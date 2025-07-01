شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقضى الغسالات على البكتيريا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة "دي مونتفورت" في المملكة المتحدة أن الغسالات المنزلية غالبًا ما تفشل في تطهير ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل صحيح، وتشير النتائج، المنشورة في مجلة PLOS One، إلى أن الغسيل في الغسالات المنزلية قد يُساعد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على البقاء على قيد الحياة، بل وحتى على النمو بشكل أقوى.

واختبر الباحثون 6 أنواع مختلفة من الغسالات المنزلية باستخدام عينات من الأقمشة الملوثة ببكتيريا Enterococcus faecium، وهي بكتيريا شائعة مقاومة للمضادات الحيوية توجد في المستشفيات. شُغّلت الغسالات بدورات غسيل سريعة وعادية على درجة حرارة 60 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة الموصى بها لقتل البكتيريا.

ووجد الباحثون أن نصف الغسالات لم تُطهّر الملابس تمامًا أثناء الغسيل السريع، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ثلثها أيضًا لم يُنظّف بفعالية أثناء الدورة العادية.ثلاث غسالات فقط من أصل ست غسالات وصلت إلى مستوى النظافة المطلوب، مما يُظهر انخفاضًا في البكتيريا بما لا يقل عن 100,000 مرة .

وأخذ الباحثون أيضًا عينات من داخل 12 غسالة مختلفة، كشف اختبار الحمض النووي عن وجود بكتيريا ضارة، بما في ذلك الزائفة الزنجارية، والمتفطرة، والأسينيتوباكتر،هذه البكتيريا شائعة في حالات تفشي الأمراض في المستشفيات، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الغسالات تحمل أيضًا جينات تجعل البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

إحدى المشاكل الرئيسية هي تراكم الأغشية الحيوية، وهي طبقات لزجة من البكتيريا تلتصق بالأسطح داخل الغسالة تحمي الأغشية الحيوية البكتيريا من الحرارة والمنظفات وحتى المطهرات، مما يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة غسلة تلو الأخرى ومع مرور الوقت، يمكن أن تصبح البكتيريا الموجودة في هذه الأغشية الحيوية أكثر مقاومة لكل من منتجات التنظيف والمضادات الحيوية.

مقاومة المنظفات تزيد الأمور سوءًا

لم تختبر الدراسة دورات الغسيل فحسب، بل بحثت أيضًا في قدرة البكتيريا على البقاء والتكيف مع منظفات الغسيل المنزلية.

أُجريت اختبارات على سلالات خطيرة مثل المكورات العنقودية الذهبية، والكلبسيلة الرئوية، والزائفة الزنجارية.عُرضت هذه البكتيريا لأنواع وتركيزات مختلفة من المنظفات.

بعد التعرض، أظهرت بعض البكتيريا مقاومة أعلى لكل من المنظفات والمضادات الحيوية على سبيل المثال، طورت بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والكلوستريديوم الرئوية مقاومةً للمضادات الحيوية القوية مثل الكاربابينيمات والبيتا لاكتام. أظهرت الاختبارات الجينية تغيرات في حمضها النووي، وخاصةً في الجينات التي تساعد البكتيريا على ضخ المواد الضارة، هذه التغيرات جعلت القضاء عليها أصعب.لخصت إحدى الباحثات، كاتي ليرد، الأمر قائلةً: "يُظهر بحثنا أن الغسالات المنزلية غالبًا ما تفشل في تطهير المنسوجات، مما يسمح للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالبقاء على قيد الحياة.. إذا كنا جادين بشأن انتقال الأمراض المعدية عبر المنسوجات ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، فيجب علينا إعادة النظر في كيفية غسل ملابس العاملين في مجال الرعاية الصحية لدينا."

توصيات لغسل ملابس العاملين في الرعاية الصحية

توصي الإرشادات الصحية بأربع خطوات رئيسية لغسل ملابس العاملين في الرعاية الصحية وهي:

-الغسل على درجة حرارة 60 درجة مئوية إن أمكن

- تجنب خلط الزي الرسمي مع ملابس أخرى

-عدم تحميل الغسالة بملابس أكثر من طاقتها.

- تنظيف الملابس بشكل منتظم.