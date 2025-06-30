 للحامل: ممنوعات الأطعمة والأدوية والأنشطة في الأشهر الأولى

أطعمة يجب تجنّبها

حامل تشرب القهوة

اللحوم النيئة أو غير المطهية جيداً، مثل: السوشي، اللحم النصف ناضج، الكبد النيئ، والسبب أنها قد تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا أو التوكسوبلازما، والتي قد تؤدي إلى الإجهاض أو تشوهات خلقية.

البيض النيئ أو غير المطبوخ جيداً، مثل: المايونيز المنزلي أو الحلوى التي تحتوي على بيض نيئ، والسبب خوفاً من خطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا.

الأجبان الطرية غير المبسترة، مثل: جبنة الفيتا، الجبن الأزرق، بري، كامامبير، لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا، والتي قد تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة.

الكبد ومشتقاته مثل: كبد الدجاج أو البقر، والسبب احتواؤها على نسب عالية من فيتامين أ، والتي قد تكون ضارة في جرعات زائدة وتؤثر على نمو الجنين.

الأسماك عالية الزئبق مثل: التونة الكبيرة، سمك القرش، الماكريل الملكي، والسبب: أن الزئبق قد يؤثر سلباً على تطور الجهاز العصبي للجنين.

الكافيين بكميات كبيرة مثل: القهوة، الشاي الثقيل، مشروبات الطاقة، والسبب أن الكافيين الزائد يزيد من خطر الإجهاض أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، لهذا لا بد ألا يزيد عن 200 ملغ يومياً، حوالي كوب إلى كوبين من القهوة.

المشروبات الغازية والمحلاة صناعياً، والسبب احتواؤها على سكريات وكافيين، وأحياناً محليات صناعية مثل الأسبارتام التي يُفضل تجنبها.

الوجبات السريعة والمقليات، والسبب احتواؤها على دهون مهدرجة ومواد حافظة وسعرات عالية، وقد تزيد الغثيان والإرهاق.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 07:27 صباحاً - الأشهر الأولى من أخطر الأشهر على الحامل؛ حيث تمر بالكثير من التغيرات الجسمانية والنفسية الكبيرة، وتبدأ الأعضاء الحيوية للجنين في التكوّن والنمو، مما يجعل هذه الفترة بالغة الأهمية وحساسة للغاية. ولهذا يجب على الحامل أن تكون أكثر وعياً بما تأكله، وما تتناوله من أدوية، وحتى ما تمارسه من أنشطة في هذه المرحلة؛لأن بعض السلوكيات والعادات قد تؤثر سلباً على صحتها وصحة جنينها.في هذا التقرير تستعرض بالتفصيل الدكتورة لمياء كريم أستاذة طب النساء والولادة أهممن الحمل، مقسّمة إلى ثلاث فئات: الأطعمة، الأدوية، والأنشطة.تغذية الحامل أمر بالغ الأهمية، ولكن بعض الأطعمة قد تكون ضارة، بل وخطيرة في بعض الحالات، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى.

ما هو الوزن المثالي للجنين طوال أشهر الحمل؟ تابعي التقرير وأعرفي التفاصيل

أدوية ومحظورات طبية في الأشهر الأولى

الزنجبيل ممنوع على الحامل في بداية أشهر الحمل

تناول الأدوية في فترة الحمل – وخصوصاً الأشهر الأولى – يجب أن يكون بحذر شديد، فلا تتناولي أي دواء دون استشارة طبيبك، حتى لو كان يُصرف بدون وصفة.

مسكنات الألم غير الآمنة، مثل: الإيبوبروفين، نابروكسين، الأسبرين بجرعات عالية، والسبب أنه قد يسبب مشاكل في القلب أو الكلى للجنين، أو تؤثر على نمو الأوعية الدموية.

أدوية حب الشباب التي تحتوي على الريتينويدات مثل الإيزوتريتينوين، والسبب أنها تسبب تشوهات خلقية خطيرة حتى لو استخدمت موضعياً.

بعض المضادات الحيوية مثل: التتراسيكلين، الدوكسيسيكلين، والسبب أنها تؤثر على نمو عظام وأسنان الجنين.

مضادات الاكتئاب أو أدوية الأعصاب بدون متابعة طبية وسبب الرفض أن بعض الأنواع تؤثر على النمو العصبي للجنين أو تزيد احتمالات الإجهاض.

الأعشاب والمكملات الغذائية غير المعروفة مثل: القرفة بجرعات كبيرة، الزنجبيل المفرط، البابونج المركز، والسبب: ليست كل الأعشاب آمنة للحمل، وبعضها قد يسبب تقلصات رحمية أو اضطرابات هرمونية.

بدائل آمنة بعد استشارة الطبيب، مثل: الباراسيتامول: يُعتبر الأكثر أماناً لتسكين الألم وخفض الحرارة.

مكملات حمض الفوليك: ضرورية لمنع تشوهات الأنبوب العصبي.

فيتامينات الحمل المتوازنة: تعزز نمو الجنين وتدعم صحة الأم.

أنشطة بدنية وسلوكية يجب تجنبها في الأشهر الأولى

حامل تحمل أوزان خفيفة مناسبة

التمارين الشاقة أو الرياضة العنيفة: مثل: الجري الطويل، رفع الأوزان الثقيلة، التمارين التي تتطلب قفزاً أو توازناً كبيراً السبب: قد تؤدي إلى ضغط زائد على الرحم أو فقدان التوازن حمل الأشياء الثقيلة أو الأعمال المنزلية المجهدة: والسبب: أنها تزيد من الضغط على عضلات البطن والظهر، وقد يسبب تقلصات. الجلوس لفترات طويلة دون حركة: والسبب زيادة خطر الجلطات الدموية، خصوصاً في الساقين. الوقوف لفترات طويلة: خصوصاً أثناء الطبخ أو العمل المكتبين، والسبب أنها قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أو دوخة. التعرض للمواد الكيميائية والمنظفات مثل: الكلور، الأمونيا، المبيدات، الطلاء، والسبب: أن الأبخرة الكيميائية قد تؤثر على صحة الأم والجنين. التدخين أو التعرّض للتدخين السلبي، والسبب أنه قد يزيد من خطر الإجهاض، تشوهات الجنين، وضعف الوزن عند الولادة. السفر لمسافات طويلة دون احتياطات، والسبب أنه يسبب إرهاقاً جسدياً، ويزيد احتمالات الجفاف أو الجلطات.

ممنوعات نفسية وسلوكية تؤثر على الحمل

النوم بكفاية ضرورة للحامل

ما يجب فعله بدلاً من الممنوعات

تناول نظام غذائي صحي ضرورة للحامل

التغذية وجبات متوازنة غنية بالخضروات، الفواكه، البروتين، والكالسيوم.

الأدوية تناول فقط ما يصفه الطبيب ومتابعة الحالة بانتظام.

الحركة المشي الخفيف، اليوغا الخاصة بالحامل، تمارين التنفس.

الاسترخاء الاستماع للموسيقى الهادئة، التأمل، قراءة الكتب.

الدعم التحدث مع الزوج، الانضمام لمجموعات دعم الحوامل، زيارة الطبيب النفسي عند الحاجة.

قد تظن بعض النساء أن الحركة خطرة في الحمل، أو العكس، والحقيقة أن بعض الأنشطة يجب تجنبها فعلاً، خاصة في الأشهر الأولى، لتقليل خطر الإجهاض أو الضرر بالجنين:الصحة النفسية للحامل لا تقل أهمية عن الجسدية، خاصة في الأشهر الأولى التي تكثر فيها التغيرات الهرمونية.والسبب تأثيره على مستويات الهرمونات، وقد يؤدي إلى اكتئاب الحمل أو ارتفاع ضغط الدم.والسبب أن قلة النوم تؤثر على المناعة والمزاج، وقد تُضعف نمو الجنين في المراحل اللاحقة.السبب أن الشعور بالوحدة أو العجز، قد يؤدي لاكتئاب ما بعد الولادة لاحقاً.* ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.