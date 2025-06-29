شكرا لقرائتكم خبر عن مادة بالقهوة سريعة التحضير تسبب الضمور البقعى بالعين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرباحثون، من القهوة سريعة التحضير لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعى بالعين المرتبط بالعمر بعد معرفة المادة الكيميائية الموجودة فيها وهى مادة الكريلاميد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقال باحثون صينيون، إنهم وجدوا صلة بين القهوة سريعة التحضير ومرض في العين يسبب عدم وضوح الرؤية المركزية أو تشوهها، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يفضلون القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب بما يصل إلى 7 مرات من شاربي أنواع أخرى.

وأضاف الباحثون، إنه تُعرف هذه الحالة باسم الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، حيث يتآكل الجزء المركزي الصغير من شبكية العين، مما يؤثر على قدرة الأشخاص على القراءة والقيادة والتعرف على الوجوه.

ويعتقد الباحثون أن الرابط قد يكون بسبب طريقة تحضير القهوة سريعة التحضير، والتي تطلق مادة كيميائية تسمى الأكريلاميد والتي قد تدخل مجرى الدم وتؤدي إلى تلف شبكية العين.



وحذر الدكتور تشي جيا، طبيب العيون الذي قاد الدراسة، من أن "القهوة سريعة التحضير قد تزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وأن تقليل تناولها قد يساعد في منعه"، كما يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر تجنب تناول القهوة سريعة التحضير، الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض، أو يعانون من زيادة الوزن، أو يدخنون، أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، معرضون لخطر أكبر للإصابة بهذه الحالة.

ولم تركز الدراسة بشكل كبير على ما إذا كان شخص ما يشرب القهوة سريعة التحضير، بل استخدمت منهجية مختلفة تتعلق بالجينات، فهناك بعض الأدلة على أن جينات الإنسان هي التي تحدد نوع القهوة التي يفضلها، وما إذا كان يفضل طعمًا أكثر مرارة أو أكثر سلاسة، وما إذا كان بإمكانه تحمل الكافيين بسهولة.

وبعد تقسيم المشاركين حسب استعدادهم الوراثي لشرب القهوة سريعة التحضير أو المطحونة أو منزوعة الكافيين، قاموا بعد ذلك بتحليل معدلات الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تم وضعهم في مجموعة القهوة سريعة التحضير كانوا أكثر عرضة بنسبة 692 % للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر - حيث تتدهور البقعة، في وسط العين والمسؤولة عن الرؤية المركزية، بمرور الوقت.

وقالوا أيضًا إنهم أكثر عرضة بنسبة 159% للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر - حيث تنمو الأوعية الدموية غير الطبيعية تحت البقعة، مما يسبب مضاعفات في الرؤية، كما وجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة سريعة التحضير منزوعة الكافيين أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي بنسبة 80 %، على الرغم من أن هذا الاختلاف لم يكن كبيرا.

تم اعتبار المشاركين مصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر فقط إذا ظهر بعد عيد ميلادهم الخمسين وتم تشخيصه من قبل طبيب، يعتبر مرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر حالة شائعة بين كبار السن، حيث يعاني حوالي واحد من كل 10 أمريكيين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر من هذه الحالة.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه لا يوجد علاج لهذه الحالة، لكن الأطباء يقولون إن البدء بالعلاج مبكراً يمكن أن يساعد في إبطاء تطورها، قد يشمل ذلك تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين C و E والزنك، أو الأدوية المستخدمة لعلاج الضمور البقعي والتي يمكن أن تبطئ نمو الأوعية الدموية في العين، ويؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد نتائج الدراسة.