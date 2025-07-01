هل هناك وقت مناسب لتناول الخيار لتحقيق أقصى فائدة؟

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مع حلول فصل الصيف، نحتاج لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بمحتواها العالى من الماء خاصة الخضراوات والفاكهة والتي تساعد على ترطيب الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن بين الأطعمة التي تعزز مستويات الترطيب لدينا في الصيف، هو الخيار، حيث إن محتواه نحو 95% من الماء، حيث تحتوي ثمرة خيار نيئة غير مقشرة على 30 سعرة حرارية، و0 دهون، و6 جرامات من الكربوهيدرات، وجرام واحد من البروتين، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين K، وفيتامين C، بجانب المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، ولكن هل هناك توقيت مناسب لتناول الخيار لتحقيق أقصى فائدة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، فإن للخيار العديد من الفوائد الصحية، من إزالة السموم، بجانب خصائصه المضادة للميكروبات، كما يساعد على الهضم وفقدان الوزن، وغيرها من الفوائد، وقد اعتاد الناس على تناول الخيار مقشرًا أو غير مقشر في أي وقت من اليوم، أو حتى مع السلطات والأطباق الأخرى.

فيما يلى.. فوائد تناول الخيار:

- أول وأهم فائدة لتناول الخيار هي ترطيب الجسم، خاصةً في فصل الصيف، حيث يفقد الجسم الكثير من السوائل، بينما يُعيد الخيار الماء إلى الجسم ويلبي احتياجاته اليومية من السوائل.

- يُعد الخيار أيضًا من الأطعمة الشائعة في برامج إنقاص الوزن، نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، مما يُساعد على إنقاص الوزن، وفقًا لدراسة أُجريت عام 2016.

- الخيار غنى بمضادات الأكسدة، وفي دراسة أجريت عام 2015، حيث تم قياس فعالية الخيار المضادة للأكسدة من خلال تناول 30 شخصًا مسنًا مكملات غذائية من مسحوق الخيار لمدة 30 يومًا، وقد أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في مؤشرات مختلفة لنشاط مضادات الأكسدة، وتحسنًا في حالة الجسم.

- من أهم فوائد تناول الخيار أنه يُساعد على انتظام حركة الأمعاء، بفضل محتواه العالي من الماء وبالتالي يمنع الإمساك، بينما يُساعد البكتين، وهى ألياف قابلة للذوبان، على زيادة وتيرة حركة الأمعاء.

هل هناك وقت محدد لتناول هذا الغذاء الخارق؟

عادةً ما يُضاف الخيار إلى وجبات الإفطار والغداء والعشاء، ويُعد جزءًا شائعًا من النظام الغذائي الصيفي، سواءً في السلطات أو الأطباق، أو حتى تناوله بشكل فردي، ويُنصح بتناول الخيار غالبًا في الصباح أو بعد الظهر، وتناوله قبل الوجبات يُساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، ويُغذي الجسم بالترطيب والعناصر الغذائية لبقية اليوم، ومع ذلك، يجب تناوله قبل الوجبات بنصف ساعة على الأقل، كما يُنصح عادةً بتجنب تناول الخيار ليلًا، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يستغرق وقتًا طويلًا في الهضم، وقد يؤدي إلى الانتفاخ وكثرة الذهاب إلى الحمام في منتصف الليل، مما يُؤثر سلبًا على جودة النوم والهضم، فإذا كنت ترغب في تناوله ليلًا، فتأكد من تناوله قبل النوم بساعتين إلى أربع ساعات، حتى يتمكن الجسم من هضمه بشكل صحيح.