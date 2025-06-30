شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للزجاجات البلاستيكية أن تضر عظامك وما يجب فعله والان مع تفاصيل الخبر

شرب كمية كافية من الماء يوميًا أمرٌ أساسي للحفاظ على صحة جيدة، فهو يرطب الجسم، ويُساعد على عمل أعضائه بشكل سليم، ويُساعد على بناء عظام صحية، ولكن، هل تعلم أن طريقة استهلاكك للماء وتخزينه قد تُلحق الضرر بجسمك؟، وفقًا لموقع "onlymyhealth" يستهلك معظم الناس الماء من زجاجات بلاستيكية دون تفكير، ولكن، وفقًا للعلم، قد لا تكون هذه العادة صحية كما نعتقد، وخاصةً لعظامك.

وقد تبقى المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية راكدة لأسابيع أو حتى أشهر، وفي هذه الأثناء، قد تمتزج المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك مع الماء الذي تتناوله.

كيف يمكن للزجاجات البلاستيكية أن تضر عظامك

تحذر التقارير العالمية، من عدم شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية لارتباطها بضعف العظام، حيث إن الزجاجات البلاستيكية غالبًا ما تحتوي على مادة كيميائية تُسمى BPA (بيسفينول أ)، وتُؤثر مادة BPA على مستقبلات فيتامين د في الجسم، تُساعد هذه المستقبلات الجسم على امتصاص الكالسيوم، وعندما تُؤثر مادة BPA عليها، لا يُمكن امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وبالتالي، لن تصل التغذية إلى العظام".

هذا يعني أن عظامك قد لا تحصل على الكالسيوم الذي تحتاجه، حتى مع تناول أطعمة صحية أو مكملات غذائية، ويضيف التقرير: "علاوة على ذلك، يزيد ذلك من احتمالية إصابتك بآلام المفاصل والكسور، لذلك يجب استخدام الزجاجات الزجاجية والفولاذية المقاومة للصدأ، مع عدم إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية القديمة.

ما هو BPA ولماذا يشكل مشكلة؟

BPA هو اختصار لمادة بيسفينول أ، وهي مادة كيميائية تُستخدم في صناعة بعض أنواع البلاستيك والراتنجات، توجد هذه المادة في العديد من عبوات الطعام والزجاجات البلاستيكية، عند بقاء الماء في هذه الزجاجات، خاصةً في ضوء الشمس أو الحرارة، قد تتسرب مادة BPA إلى الماء، عند شرب هذا الماء، تدخل مادة BPA إلى جسمك.

تشير الدراسات إلى أن مادة BPA قد تُحاكي الهرمونات في الجسم وتُعطل العمليات الطبيعية، قد تؤثر هذه المادة على طريقة استقلاب فيتامين د، الضروري لصحة العظام، إذا لم يعمل فيتامين د بشكل صحيح، فلن يتمكن الجسم من امتصاص الكالسيوم، مما قد يُضعف العظام مع مرور الوقت.

نُشرت دراسة في مجلة الغدد الصماء السريرية والأيض، ووجدت أن ارتفاع مستويات BPA في الجسم يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام، وخاصةً لدى النساء، هذا يعني أن الأشخاص الذين تزيد لديهم نسبة BPA في أجسامهم قد يعانون من ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وتشير الدراسة إلى أن تجنب BPA قد يساعد في حماية صحة عظامك.

ماذا يجب عليك أن تفعل؟

تجنب استخدام المياه الموجودة في الزجاجات البلاستيكية، خاصة إذا تم تخزينها لفترات طويلة أو تعرضت للحرارة.

استخدم حاويات زجاجية أو مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لحمل مياه الشرب.

لا تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية المستعملة لأنها قد تتسرب منها المزيد من المواد الكيميائية مع مرور الوقت.

تأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د والكالسيوم من خلال نظامك الغذائي والتعرض لأشعة الشمس.

ناقش مع طبيبك إذا كانت لديك شكوك بشأن صحة العظام، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بهشاشة العظام.

