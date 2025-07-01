5 أطعمة تقلل خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم

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ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، ويمكن خفض ضغط الدم المرتفع من خلال اتباع نظام غذائي صحي واتباع عادات صحية، إذا كنت ترغب في خفض ضغط دمك، فإن الحفاظ على نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والقدرة على إدارة التوتر بفعالية، قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 أطعمة لتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم

ينصح الأطباء بتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الأطعمة المصنعة، حيث تدعم الأبحاث العلمية العلاقة بين تناول هذه الأنواع من الأطعمة بانتظام وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

1. الخضراوات الورقية

تُظهر الأبحاث العلمية أن النترات الموجودة في الخضراوات الورقية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تخفض ارتفاع ضغط الدم.

إلى جانب فوائدها الصحية للقلب، تُعد الخضراوات الورقية متعددة الاستخدامات، يُمكن إضافتها إلى أي وجبة يومية بطرق متنوعة.

2. التوت

يوصي أطباء القلب بتناول التوت بانتظام، حيث إن هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة، التي تُقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم، وبالتالي تُخفض ضغط الدم.

كما أن الألياف الموجودة في التوت مفيدة لصحة القلب، وهو سبب آخر لكونه غذاءً رائعًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

3. البنجر

البنجر من الخضراوات المفيدة للقلب والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، إنها غنية بالبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية والتخلص من الصوديوم الزائد، ومثل الخضراوات الورقية، يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

4. المكسرات

يوصى الأطباء بإضافة المكسرات إلى قائمة مشترياتك من الأطعمة الصحية للقلب، تُظهر الأبحاث العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنةً بمن لا يتناولونها بانتظام.

فقط تأكد من اختيار المكسرات غير المملحة، لأن المكسرات المملحة قد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

5. الثوم

إن تتبيل وجباتك بالثوم لا يمنحها نكهة إضافية فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة لخفض ضغط الدم يرتبط تناول الثوم بانتظام بخفض ضغط الدم والكوليسترول، بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم.