شكرا لقرائتكم خبر عن المغنيسيوم: 6 أسباب تجعله المكمل الغذائي الأكثر فائدة لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم ليس مجرد عنصر غذائي أساسي، بل يحتاجه جسمك لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي، ويشمل ذلك كل شيء، بدءًا من إنتاج ATP (عملة الطاقة في جسمك)، وتنظيم ضربات القلب، ودعم وظائف العضلات والأعصاب، وإدارة سكر الدم، وحتى تخليق الحمض النووي، وينشغل معظم الناس بالبحث عن مكملات غذائية لدعم صحتهم بينما لا يفكرون في المغنيسيوم وهو ذلك المعدن البسيط القادر على القيام بنصف دور باقى المكملات الغذائية الأخرى، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 أسباب تجعل المغنيسيوم المكمل الغذائي الأكثر فائدة لجسمك: يساعدك على النوم مثل الطفل

الميلاتونين رائع بكل معنى الكلمة، ولكنه قد يُشعرك بالخمول أو يُؤثر سلبًا على دورة نومك الطبيعية، والأفضل منه هو جليسينات المغنيسيوم، وهو شكل خفيف من المغنيسيوم يدعم نومًا أعمق من خلال تعزيز حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي يُهدئ جهازك العصبي، على عكس الميلاتونين، لا يُهدئك المغنيسيوم، بل يُساعد جسمك على القيام بوظيفته الأساسية وهى النوم، والاستيقاظ منتعشًا.

إنها حبوب مهدئة للتوتر والقلق وتقلبات المزاج

هل تشعر بالقلق، وسريع الانفعال، يلعب المغنيسيوم دورًا هامًا في تنظيم جهازك العصبي، فعندما تشعر بالتوتر، يستهلك جسمك المغنيسيوم بغزارة، كما أن نقص مستوياته قد تزيد أيضًا من شعوركِ بالتوتر والقلق والعصبية، وذلك لأن المغنيسيوم يساعد على التحكم في الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، وبالنسبة للنساء، فإذا كنتِ ممن يعانين من تقلبات مزاجية مرتبطة بمتلازمة ما قبل الحيض، فقد ثبت أن المغنيسيوم يخفف أيضًا من حدة الانفعال، وألم الثدي، والانتفاخ.

تقليل الانتفاخ والحفاظ على حركة الأمعاء

إذا كنت تعاني من الانتفاخ فمن المرجح أن جسمك يحتاج إلى المغنيسيوم، وهى إحدى فوائده الأقل شهرة (ولكنها موضع تقدير كبير) هي سحب الماء إلى القولون، مما يساعد على استمرار حركة الأمعاء، وينطبق هذا بشكل خاص على أشكال مثل سترات أو أكسيد المغنيسيوم، والتي تُستخدم غالبًا لتخفيف الإمساك.

مفيد لصحة العضلات والمفاصل

هل تعانى من ارتعاش العين المزعج وتشنج الساق، وألم الرقبة الذي يستمر لأيام، فق تحتاج عضلاتك بشدة للمغنيسيوم، حيث يساعد هذا المعدن على انقباض العضلات، ونقل الإشارات العصبية، وعلاج الالتهاب لذلك، عندما تكون مستوياته منخفضة، قد تلاحظ: تشنجات عشوائية، ألمًا لا يزول، شعورًا بالضيق في رقبتك أو كتفيك أو ظهرك، بينما يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات مما يمنع الشعور بالتوتر والانقباض، كما أنه من العناصر الغذائية المفضلة لدى الرياضيين لتقليل ألم ما بعد التمرين وتحسين التعافي.

يمكن أن يعزز صحة القلب

يُساعد المغنيسيوم على تنظيم توازن الإلكتروليتات، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وهم ثلاثة عناصر أساسية تساعد في تنظيم ضربات القلب، كما يُساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أدوية إضافية، وقد أظهرت الدراسات أن تناول المغنيسيوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وحتى مرض السكر من النوع الثاني.

يدعم نسبة السكر في الدم والهرمونات ويخفف الصداع النصفي

لا يقتصر دور المغنيسيوم على تعزيز الطاقة والنوم، بل أنه يعمل أيضًا على التحكم في سكر الدم، وحساسية الأنسولين، وحتى توازن الهرمونات، ويرتبط نقص المغنيسيوم بمقاومة الأنسولين، مما يُصعّب على الجسم التعامل مع السكر والكربوهيدرات، ولهذا السبب، وُجد أن العديد من المصابين بمرض السكر من النوع الثاني أو متلازمة تكيس المبايض يعانون من نقص المغنيسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تجد النساء اللواتي يعانين من اختلالات هرمونية (خاصةً خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث أو متلازمة ما قبل الحيض) راحةً عند إضافة المغنيسيوم مع فيتامين ب6 إلى روتينهن اليومي، فهو يساعد على تقليل آلام الثدي، والتهيج، والانتفاخ، والصداع النصفي المصاحب للدورة الشهرية.

أما بالنسبة للصداع النصفي، فإذا كنت تعانى منه بشكل مزمن، فهناك أدلة متزايدة على أن انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يُسبب نوبات هذا النوع من الصداع.

لنكن واقعيين، المغنيسيوم لا يكفي لكل شيء، فإذا كنت نباتيًا، فقد تحتاج إلى فيتامين ب12، وإذا لم تتعرض لأشعة الشمس، فمن الأفضل أن يبقى فيتامين د ضمن نظامك الغذائي، وإذا شخصت بنقصه أو لديك مشاكل صحية معينة، فقد تختلف مجموعة المكملات الغذائية التي تتناولها، ولكن بالنسبة للإنسان العادي، المرهق، المتعب، فقد يكون المغنيسيوم هو المكمل الغذائي الوحيد الذي يُعالج نصف مشاكلك بهدوء.