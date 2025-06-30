شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات صباحية لسرطان المعدة لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

سرطان المعدة هو مرض خطير يبدأ في بطانة المعدة، ومعظم الحالات هي من نوع يُسمى السرطان الغدي، والذي يبدأ في الطبقة الداخلية للمعدة، ومثل غيره من أنواع السرطان، يمكن علاجه، ولكن غالبًا لا يُكتشف مبكرًا، وعند اكتشافه، قد يكون المرض قد انتشر بالفعل، ما يُصعّب العلاج.ووفقًا لموقع "news 18"، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، فمن المهم أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية، فيما يلى خمسة أعراض صباحية محتملة قد تكون مرتبطة بسرطان المعدة، على الرغم من أن هذه العلامات لا تكون دائمًا ناتجة عن السرطان، ولكنها تستحق الانتباه.

الغثيان أو القيء الصباحي

الشعور بغثيان في المعدة أو التقيؤ صباحًا أمر شائع مع العديد من مشاكل المعدة، ولكن إذا تكرر، فقد يكون علامة على الإصابة بسرطان المعدة، يمكن للورم أن يُبطئ حركة الطعام في المعدة، مما يؤدي إلى شعور دائم بالامتلاء والغثيان، وقد يحدث القيء الصباحي أيضًا بسبب تراكم الحمض في المعدة طوال الليل، إذا تقيأت دمًا أو رأيت قطعًا داكنة تشبه حبيبات القهوة في القيء، فمن المهم مراجعة الطبيب فورًا.

فقدان الشهية في الصباح

إذا لم تشعر بالجوع في الصباح أو لم تشعر بالشبع بعد بضع لقيمات، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على إصابتك بسرطان المعدة، في بعض الحالات، قد تتقيأ بعد الأكل، ويحدث هذا لأن الورم قد يؤثر على طريقة استيعاب معدتك للطعام وتفريغها، مما يجعلك تشعر بالشبع مبكرًا، قد يؤدي هذا الانخفاض في الشهية أيضًا إلى فقدان الوزن غير المقصود، إذا كنت تتناول كميات أقل من الطعام في الصباح وتفقد وزنك دون محاولة، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

ألم في المعدة في الصباح

من العلامات المبكرة لسرطان المعدة الشعور بألم أو انزعاج مستمر في المعدة، خاصةً عند الاستيقاظ. قد يبدو هذا الألم كألم خفيف ومستمر أو إحساس حارق في الجزء العلوي من البطن، قد يبدو عسر هضم أو حرقة معدة طبيعية، لكن الفرق الرئيسي هو أنه لا يزول بالعلاجات المعتادة، غالبًا ما يكون الانزعاج أقوى في الصباح لأن المعدة تكون فارغة، وقد يُهيج الورم بطانة المعدة، إذا استمر هذا النوع من الألم لعدة أسابيع، فمن المهم استشارة الطبيب.

براز داكن أو دموي في الصباح

من العلامات التحذيرية الخطيرة لسرطان المعدة وجود دم في البراز أو براز داكن جدًا، يحدث هذا عندما ينزف الورم داخل المعدة، حتى لو لم يكن النزيف مرئيًا، فقد يتغير لون البراز إلى الأسود.

قد تلاحظ ذلك بوضوح أكبر في الصباح خلال زيارتك الأولى للحمام، إذا لاحظتَ دمًا أو برازًا داكنًا بشكل غير طبيعي، فلا تتجاهله، بل اطلب المساعدة الطبية فورًا.

فقدان الوزن غير المتوقع والضعف الصباحي

يفقد الكثير من مرضى سرطان المعدة وزنهم دون جهد، ويشعرون بالضعف، خاصةً في الصباح، يحدث هذا لأن الجسم لا يمتص العناصر الغذائية بشكل صحيح، إذا لاحظتَ أنك أصبحتَ أنحف، أو أصبحت ملابسك فضفاضة، أو استيقظتَ وأنت تشعر بالتعب دون سبب واضح، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

