامات المبكرة التي تستدعي تطهير منزلك من الصراصير.

الوقاية من وجود الصراصير فى المنزل

وللوقاية من ظهور الصراصير بالمنزل، يجب اتباع الخطوات التالية:تفقد الشقوق والزوايا بانتظام

تغطية الطعام جيدًا قبل النوم

استخدام سلة قمامة محكمة الإغلاق

عدم ترك الأطباق المتسخة في الحوض

تنظيف الأرضيات يوميًا، وتحديدا المطبخ لمنع تراكم فتات الأطعمة

