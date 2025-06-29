شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة شيفالى جاريوالا.. كيف تظهر مضاعفات الحقن المضادة للشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، تقرير جديد يظهر من خلاله بعض التفاصيل الصحية حول وفاة النجمة الهندية شيفالي جاريوالا التي توفيت أول أمس في إحدى مستشفيات مدينة مومباي فور وصولها برفقة زوجها وأصدقائها المقربين، حيث تناول التقرير بعض الأسباب الصحية التي من المرجح أن تكون سبب الوفاة.

ووفقًا للتقرير الذي تناولته وكالة الأنباء الهندية الآسيوية IANS، فإن النجمة الهندية صاحبة الـ 42 عامًا كانت تتناول حقنًا مضادة للشيخوخة بانتظام لعدة سنوات، وفي يوم الجمعة الذي سبق الوفاة كانت قد خضعت لصيام عن الطعام لأدائها تمارين اليوجا وتزامن ذلك مع توقيت حقنتها الشهرية المضادة للشيخوخة.

ما هى الحقن المضادة للشيخوخة، وما أضرارها؟

الحقن المكافحة للشيخوخة أو ما يطلق عليه العلاج المقاوم للشيخوخة بالحقن الوريدي هو إجراء متقدم لمكافحة علامات تقدم السن باستخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالإنسان، هذه الحقن، وفقًا لتقرير نشر في موقع Bioinst، عبارة عن خلايا جذعية تعمل على تأخير عملية تقدم السن المعقدة.

آلية عمل الحقنهذا العلاج المقاوم للشيخوخة يؤخذ عن طريق الحقن الوريدي لمحاربة تدهور الوظائف المجددة للخلايا، تلك التجاعيد ومشكلات المفاصل التي تظهر بداية من منتصف العمر، ومرور السنوات يصبح الإنسان في خطر الالتهاب المزمن الذي يزيد بتقدم العمر. هذه الحقن تعمل في مجملها على التغلب على ظواهر الشيخوخة غير المصحوبة بأعراض.

الاعتماد على الخلايا الجذعيةتعتمد بشكل أساسي على الخلايا الجذعية المستخرجة من النسيج الدهني للشخص الذي يخضع للعلاج بهذه الحقن، وهي خلايا وسيطة متعددة القدرات مثل خلايا الغضاريف والعظام والأربطة والعضلات والأوعية الدموية والجهاز العصبي. وتنتج الخلايا الجذعية الوسيطة الكولاجين والإيلاستين، وهي الجزيئات الضرورية للحفاظ على صحة البشرة والجلد، ولها أثر مضاد للالتهاب للجسم ولها تأثير على النشاط المناعي أيضًا.

دواعي الاستعمالتشمل دواعي الاستعمال شيخوخة الجلد، وانحلال الغضاريف، والالتهاب، ومشكلات الذاكرة، والضعف التدريجي، ومشكلات المفاصل. تختلف درجة تأثيرها وفقًا لبعض العوامل، منها عامل العمر أو السن، فضلاً عن طبيعة الإصابة بالأمراض، ونمط الحياة الذي يعيشه المريض، والنظام الغذائي، وطبيعة التدخين.

الإجراءيتم في هذا الإجراء إزالة وسحب العينة بجمع 20 سم مكعب بين الدهون، ثم استخراجها من الدهون المسحوبة من الجسم وتمديدها خلال ثلاث أو أربع أسابيع تقريبًا، ثم حقنها في المريض.

فوائد العلاجيعمل هذا العلاج الذي يعتمد بشكل كبير على الخلايا الجذعية الذاتية على التخلص من التفاعلات المناعية السلبية التي تحدث للجسم. لا تؤخذ بشكل عشوائي ولكن لها دواعي استعمال، ويجب أن تؤخذ تحت إشراف الطبيب المختص، وهي تقنية لعلاج ومقاومة الشيخوخة بالحقن الوريدي.

المخاطر والآثار الجانبية المحتملةوفقًا لتقرير آخر نشر في موقع Bookimed، فإن هناك الكثير من الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تظهر على هذا الإجراء الطبي، مثل كل الإجراءات الطبية، والذي يؤدي إلى بعض التفاعلات السلبية منها:

- تفاعلات في موضع الحقن مثل الاحمرار.

- تورم موضع الحقن.

- يصبح الشخص عرضة للعدوى.

- بعض التفاعلات المناعية التي قد تحدث عند استخدام الخلايا.