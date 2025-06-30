5 علامات إذا ظهرت على طفلك ستكتشفين من خلالها أنك أم رائعة

1- إذا كان طفلك يشعر معك بالأمان عند التواجد في مكان جديد للمرة الأولى فأنت أم رائعة

أم مع طفلتها

اعلمي أن الأطفال بطبيعتهم يميلون إلى البكاء بسبب شعورهم بالوحشة عند التواجد في مكان جديد، أو غريب للمرة الأولى، ولذلك فأنت تلاحظين أن طفلك يبكي حين تذهبين في زيارة لأحد أو حين تجلسين معه في بهو مطعم مثلاً، وفي وجود الغرباء وهم كذلك بالنسبة له، ولكنهم بالنسبة لك بعض الصديقات أو القريبات، ولكن الطفل الذي يستطيع أن ينشئ علاقة جيدة وصحية مع الأم فهو لا يلبث أن يهدأ ويسكت حين يصبح في مكان غريب، ولا يكون لديه إلحاح وإصرار على المغادرة.

لاحظي أن طفلك الذي ينشأ بنفسية سوية بسبب نجاحك في التعامل معه سوف يكون ذا شخصية قوية وأعراض وعلامات شخصية الطفل القوية سوف تظهر بالتدريج حين يكون في الأماكن العامة والتجمعات، فيبدو حاضراً ولديه إحساسه بقيمته وذاته، ويستطيع أن يدير حواراً منذ صغره مع من حوله، وكل هذه القدرات نابعة من كونك أماً رائعة استطاعت أن تحمي طفلها من أخطاء في التربية قد تؤدي لأن يكون الطفل منطوياً بصورة غير طبيعية.

2- إذا كان طفلك يلجأ إليك عند شعوره بالخوف أو الحزن فأنت أم رائعة

أم تحتضن طفلها

انتظري حتى تحدث مشكلة مع طفلك حتى لو كانت في نظرك تافهة أو بسيطة، فسوف تلاحظين أنه يلجأ إليك لكي تكوني الملاذ الآمن، وهناك 4 نصائح مهمة لكي تكوني الملاذ الآمن لطفلك منذ صغره؛ لكي يحتمي بك من أي خطر قد يهدده سواء من خلال تعامله مع الأطفال الآخرين، ومن الطبيعي أن يتشاجر الصغار أو في حال وقوعه في خطأ مثل الاعتداء على طفل آخر بالضرب، فهو دائماً سوف يلجأ إليك لكي تكوني درعه الحامي وحصنه المنيع، ولن يلجأ إلى شخص آخر أو يختبئ وتبدئي في البحث عنه.

تأكدي أنك أم رائعة حين يلجأ طفلك إليك في كل حالاته، فليس كافياً أن يخبرك عن سعادته وحصوله مثلاً على درجات عالية، فهذا أمر طبيعي أن يقوم به الطفل؛ لكي تمتدحه الأم ولكن الأم الناجحة والرائعة هي الأم التي يلوذ بها طفلها حين يشعر بالخوف أو الحزن، وفشل الأم في أن تكون الملاذ الأول هو أول خطوات فشلها في التربية.

3- إذا كان طفلك يتحدث معك كأنك صديقته فأنت أم رائعة

4- إذا كان طفلك يقلد أسلوبك وطريقتك في التعامل مع الآخرين فأنت أم رائعة

توقعي أن تنالي لقب أم رائعة، وسوف تشعرين بالسعادة في نفسك وتغلقين عينيك في رضا وذلك حين تلاحظين أن طفلك يحاول أن يقلد التصرفات الإيجابية التي تقومين بها، وربما تكون أول الأسباب لذلك هو أنك قد نجحت في أن تكوني قدوة لطفلك، ويجب أن تعرفي كأم وكذلك الأب كيف تكون قدوة حسنة لأبنائك فتترك لهم مستقبلاً مشرقاً يدوم؟ من خلال أن تكون نموذجاً أخلاقياً أمامه، كما أن الطفل لا يتعلم بالوعظ المباشر فهو يتعلم بالتقليد وبالقدوة، وكونه يقوم بتقليدك فهو يراك نموذجاً مثالياً، ويجب أن تحرصي أن تكوني كذلك لأن تربية الطفل هي أمانة في أعناقنا، فالطفل غراس صغير سوف ينمو حين نرويه ونتعهده بالرعاية.

توقعي أن يقلد طفلك طريقة تعاملك مع الآخرين، فهو سوف يقلد طريقة استقبال الضيوف وكذلك طريقة اعتذارك لشخص حين تقعين في خطأ، وسوف يكون لبقاً في الحديث مثلك، بل إنه سوف يتصرف تصرفات تشبه تصرفاتك؛ لأنك قد نجحت في نقل صورة رائعة ومشرفة لهذا الصغير من خلال تهذيبك، وحرصك على أن يكون ابناً متمتعاً بالأخلاق الحميدة، والتي يستمدها منك وسوف تكونين فخورة حين يخبرك الآخرون بأن تصرفات طفلك وأسلوبه في الحديث ورد التحية مثلاً يشبه طريقتك، ويجب أن تستحقي التهنئة على ذلك.

5- إذا كان طفلك يفتخر بك ويقدم لك الهدايا البسيطة فأنت أم رائعة

هدية للأم

لاحظي أن طفلك الصغير الذي يقطف وردة صغيرة من حديقة المنزل ثم يهرع إليك لكي يغرسها بين خصلات شعرك هو طفل يشعر بأنك أم رائعة، ويقدر جهودك بكل براءة ويعرف أنك تبذلين كل ما في جهدك لكي تكوني أماً ناجحة، كما أنه يشعر بالسعادة والبهجة لأنك أمه، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فقد يقوم الأطفال على براءتهم بتقديم أشيائك الصغيرة مثل قطع الأكسسوار لك على سبيل الهدية، وهم لا يعرفون أنها ملك لك، ولكنهم يفعلون ذلك بدافع شعورهم أنك أم لا مثيل لها، ويجب أن يعبروا عن ذلك بكل الطرق.

توقعي أن طفلك سوف يفتخر بك أمام رفاقه، وسوف يحدثهم مثلاً عن نجاحك وترقيتك في عملك، وسوف يكون فخوراً بكل مركز أو منصب تصلين إليه، وعلى صغر سنه سوف يتحدث الطفل عنك كأنك أم خارقة، فسوف يحكي لأصحابه الصغار كيف تخلصت من الحشرات المزعجة، أو كيف تفاديت حادث سير في طريقك، وهكذا فأنت في نظره أم رائعة يحب أن يفتخر بها من وجهة نظره حتى لو كانت المواقف التي قمت بها عادية وبسيطة في نظرك، ولكنها بالنسبة له تستحق أن يتحدث عنها لأنك في نظره أم تبذل كل ما بوسعها من أجل راحته وسعادته.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 07:27 صباحاً - تتساءل الأم بينها وبين نفسها هل أنا أم رائعة، هل أقوم بدوري خير قيام تجاه طفلي، وتفعل ذلك لأنها حريصة على أن تمنح طفلها أفضل الرعاية من حيث العناية بصحته وكذلك نفسيته، وهي تعرف جيداً أن العناية بصحة الطفل لا تكفي على الإطلاق بأن ينشأ إنساناً سليماً لأن الطفل هو كائن متكامل من حيث الجسم والروح، ولذلك يجب أن ينمو نمواً نفسياً سليماً، ويكون لديه مقابل ذلك أم رائعة.من الضروري أن تختبر الأم بعض تصرفات طفلها لكي تتأكد من كونها تقوم بدورها معه على أكمل وجه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي عارف عبد الله، حيث أشار إلى 5ومنها أنه يحب الخروج معك ويلجأ إليك في كل مشكلة وغيرها من العلامات في الآتي:لاحظي أنك سوف تكونين أماً رائعة في حال أن طفلك قد أصبح يراك الصديقة المقربة الأولى بالنسبة له، وأنه يتحدث معك بناء على ذلك، ويجب عليك عدم الانزعاج أو الضيق حين يكون طفلك ثرثاراً وكثير الأسئلة فهذا الأمر يكون طبيعياً، والطفل بطبعه فضولي، ولكن يجب عليك أن تشعري بالقلق في حال كان طفلك قد اتخذ شخصاً ثانياً في نطاق العائلة أو المدرسة لكي يكون صديقه الأول بدلاً منك لأن من أساسيات نجاح الأم في تربية الطفل تربية إيجابية أن تقوم بإنشاء علاقة صداقة معه، وتتحدث معه دون اللجوء إلى أسلوب الأوامر والوعظ المباشر، وإنشاء لغة حوار مع طفلك والنقاش معه في أمور الحياة من أهم علامات نجاحك في أن تكوني أماً ناجحة ورائعة لا تكتفي بدورها في الرعاية على الإطلاق.قد يهمك أيضاً: خطوات ذكية لتعامل الأم الوحيدة مع أطفالها.. انتبهي لها