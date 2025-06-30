شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على جسمك فى الحر بهذه المأكولات والمشروبات والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في الصيف على الصحة بشكل عام، حيث إن التعرق المفرط قد يؤدى إلى الجفاف، بجانب التعرض لأشعة الشمس الحارقة التي قد تسبب ضربة الشمس والتعب والإرهاق والإجهاد الحرارى وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالصيف، لذا من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم لاستعادة توازن الإلكتروليتات والوقاية من المخاطر الصحية مثل الجفاف، ويمكن لإضافة بعض الأطعمة والمشروبات على نظامك الغذائي الصيفى أن تساعدك في ترطيب جسمك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أطعمة ومشروبات هترطب على جسمك مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف: الخيار

يُعرف الخيار بمحتواه العالي من الماء، والذي يحتوي على حوالي 95٪ ماء، وهذا يجعله طريقة ممتازة للحفاظ على ترطيب الجسم في الطقس الحار، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تساعد الجسم على الحفاظ على توازن السوائل، ويمكنك تناوله كاملًا أو إضافة بضع شرائح من الخيار إلى الماء يمنحك مذاقًا خفيفًا ومنعشًا كما أنه مهدئ ومبرد بشكل خاص، ومثالي عندما ترتفع درجة الحرارة.

الليمون

إضافة الليمون إلى الماء العادي قد يكون أفضل مشروب في الصيف، فهو غني بفيتامين سي، الذي يدعم جهاز المناعة ويساعد على توازن مستويات الحموضة في الجسم، وتشجعك حموضة الليمون الطبيعية على شرب المزيد من الماء، كما أن إضافة عصير الليمون تساعد على تطهير الجسم وإزالة السموم منه، خاصةً فى فصل الصيف، حيث تزداد احتمالية تراكم السموم.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو أحد أكثر المشروبات الطبيعية المحبوبة التي تحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات، إنه خيار بسيط للمساعدة في استعادة مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، والتي يمكن أن تنفد بسهولة عند التعرق كثيرًا في الصيف، فلا يرطب ماء جوز الهند الجسم فحسب، بل يساعد أيضًا على موازنة إلكتروليتات الجسم، مما يجعله مثاليًا بعد فترات طويلة من التعرض لأشعة الشمس أو ممارسة النشاط البدني، إنه حلو بشكل طبيعي ويروي العطش، ويوفر بديلاً منعشًا للمشروبات السكرية.

بذور الشيا

بذور الشيا فريدة من نوعها لأنها تمتص الكثير من الماء وتشكل قوامًا يشبه الهلام عند نقعها، ويساعد هذا على إبطاء معدل امتصاص الجسم للماء، ما يمكن أن يبقيك رطبًا لفترات أطول، كما أن بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، كما أنها تُحسّن صحتك العامة، فقط انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء لبضع ساعات، ثم أضفها إلى مشروبك لترطيب إضافي.

البطيخ

يُعد البطيخ أحد أهم الفواكه المرطبة، إذ يتكون من حوالي 92% ماء، وهو مثالي لأيام الصيف الحارة، ويُضفي حلاوة طبيعية تُشعرك بمتعة شرب الماء، بالإضافة إلى ترطيب الجسم، ويحتوي البطيخ أيضًا على فيتاميني A و C، بالإضافة إلى الليكوبين، وهو مُضاد للأكسدة يُساعد على حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

مشروبات الأعشاب

تُعد مشروبات الأعشاب المبردة مثل البابونج أو الكركديه أو الزنجبيل طريقة رائعة للبقاء رطبًا مع تقديم فوائد مهدئة إضافية، وتتميز هذه المشروبات بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات وتوفر مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة، كما تمنحك دفعة من التبريد دون إضافة سكر، ويمكنك حتى إضافة الليمون أو النعناع لمزيد من النكهة.