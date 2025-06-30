أسباب شخير الأطفال ومتى يكون خطيراً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 07:27 صباحاً - عندما يحصل الأطفال على قسط كافٍ من النوم، قد ينمون ويتطورون بشكل أفضل، ولكن قد يُعاني بعض الأطفال من حالات شخير تُثير قلق الآباء والأمهات وفي حال عدم علاجها وتحديد سببها، قد يستمر الشخير لفترة طويلة، ولكن لا داعي للقلق من شخير الطفل من حين لآخر. وفي المقابل، إذا استمرت الحالة، فقد يكون الشخير علامة على وجود مشكلة صحية لدى طفلكِ. إليك وفقاً لموقع "baby center " أسباب شخير الأطفال وأعراض يحب الانتباه إليها وكيفية منع طفلك من الشخير أثناء النوم.

أسباب شخير الأطفال

هناك عدة أسباب لشخير الأطفال:

الوزن الزائد

يرتبط الوزن الزائد لدى الأطفال بالعديد من المشاكل الصحية-الصورة من موقع AdobeStock

غالباً ما يرتبط الوزن الزائد لدى الأطفال بالعديد من المشاكل الصحية، منها الشخير أثناء النوم ويمكن أن تضغط الأنسجة الدهنية في الرقبة على الحلق أثناء النوم. غالباً ما يُسبب هذا الضغط تضيّقّاً في مجرى الهواء، مما يُؤدي إلى شخير الطفل طوال الليل.

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مشاكل الربو

يمكن أن يُسبب الربو تضيّقاً في مجرى الهواء وتورّماً، وزيادة في إنتاج المخاط وقد تسبب كل هذه العوامل مشاكل في التنفس والشخير.

ويعد الربو من الأمراض القابلة للعلاج، لذا اصطحبي طفلكِ إلى الطبيب فوراً ليحصل على العلاج المناسب لحالته.

الحساسية واحتقان الأنف

يمكن أن يُسبب الالتهاب واحتقان الأنف الناتج عن الحساسية انسداداً في الجهاز التنفسي، مما يُسبب الشخير. ليس هذا فحسب، بل يُمكن أن تُسبب العثّ ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح وغيرها من المُهيجات في الهواء أعراض الحساسية.

بالإضافة إلى علاجها بأدوية الحساسية، يُمكنك أيضاً استبدال أغطية فراشك بأغطية أكثر أماناً. يُمكن أن تُساعد الوسائد والبطانيات المضادة للحساسية في تقليل التعرض لمسببات الحساسية في المنزل.

تورُّم اللوزتين

توجد اللوزتان والزوائد الأنفية بالقرب من مؤخرة الحلق، وهو جزء من الجهاز المناعي وإذا تضخمت كلتاهما أو تورمتا بشكل طبيعي بسبب عدوى، فمن المرجح أن يسد ذلك مجرى الهواء ويسبب الشخير واضطرابات التنفس أثناء النوم لدى الأطفال.

التعرض لدخان السجائر

يمكن أن يؤثر التعرض لدخان السجائر بشكل متكرر ومفرط على التنفس، ويرتبط بارتفاع خطر الشخير لدى الأطفال.

أعراض الشخير عند الأطفال التي يجب الانتباه لها

يتعرق الطفل أو حتى يبلل فراشه أثناء النوم-الصورة من موقع Freepik

لا يعني بالضرورة أن الشخير علامة على وجود مشكلة لدى طفلك، ولكن يمكنكِ الانتباه عند ملاحظة بعض هذه الأعراض لدى طفلكِ.

أثناء النوم:

شخير الطفل يومياً تقريباً.

الشعور بالاختناق أو التوقف عن التنفس للحظة أثناء النوم.

الاستيقاظ بسبب مشاكل في التنفس.

عدم الراحة أثناء النوم.

التعرق أو حتى تبليل الفراش أثناء النوم.

خلال النهار:

يبدو الطفل متعباً ونعساً أثناء الأنشطة.

ينام كثيراً.

يجد صعوبة في الاستيقاظ صباحاً

يغضب بسهولة ويواجه مشاكل سلوكية.

يتنفس من فمه.

إذا كان طفلك يشخر باستمرار، فهو معرض لخطر الإصابة بمتلازمة انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSAS)، وهي توقف مؤقت للتنفس أثناء النوم. بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن ذلك اضطرابات سلوكية، مثل فرط النشاط والاكتئاب واضطرابات الانتباه.

كيفية منع طفلك من الشخير أثناء النوم

هناك عدة طرق يمكن اتباعها للتخلص من عادة الشخير لدى الأطفال.

الحفاظ على الوزن

الحفاظ على وزن صحي للأطفال يمكن أن يقلل الضغط الذي يسبب تضيق المسالك الهوائية، وهذا سيقلل أيضاً من الشخير، على الجانب الآخر التمارين الهوائية يمكن أن تساعد أيضاً في تخفيف الشخير أثناء نوم الأطفال.

تجنب الإفراط في تناول الطعام قبل النوم. أحياناً، قد يكون سبب الشخير ليلاً تناول الطفل وجبة عشاء دسمة قبل النوم. ربما يستطيع الوالدان حلّ هذه المشكلة بتقديم طعام أخف.

استشارة الطبيب

يمكن للطبيب إجراء فحص طبي للبحث عن علامات اضطرابات التنفس أثناء النوم أو البحث عن عوامل أخرى، مثل الربو أو الحساسية، التي قد تسبب الشخير.

يمكن أن يساعد التشخيص الواضح في تحديد أفضل طريقة للحدّ من الشخير. وقد يُحيل الطبيب الطفل إلى أخصائي أنف وأذن وحنجرة لإجراء فحص إضافي.

اتباع عادات نوم صحية للأطفال

غرفة نوم طفلك . للتخلص من شخير الأطفال أثناء النوم، تأكدي من أن جو غرفة نوم طفلك مريح، كما يجب أن يعتاد الأطفال على روتين قبل النوم. على سبيل المثال، النوم مع إطفاء الأنوار، وعدم تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وجعل الغرفة هادئة.

. للتخلص من شخير الأطفال أثناء النوم، تأكدي من أن جو غرفة نوم طفلك مريح، كما يجب أن يعتاد الأطفال على روتين قبل النوم. على سبيل المثال، النوم مع إطفاء الأنوار، وعدم تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وجعل الغرفة هادئة. وسادة تحت الرأس. راقبي نوم طفلك عن كثب، فإذا كان طفلك يشخر أثناء نومه بسبب نزلة برد، فلا داعي للقلق كثيراً. يمكن أن تساعدك طريقة التخلص من شخير الطفل بوضع وسادة تحت رأسه.

راقبي نوم طفلك عن كثب، فإذا كان طفلك يشخر أثناء نومه بسبب نزلة برد، فلا داعي للقلق كثيراً. يمكن أن تساعدك طريقة التخلص من شخير الطفل بوضع وسادة تحت رأسه. جهاز تنقية الهواء. إذا كان طفلك يعاني من الحساسية، فإن استخدام جهاز تنقية الهواء أو فلتر الهواء يمكن أن يساعد في تقليل مسببات الحساسية، مثل الغبار وحبوب اللقاح وفراء الحيوانات، من الهواء.

إذا كان طفلك يعاني من الحساسية، فإن استخدام جهاز تنقية الهواء أو فلتر الهواء يمكن أن يساعد في تقليل مسببات الحساسية، مثل الغبار وحبوب اللقاح وفراء الحيوانات، من الهواء. محلول ملحي. إذا كان سبب الشخير لدى الأطفال هو احتقان الأنف، فإن تنظيف الممرات الأنفية بانتظام باستخدام محلول ملحي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض احتقان الأنف التي تُسبب الشخير لدى الأطفال.

إجراءات جراحية

إذا كانت الحالة أو المشكلة الصحية المُسببة للشخير خطيرة، فقد يحتاج الطفل إلى الخضوع لإجراءات جراحية كوسيلة لإيقاف الشخير أثناء النوم فعلى سبيل المثال، جراحة استئصال اللوزتين واللحميتين، وهي عملية جراحية لإزالة اللوزتين واللحميتين الموجودتين بالقرب من الحلق.

إذا لم تختفِ مشكلة الشخير، فقد يُعاني طفلك من أعراض انقطاع النفس النومي المُطوّل، مما يُصعّب عليه النوم بعمق بسبب شخيره اليومي، كما يُمكن أن تُساعد الجراحة في تقليل الشخير لدى الأطفال وتحسين تنفسهم أثناء النوم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.