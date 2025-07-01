شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول هذا النوع من الشوكولاتة يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

يعشق الكثير منا تناول الشوكولاتة، ولكن أغلبنا يمتنع عن تناولها خوفًا من محتوى السعرات الحرارية فيها الذى قد يسبب زيادة في الوزن، ولكن لتناول الشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص العديد من الفوائد الصحية ولكن يشترط الاعتدال وعدم الإفراط، ويمكنك إدراجها في نظامك الغذائي اليومي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 فواد صحية لتناول الشوكولاتة الدانة بانتظام: غنية بمضادات الأكسدة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، وخاصةً الفلافونويدات، والتي تشمل الإبيكاتشين والكاتشينات، وتُساعد هذه المضادات على مكافحة الإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة في الجسم، وكلما زادت نسبة الكاكاو، زادت قدرة الشوكولاتة المضادة للأكسدة، وتُعد مضادات الأكسدة ضرورية لحماية الخلايا من التلف، وقد تُساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

تحتوي على المعادن الأساسية

الشوكولاتة، وخاصة الداكنة، غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز، والحديد ضروري لنقل الأكسجين في الدم وإنتاج الطاقة، بينما يدعم المغنيسيوم وظائف العضلات والأعصاب وصحة العظام، وتنظيم مستويات السكر في الدم، فيما يلعب النحاس والمنجنيز دورًا حيويًا في أنظمة الدفاع المضادة للأكسدة وإنتاج الكولاجين، وهما عنصران مهمان لصحة البشرة وحيويتها بشكل عام.

تعزز صحة القلب

رُبطت مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بفوائد صحية للقلب والأوعية الدموية، وتُساعد هذه المركبات على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ووتشير الدراسات إلى أن تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة يُحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية ويزيد من مرونتها، مما يُسهم في تحسين صحة القلب.

تدعم صحة الدماغ

الشوكولاتة الداكنة تعتبر مصدرًا للفلافونويدات، التي ثبت أنها تُحسن وظائف الدماغ من خلال زيادة تدفق الدم وتعزيز مرونة الأعصاب، وتشير الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يُحسن الذاكرة والتركيز والأداء الإدراكي، كما قد تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على حماية الدماغ من الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل الزهايمر.

تحسن الأداء الإدراكي

تحتوي الشوكولاتة على العديد من المركبات التي تؤثر إيجابًا على المزاج والوظائف الإدراكية، مثل فينيل إيثيل أمين (PEA) وهو مركب طبيعي موجود في الشوكولاتة، يُعزز إطلاق الإندورفين والسيروتونين، وهما ناقلان عصبيان مرتبطان بمشاعر المتعة والرفاهية وتحسين المزاج، علاوة على ذلك، يُوفر محتوى الشوكولاتة من الكافيين والثيوبرومين تأثيرًا منشطًا خفيفًا، مما يُعزز الوظائف الإدراكية واليقظة.