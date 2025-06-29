شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. يعنى إيه تمثيل غذائى وإزاى بيأثر على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

تزامنًا مع اليوم العالمي للتمثيل الغذائي عليك أن تعي أولًا ما هو التمثيل الغذائي وكيف تعمل هذه العملية المعقدة داخل أجسامنا يوميًا ووظيفتها الأساسية؟

تعريف التمثيل الغذائي

تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي، أشار إلى أن التمثيل الغذائي هو الطريقة التي يحول بها الجسم الطعام والشراب الذي نتناوله إلى طاقة للحفاظ على الجهد والحياة والوظائف الجسدية.

كيفية عمل التمثيل الغذائي

وهي عبارة عن عملية معقدة تتفرع إلى مجموعة من العمليات الكيميائية التي تحدث داخل خلايا الجسم خلال ثوانٍ أو في كل ثانية تمر، تجعلك قادرًا على التنفس والحركة والشفاء أيضًا.

أهمية توازن عمليات التمثيل الغذائي

كلما توازنت هذه العمليات معًا كلما توازن جسمك، يطلق عليه معدل الأيض، فهو يساوي التمثيل الغذائي، وهي عبارة عن الطاقة التي يستخدمها الجسم للوظائف الأساسية التي يقوم بها مثل النبض والتنفس ومعالجة الطعام وهضمه والأنشطة البدنية المختلفة.

استمرار عملية التمثيل الغذائي

لا يمكن لجسمك أبدًا أن يتوقف عن عملية التمثيل الغذائي حتى أثناء الراحة والنوم، لأنه هو الذي يمكن وظائف الجسم من العمل: إدارة مستويات الهرمونات، تنظيم حرارة الجسم، وهضم الطعام، وسريان الدم، والتنفس، ونمو الخلايا، وغيرها من العمليات المعقدة.

فروع التمثيل الغذائي

عملية الأيض أو التمثيل الغذائي بمفهوم بسيط تشمل فرعين رئيسين هما الهدم والبناء، وهى عملية طبيعية تحدث كل يوم.

عملية الهدم

الهدم حيث تتحلل العناصر الغذائية مثل البروتين والدهون والكربوهيدرات في الطعام، فيحلل الجسم هذه المواد إلى جلوكوز يدخل إلى الدم على شكل سكر، وبالتالي يخزن الجسم الجلوكوز في العضلات والكبد بشكل خاص، وهو أساس الوقود الذي يستخدمه الجسم لتعزيز جميع خلاياه وعملها.

عملية البناء

أما عملية البناء فهي عملية تحدث عندما يأخذ الجسم وحدات مثل الأحماض الأمينية ويجمعها معًا لتكوين البروتينات على سبيل المثال، وهو بناء هام عند التعرض للإصابة، فيسمح للجسم التعافي مرة أخرى.

تأثير التمثيل الغذائي على الجسم

كيف يؤثر التمثيل الغذائي على الجسم والوزن والصحة؟ يعتقد الكثيرون خطأ أن التمثيل الغذائي مسؤول بشكل كبير عن السمنة أو النحافة، لكن عملية الأيض تنظم نفسها بنفسها لتلبية احتياجات الجسم، وبالتالي فإن خسارة الوزن أو زيادته لا علاقة لها بالتمثيل الغذائي، ولكن علاقتها بالسعرات الحرارية التي تتناولها.

العوامل المؤثرة على معدل الأيض

- كتلة العضلات، كلما كانت الكتلة كبيرة كلما كانت عملية الأيض أسرع.

- العمر، يتحكم بشكل كبير في التمثيل الغذائي، فكلما تقدمنا في العمر انخفضت تمثيل الغذائي.

- الرجال، معدل الأيض لديهم أسرع من النساء.

- الاضطرابات الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ تلك العملية.

- اضطراب التمثيل الغذائي أيضًا.