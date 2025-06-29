6 أنواع من الأطعمة والمشروبات تخفض وزنك وتحرق الدهون بديلة لحقن التخسيس

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أخصائية تغذية عن 6 أدوية رخيصة ومتوفرة تعمل مثل أدوية خفض الوزن للحد من الشهية، دون التسبب في حدوث آثار جانبية للحقن.



اطعمة تخفض وزنك

الفاكهة ذات اللون الأخضر الزاهي، وهى تعمل بنفس طريقة حقن إنقاص الوزن، وفقًا لأحد الخبراء، حيث يعمل العلاج على تحفيز فقدان الوزن عن طريق محاكاة عمل هرمون GLP- يتم إفرازه في الأمعاء بعد تناول الطعام.

وبالإضافة إلى إخبار البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين، فإن هرمون GLP-1 يغذي الدماغ ويجعلنا نشعر بالشبع - مما يمنع المرضى من الإفراط في تناول الطعام.



لكن هذه الحقن ليست خالية من الآثار الجانبية، إذ يشتكي المستخدمون عادة من الغثيان والإمساك والإسهال بعد تناول الدواء.

ومع ذلك، قالت ماريا حنا، أخصائية التغذية في دبي، إن 6 مجموعات غذائية معينة "يمكن أن يكون لها نفس المفعول بشكل طبيعي، دون الشعور بالغثيان تعرف عليها ..

1.الدهون الصحية..

الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزبدة الجوز والأسماك الدهنية مثل الماكريل، زعمت أخصائية التغذية أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يكون له نفس تأثيرات فقدان الوزن مثل الحقن التي تعمل على خفض الوزن، لكن دون الآثار الجانبية المزعجة مثل الغثيان والقيء وانخفاض الشهية وآلام البطن.

ورغم أن الدهون تعتبر في كثير من الأحيان "سيئة"، إلا أنها قالت إن كمية صغيرة منها تشكل جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي ومتوازن، وتثبت فائدتها في إنقاص الوزن.

تساعد هذه الدهون الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين د ، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. البروتين..

وخاصة البيض والزبادي اليوناني وفول الصويا، يمكن أن يساعد الأشخاص على الشعور بالشبع لفترة أطول و يوقف الرغبة الشديدة في تناول الطعام قبل أن تبدأ، على حد قولها.

تحتوي حصة واحدة من الزبادي اليوناني على 20 جرامًا من البروتين، في حين تحتوي 3 بيضات كبيرة على 18 جرامًا.

تشير الإرشادات إلى أن معظم البالغين يحتاجون إلى حوالي 0.75 -1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، وهو ما يعادل حوالي 45 جرامًا للنساء و55 جرامًا للرجال أو حصتين من اللحوم أو الأسماك أو المكسرات أو التوفو يوميًا.

3. الأطعمة الغنية بالألياف..

مثل بذور الشيا والعدس والشوفان، لها نفس التأثير أيضًا، الألياف هي نوع من الكربوهيدرات الموجودة في النباتات والتي يمكن أن تساعد في تنظيم عملية الهضم والحد من آلام المعدة.

لكن أحدث البيانات الصادرة عن جمعية التغذية البريطانية تشير إلى أن الشخص العادي يستهلك 18 جرامًا فقط يوميًا، وهو أقل بكثير من 30 جرامًا التي توصي بها إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

يوضح أخصائي التغذية أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية بشكل طبيعي يعزز بشكل طبيعي هرمون GLP-1، وهو هرمون حرق الدهون الذي تستهدفه حقن خفض الوزن، على عكس الكربوهيدرات الأخرى، لا يتم تكسير الألياف بسهولة في الأمعاء ولا يمتصها الجسم على شكل سكر، بل إنه ينتقل عبر الأمعاء، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم والحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم.

وأضافت أن بذور الشيا تتوسع في أمعائك، بينما يحتوي العدس والشوفان على الألياف والنشا المقاوم الذي يمنح شعورا بالشبع يستمر طويلا ، كما وجدت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية غنية بالألياف أفادوا بفقدان وزن أكبر من أقرانهم.

وجدت دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة ساينس أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عاديًا، على الرغم من أن إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولونها متشابهة.

4. الخضروات الورقية ..

الخضراوات الورقية الخضراء مثل البروكلي أو الخيار في كل وجبة، "للشعور بالشبع مع سعرات حرارية أقل".

وأضافت أن تناول هذه الخيارات ذات الحجم الكبير والسعرات الحرارية المنخفضة، مثل الخضروات الورقية والخيار، سوف يخدع الجسم ويجعله يشعر بالشبع مع تمدد المعدة.

5. الكربوهيدرات..

سيكون لها تأثير مماثل لـ GLP-1s يتم هضم الكربوهيدرات البطيئة الاحتراق مثل البطاطا والكينوا بشكل أبطأ، مما يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة دون انخفاض السكر المزعج.

6. الشاي الأخضر..

بالنسبة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص وزنه، فإنها تنصح باختيار الشاي الأخضر للمساعدة في قمع نوبات الجوع، أو مجموعات الدهون والألياف مثل شرائح التفاح مع زبدة الجوز لتجنب الرغبة الشديدة في تناول السكر، كانت أدوية خفض الوزن تستهدف في السابق مرضى السكري، وهي الآن توصف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية للأشخاص الذين يعانون من السمنة .

ويعتقد أن ما لا يقل عن نصف مليون مريض في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونحو 15 مليون مريض في الولايات المتحدة يستخدمون الآن أدوية إنقاص الوزن، والتي يمكن أن تساعد المرضى على فقدان ما يصل إلى 20 % من وزن الجسم في غضون بضعة أشهر فقط.