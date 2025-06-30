شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الإقبال على عمليات تكبير الشفاه بين الرجال بمناطق شمال القوقاز والان مع تفاصيل الخبر

فى العديد من مناطق شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، تزداد شعبية حشوات الشفاه بين الرجال، ما يثير جدلا، فهذه المناطق تشتهر برجالها ذوى اللحى والملامح الرجولية، إلا أن اتجاها جديدا فى عالم "جمال الرجال" بدأ يزداد مؤخرا فى هذه المنطقة، بخلاف المعتقدات السائدة، حيث حيث يلجأ رجال شمال القوقاز بشكل متزايد إلى أخصائيى التجميل لإجراء عمليات تكبير الشفاه، مثل الفيلر، ووفقا لوسائل الإعلام الروسية.

ولا يزال هذا السلوك يُنظر إليه باستياء شديد، لذا يُجرى أخصائيو التجميل هذه العمليات ليلا، حيث تقل احتمالية القبض عليهم، ويتقاضون رسوما تصل إلى 255 دولارا، مقارنة بالرسوم المعتادة التى تتراوح بين 38 دولارا، وذلك للحفاظ على سرية هويات عملائهم.



تزايد عمليات تجميل الرجال فى القوقاز

ونقل موقع oddity central عن قناة ماش تيليجرام الشهيرة، "فى بعض جمهوريات منطقة شمال القوقاز تزداد شعبية عمليات تكبير الشفاه بين الرجال"، مضيفة أن خبراء التجميل يواجهون ضغوطا متزايدة على شكل مضايقات وتهديدات للكشف عن أسماء عملائهم الرجال.

على الرغم من ذلك، يُقال إن هذا التوجه يكتسب زخما، وتنتشر صور الرجال بشفاههم المعززة على وسائل التواصل الاجتماعى، وأشارت بعض التقارير إلى أن اتجاه تكبير الشفاه مستوحى من مؤثر اللياقة البدنية الشهير أسكب تاماييف، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد أجرى العملية بنفسه.

تشتهر هذه المناطق والجمهوريات في القوقاز بثقافتها القتالية القوية، حيث أنتجت عددا كبيرا من المصارعين النخبة وأبطال الفنون القتالية المختلطة.