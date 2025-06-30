شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول المانجو يرفع سكر الدم.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

تُعد المانجو من أكثر الفواكه المحبوبة في العالم، ووفقًا لدراسة جديدة، يمكن للمانجو أن تدعم توازن سكر الدم وحساسية الأنسولين، لذا، إذا كنت تبحث عن فاكهة تُحسّن صحة الأيض ومعدل حرق الدهون، فإن إضافة المانجو إلى نظامك الغذائي قد يكون خطوةً رائعةً ومغذيةً، بحسب موقع "تايمز ناو".

وجدت الدراسة أن تناول المانجو يوميًا مفيد للصحة العامة، وقال الباحثون: "تشير دراستنا إلى أن إضافة المانجو الطازج إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون طريقة بسيطة وممتعة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لتحسين وظيفة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

كيف تمت الدراسة؟

شملت الدراسة حوالي 50 رجلاً يعانون من زيادة الوزن والسمنة، تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا، ويعانون من التهاب خفيف.

قسّم العلماء الرجال إلى مجموعتين: تناولت المجموعة الأولى كوبين من المانجو يوميًا لمدة شهر، بينما تناولت المجموعة الثانية كمية مماثلة من المثلجات بنكهة المانجو، كما خضعوا لاختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم قبل بدء التجربة وبعد انتهائها.

ومع انتهاء التجربة، لاحظ الباحثون العديد من التحسنات في علامات الصحة الأيضية لدى الرجال الذين تناولوا المانجو الطازجة:

-انخفاض تركيزات الأنسولين الصائم

-تحسين مقاومة الأنسولين

-إدارة أفضل لتركيز الجلوكوز

قال الخبراء إنه حتى بعد استهلاك كميات مماثلة من السعرات الحرارية، ظل تكوين الجسم ووزن المانجو ثابتين، لكن من تناولوا المثلجات الإيطالية اكتسبوا وزنًا ملحوظًا.

التحسن في حساسية الأنسولين في مجموعة المانجو.

إن تناول كميات أقل من السكر في المانجو، دون حدوث تغييرات في وزن الجسم، أمر جدير بالملاحظة، كما أنه يدحض المفاهيم الخاطئة حول محتوى السكر الطبيعي في المانجو وتأثيره على السمنة والسكري.

واستنتج العلماء أن تناول المانجو لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وقالوا إنه على الرغم من أن الآلية الدقيقة لا تزال مجهولة، إلا أن دور مضادات الأكسدة المُحسّنة الناتجة عن تناول المانجو قد يكون العامل الوسيط في التحكم بمستوى السكر في الدم.

كيف تنظم المانجو مستويات السكر في الدم؟

المانجو فاكهة حلوة المذاق بطبيعتها، ولطالما ساد الاعتقاد بأن ارتفاع نسبة السكر فيها يؤدي إلى زيادة الوزن لدى من يعانون من مقاومة الأنسولين.

لا داعي للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين لتوخي الحذر عند اختيار المانجو كفاكهة لتناولها بانتظام.

وبحسب الباحثين، فإن الألياف ومضادات الأكسدة والبوليفينول ومركب يعرف باسم مانجيفيرين- والتي توجد جميعها في المانجو - يمكن أن تساعد في خفض ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتحسين استجابة الخلايا للأنسولين.

تساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتقليل الامتصاص السريع للسكر في الخلايا، مما يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

كما أن المانجو غنية بفيتاميني أ و سي، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وهي جميعها عناصر مهمة لصحة الأيض بشكل عام.

ما هي كمية المانجو التي يجب أن تأكلها يوميًا؟

وبحسب الخبراء، بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، فمن الأفضل إقران المانجو أو تناولها بالتناوب مع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الموسمية الأخرى والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لخلق التوازن.