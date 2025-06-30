شكرا لقرائتكم خبر عن مهم لمرضى البواسير.. أكلات ممنوعة وأخرى مفيدة يفضل تناولها والان مع تفاصيل الخبر

آلام البواسير مزعجة لا شك فى ذلك، ما يتطلب من المريض بها الالتزام بنظام غذائي صحي يتناول من خلال المزيد من الألياف ويحافظ على ترطيب الجسم والبعد عن الجفاف بكل أنواعه لتقليل حدة الإمساك.

أهمية الألياف

وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، فإن هناك أهمية خاصة للألياف سواء القابلة للذوبان أو غير قابلة للذوبان التي يجب على مريض البواسير تناولها، ولكن يجب أن تكون بكميات متوازنة حتى لا تسبب الغازات والانتفاخات.

فإذا أضفت كميات قليلة منها يوميًا مع شرب حوالي 8 إلى 10 أكواب كاملة من المياه، ساعد ذلك على التخلص من آلام البواسير والتخلص من الإمساك.

أكلات يفضل تناولها لمريض البواسير - أكلات صحية حافظ عليها فى نظامك الغذائى

الفاصوليا والعدس: البقوليات هامة جدًا لمريض البواسير، فنصف كوب من الفاصوليا الحمراء أو الفاصوليا البيضاء يحتوي على كم هائل من الألياف، وكذلك العدس مفيد للغاية لتعزيز الهضم وحركة الأمعاء.

- المكسرات: يفضل تناولها، فـ 20 حبة من اللوز على سبيل المثال تساوي 3 جرام من الألياف ومفيدة للغاية لمريض البواسير.

- الحبوب: الخبز الأبيض والمكرونة والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مفيد لغناه بكميات الألياف التي يحتاجها الجسم، كذلك الشوفان ودقيق الشوفان.

- الفواكه والخضروات: لا غنى عنها لمريض البواسير لأنها تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تسيطر على نزيف البواسير، كما أنها مثل التوت والعنب والطماطم والكرنب والكثير من الفاكهة وغيرها تحتوي على كم هائل من الألياف وقد توفر حوالي من أربعة إلى خمسة جرام يوميًا، بجانب الخيار والكرفس والفلفل والتفاح وغيرها مما يعزز من حركة الأمعاء.

ما لا يجب أن يأكله مريض البواسير

- هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من الألياف وبالتالي تزيد من حدة الإمساك وتزيد من البواسير وآلامها، لذلك يفضل الحد من كميات تناولها أو عدم تناولها تمامًا.

- الخبز الأبيض والكعك المصنوع من الدقيق الأبيض الذي يعزز من الإمساك ويؤذي حركة الأمعاء ويؤثر على الهضم.

- الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، فهي تضر لا تفيد.

- اللحوم.

- الأطعمة المصنعة، فهي تحتوي على كم هائل من النكهات والمواد الحافظة وتؤثر بالسلب على الهضم.

- الوجبات المجمّدة.

- الوجبات السريعة التي تحتوي على سعرات فارغة.

- مكملات الحديد التي تسبب مشاكل هضمية وإمساك حاد.