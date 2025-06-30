شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب العمى الليلي وكيف يمكن علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون العمى الليلي حالةً مزعجةً يعاني منها الكثيرون، ووفقًا للخبراء، يحدث ذلك عندما يصعب عليك رؤية الأشخاص والأشياء في بيئاتٍ خافتة الإضاءة، وبينما تتوفر عادةً علاجاتٌ للعمى الليلي الناتج عن قصر النظر وإعتام عدسة العين ونقص فيتامين أ، لكن لا يمكن علاج العمى الليلي الوراثي، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا كنت تعاني من صعوبة في الرؤية في الظلام أو في الليل، فأنت مصاب بالعمى الليلي، ووفقًا للأطباء، قد يكون هناك عدة أسباب وراء ذلك، منها عوامل وراثية، وقد يؤدي عدم علاجه في الوقت المناسب إلى فقدان البصر بشكل دائم.

مع أن العمى الليلي يعني عدم القدرة على الرؤية ليلاً، إلا أن هذا غير صحيح، إذ يقول الخبراء إنه قد يؤدي إلى صعوبة أكبر في الرؤية أو القيادة في الظلام، بعض أنواع العمى الليلي قابلة للعلاج، بينما لا يمكن علاج بعضها الآخر، وبمجرد معرفة السبب، يُسهّل على الطبيب علاجه.

ما الذي يسبب العمى الليلي؟ نقص فيتامين أ

يقول الأطباء إنه السبب الأكثر شيوعًا لإصابة الكثير من الناس بالعمى الليلي، حيث يؤدي نقص فيتامين أ إلى انخفاض إنتاج الرودوبسين، الصبغة التى تحتاجها الخلايا العصوية، وهي نوع حساس من خلايا العين تجمع الضوء للرؤية الليلية للمساعدة في الرؤية في الضوء الخافت.

وتشمل الفئات المعرضة لخطر نقص فيتامين أ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات أو الخصائص:

التهاب الأمعاء

أمراض الكبد والبنكرياس

الأنظمة الغذائية المقيدة بشدة

الأطفال الصغار والنساء

أشخاص يعيشون في بلدان منخفضة الدخل وسكان الدول النامية.

كما أن التغييرات الغذائية، مثل تناول أطعمة غنية بفيتامين أ، كالخضراوات الخضراء والجزر والبطاطا الحلوة والبيض والشمام والبرتقال، يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، وإذا تضررت الخلايا العصوية نتيجة إصابة أو مرض، فإن ذلك يُصعّب الرؤية في الإضاءة الخافتة أو ليلاً، حيث يقول الأطباء إن الإصابة قد تُوسّع حدقة العين في الإضاءة الخافتة للسماح بدخول المزيد من الضوء، الذي تستقبله شبكية العين.

جراحة الانكسار

أي نوع من أنواع تصحيح تحدب القرنية بمساعدة الليزر في الموقع أوالليزك يمكن أن تؤثر الجراحة على رؤيتك في الليل، مما يسبب مشاكل مثل:

صعوبة الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة

وهج

هالات حول الأضواء

اضطرابات بصرية ملحوظة عند القيادة ليلاً

انفجارات النجوم حول الأضواء

الجلوكوما

ارتفاع ضغط العين قد يلحق الضرر بالعصب البصري والأوعية الدموية، يقول الأطباء إنه يؤثر على الرؤية النهارية والليلية، بدءًا من الرؤية المحيطية وصولًا إلى الرؤية المركزية.

خيارات العلاج للعمى الليلي

وفقًا للخبراء، بمجرد تشخيص السبب وراء العمى الليلي، يمكن استكشاف بعض الخيارات القابلة للعلاج، والتي تشمل:

علاج قصر النظر

تساعد العدسات التصحيحية مثل النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة على تحسين الرؤية القصيرة النظر أثناء النهار والليل.

الجراحة

يمكن لجراحك استبدال العدسة المعتمة بعدسة اصطناعية شفافة، مما قد يساعد في تحسين أعراض العمى الليلي بشكل كبير بعد الجراحة إذا كان إعتام عدسة العين هو السبب الأساسي.

المكملات الغذائية

إذا انخفضت مستويات فيتامين أ لديك بعد فحص الدم، فقد يوصي طبيبك بتناول مكملات غذائية. تأكد من تناولها وفقًا للتعليمات لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

مع ذلك، لا يمكن علاج الحالات الوراثية المسببة للعمى الليلي. فالجين الذي يُسبب تراكم الصبغة في شبكية العين لا يستجيب للعدسات التصحيحية أو للجراحة.

هل يمكن الوقاية من العمى الليلي؟

يقول الأطباء أنه إذا كان العمى الليلي لديك وراثيًا، فلا يمكن الوقاية منه ومع ذلك، يجب عليك مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن لخفض مستوى السكر في الدم. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

اختر أيضًا أطعمة غنية بفيتامين أ لتقليل خطر الإصابة بالعمى الليلي، بعض الأطعمة البرتقالية اللون تُعد أيضًا مصادر ممتازة لفيتامين أ - حتى أكثر من الجزر، بما في ذلك:

المشمش

البطاطا الحلوة

قرع العسل

الشمام

المانجو