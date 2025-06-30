شكرا لقرائتكم خبر عن ليس فقط الحساسية.. 7 أسباب غير متوقعة لحكة عينيك والان مع تفاصيل الخبر

جميعنا على دراية بالطقس الجاف، والتلوث، والحساسية، مما يُسبب احمرارًا وحكة في عيوننا، ولكن ماذا لو كنتَ تفركها باستمرار، حتى في الداخل أو في غير موسم الحساسية، عادةً ما تكون الحساسية هي المشتبه به الأول، لكنها ليست السبب الوحيد لتهيج عينيك، قد تكون حكة العين طريقة جسمك للتنبؤ بأمر أكثر تعقيدًا، من العدوى إلى العادات اليومية التي لم تُفكر فيها حتى.

أسباب غير متوقعة لحكة عينيك طوال الوقت

فيما يلي سبعة أسباب وفقا لموقع " onlymyhealth"، قد تؤدي إلى حكة عينيك وما يمكنك فعله حيال ذلك.

استخدام الشاشات بشكل مفرط دون فترات راحة

نمط الحياة العصري قاسٍ على عينيك، ساعات التحديق في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والتلفزيون قد تُجهد عضلات عينيك وتُقلل من رمشها، وهي آلية حيوية تُبقي عينيك رطبتين، وينتج عن ذلك جفاف وحكة والتهاب في العينين مع حلول الليل.

حل سريع: طبّق قاعدة 20-20-20، أي انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل كل 20 دقيقة، اضبط سطوع شاشتك ليتناسب مع الإضاءة المحيطة لتجنب إجهاد العين.

النوم بالمكياج

إذا لم تُزيلي مكياج عينيكِ قبل النوم، فأنتِ لا تُعرّضين عينيكِ لخطر ظهور البثور فحسب، بل تُسبّبين انسداد بصيلات رموشكِ أو قنوات الدموع، كما أن ترك الماسكارا وكحل العيون طوال الليل قد يُهيّج، البشرة الحساسة حول عينيك، أو ما هو أسوأ من ذلك، يؤدي إلى نمو البكتيريا التي تتطور إلى عدوى.

الحل السريع: قومي دائمًا بإزالة مكياج العيون جيدًا قبل النوم باستخدام منظف لطيف وخالٍ من العطور أو ماء ميسيلار.

قد يكون جفاف العين هو السبب

جفاف العين ليس مجرد حالة مرتبطة بالتقدم في السن، بل يزداد انتشاره بين الشباب أيضًا، وخاصةً أولئك الذين يقضون يومهم في أماكن مكيفة أو يحدقون كثيرًا في أجهزة الكمبيوتر والهواتف. في هذه الحالة، لا تُفرز الغدد الدمعية رطوبة كافية أو دموعًا بالجودة التي تحتاجها العين، مما يؤدي إلى شعور دائم بالحكة أو الشعور برمل في العين.

الحل السريع: يمكن أن تساعد الدموع الاصطناعية، ولكن في الحالات المستمرة، قد يصف طبيب العيون قطرات طبية للعين أو يقترح تغييرات في نمط الحياة مثل استخدام جهاز ترطيب في المنزل.

قد يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه الشامبو أو غسول الوجه

ينسى الكثيرون أن ما يلامس الوجه قد يؤثر أيضًا على العينين، قد تحتوي المنظفات أو الصابون أو منتجات الشعر القاسية على مكونات قوية جدًا على منطقة العين الحساسة، حتى لو لم تصل مباشرة إلى العينين، فإن البقايا المتراكمة على الجلد أو الرموش قد تُسبب تهيجًا.

الحل السريع: انتقل إلى منتجات العناية الشخصية المضادة للحساسية أو التي تم اختبارها من قبل أطباء العيون واشطف جيدًا لتجنب تراكم البقايا.

التهاب الجفن: حالة التهابية تصيب الجفن

اضطراب أقل شيوعًا ولكنه شائع، حيث تنسد الغدد الدهنية في قاعدة الرموش، مما يسبب احمرارًا وحكة في الجفون والعينين، قد تشعرين بوجود شيء ما في مكانه دائمًا، أو قد تترك رموشك متقشرة عند الاستيقاظ.

حل سريع: توقف عن ارتداء العدسات اللاصقة ليوم أو يومين، وضع كمادات دافئة، في حال تكرار النوبات، استشر طبيب عيون.

ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة جدًا

العدسات اللاصقة مفيدة للرؤية، لكن ارتداءها لفترات طويلة، خاصةً أثناء الليل، قد يقلل من تدفق الأكسجين إلى عينك، هذا قد يُسبب جفافًا وحكة في عينيك، وفي الحالات الشديدة، يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

حل سريع: التزم دائمًا بجدول الاستخدام الذي يوصي به طبيب العيون، فكّر في استخدام العدسات اللاصقة اليومية إذا كان الجفاف مشكلة متكررة.

قد يفتقر نظامك الغذائي إلى العناصر الغذائية المفيدة للعين

صدق أو لا تصدق، يمكن أن تكون الحكة في العين في بعض الأحيان نتيجة لمشكلة غذائية أحماض أوميجا 3 الدهنية على سبيل المثال، تساعد الفيتامينات على تنظيم إنتاج الدموع، نقص فيتامين أ أو الأحماض الدهنية الأساسية قد يُسبب جفاف العينين ويجعلهما أكثر عرضة للتهيج.

حل سريع: أضف أطعمة مثل بذور الكتان، والجوز، وبذور الشيا، والأسماك الزيتية (مثل السلمون أو السردين) إلى نظامك الغذائي، حافظ على رطوبة جسمك وتناول الكثير من الخضراوات الورقية والبرتقالية لتعزيز صحة عينيك.