شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الكوع قد يكون علامة على حالة قلبية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

حذّر طبيب قلب أمريكي من أن الألم المستمر في الكوع قد يكون علامة على الإصابة بأمراض القلب، وخاصةً نوبة قلبية بسبب انسداد الشرايين، ووفقًا للدكتور إيمانويل إيسانج، فإلى جانب الأعراض التقليدية كألم الصدر، إذا امتد الألم إلى الذراع أو الكوع، فإنه يصبح خطيرًا للغاية ويتطلب عناية طبية فورية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب النوبة القلبية وعوامل الخطر، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

وقال طبيب القلب الأمريكي إيمانويل إيسانج، إن آلام الصدر لا تظهر جميعها بنفس الطريقة، خاصةً لدى النساء، لأنه في كثير من الأحيان، يُساء وصفها أو حتى يُقلل من شأنها.

وفقًا للدكتور إيسانج، يعتقد معظم الناس أن انسداد القلب يُسبب نوبة قلبية، وعادةً ما يكون ألمًا في الصدر أو الكتف ومع ذلك، قد يمتد الألم إلى الذراع أو الكوع، مما يزيد من خطورته، ويُصبح الأمر مُقلقًا عندما يزداد الألم سوءًا عند بذل الجهد، أو يتحسن مع الراحة ولكن في كثير من الأحيان، قد لا تُظهر النساء نفس الأعراض.



وتابع إيسانج، قائلاً إنه في حالة انسداد القلب، قد يترافق ألم الكوع مع بعض الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس، والتعب، والتعرق، والدوار، ورغم أن هذه الأعراض قد تتعدد أسبابها، إلا أنها قد تشير إلى ضرورة طلب الرعاية الطبية.

ما هي النوبة القلبية؟

النوبة القلبية، المعروفة أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، حالة خطيرة للغاية تحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى بعض عضلات القلب، يمكن أن يحدث هذا النقص في تدفق الدم نتيجة عوامل عديدة، ولكنه عادةً ما يكون مرتبطًا بانسداد في أحد شرايين القلب أو أكثر.

يقول الخبراء إنه بدون تدفق الدم، ستبدأ عضلة القلب المتضررة بالموت، إذا لم يُسترد تدفق الدم سريعًا، فقد تُسبب النوبة القلبية تلفًا دائمًا في القلب أو الوفاة.

ما هي الأعراض الأخرى للنوبة القلبية؟

يمكن أن يكون للنوبات القلبية أعراض عديدة، بعضها أكثر شيوعًا من غيره، من بينها:

-ألم الصدر أو الذبحة الصدرية

-صعوبة في التنفس

-مشاكل النوم أو الأرق

الغثيان واضطراب المعدة

-خفقان القلب

-الشعور بالدوار أو الإغماء

يقول الأطباء إن معظم الرجال يعانون من أعراض مختلفة للنوبة القلبية.

النساء أقل عرضة لألم الصدر أو الانزعاج الذي يشبه عسر الهضم، كما أنهن أكثر عرضة لضيق التنفس والتعب والأرق الذي بدأ قبل النوبة القلبية.

كما يعانين من الغثيان والقيء أو ألم في الظهر أو الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو البطن.

تشمل عوامل الخطر للإصابة بالنوبة القلبية ما يلي: العمر والجنس

يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية مع التقدم في السن، بالنسبة للرجال، يزداد الخطر في سن 45، وبالنسبة للنساء، يرتفع في سن 50 أو بعد انقطاع الطمث.

التاريخ العائلي

إذا كان لديك أحد الوالدين أو الأشقاء لديه تاريخ من أمراض القلب - خاصة في سن أصغر - فإن خطر إصابتك يكون أكبر.

نمط الحياة

يمكن أن تؤدي اختيارات نمط الحياة التي تتخذها والتي ليست جيدة لقلبك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية، بما في ذلك التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون، وقلة النشاط البدني.

بعض الحالات الصحية

تضع بعض الحالات الصحية ضغطًا على قلبك وتزيد من خطر إصابتك بها، مثل مرض السكري والسمنة واضطرابات الأكل.