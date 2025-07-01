لصحة جهازه المناعي أهم اللقاحات التي يحتاجها الطفل في سنواته الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:49 صباحاً - التطعيم وسيلة لتقوية جهاز المناعة في الجسم لمقاومة مختلف الأمراض المعدية، وهو عبارة عن حقن لقاح مُضادة للفيروسات أو البكتيريا، يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز المناعي عند التعرض للفيروسات أو البكتيريا، ليصبح جسم الطفل المُلقّح أكثر مناعة ضد المرض. أو ظهور فقط أعراض خفيفة، أو غيابها تمامًا، نظرًا لتكوين الأجسام المضادة في الجسم. وإدراكًا لأهمية التطعيم، يجب على الآباء الانتباه إلى اللقاحات الإلزامية التالية وتزويد أطفالهم بها ومراقبة نتائجها باستمرار وفقًا لموقع "webmd"

التهاب الكبد الوبائي ب

يجب أن يتناول الطفل ٤ جرعات من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب-الصورة من موقع AdobeStock

التهاب الكبد الوبائي ب هو التهاب في الكبد يُسببه فيروس التهاب الكبد الوبائي ب وينتقل هذا المرض عن طريق الدم واللعاب وسوائل الجسم الأخرى. تشمل أعراضه الحادة لدى الأطفال الضعف والحمى وفقدان الشهية واصفرار الجلد والغثيان والقيء. يمكن أن يتطور التهاب الكبد الوبائي ب إلى مرض مزمن، مثل فشل وسرطان الكبد، مما قد يُهدد حياة الطفل.

على الجانب الآخر يعطى لقاح التهاب الكبد الوبائي ب للمواليد الجدد قبل ٢٤ ساعة ولكن يجب أن يكون وزنهم أكثر من ٢ كجم، وتسبقه أيضًا حقنة فيتامين ك١ كما يجب أن يُعاد التطعيم ثلاث مرات أخرى، مع بلوغ الطفل عمر شهرين، أوثلاثة، أوأربعة أشهر. هذا يعني أن الطفل سيتلقى ٤ جرعات من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب.

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شلل الأطفال

شلل الأطفال عبارة عن مرض فيروسي يصيب الأعصاب، ويسبب الشلل وضمور العضلات، والوفاة في غضون ساعات. يمكن أن تحدث الوفاة بسبب شلل عضلات الجهاز التنفسي وعدم القدرة على الحركة. يمكن أن يصيب شلل الأطفال أي عمر، ولكنه قد يكون خطير نسبيًا على الأطفال الصغار.

يتلقى الأطفال لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) منذ ولادتهم وحتى بلوغهم شهرًا واحدًا. ويمكنهم تكرار التطعيم عندما يبلغون شهرين، وثلاثة، وأربعة أشهر و هذا يعني أن الأطفال سيتلقون لقاح شلل الأطفال أربع مرات.

لقاح السل (BCG)

يمكن أن يصاب الطفل بالسل إذا استنشق بكتيريا المتفطرة السلية في الهواء. تشمل بعض أعراض الأطفال سعالاً طويلاً لا يلتئم لأكثر من 3 أسابيع، و بعض الأعراض مثل الحمى، وضيقاً في التنفس، وتأخراً في النمو، وضعفاً في الجسم. في حال تأخر العلاج ، قد يُسبب السل انهيار الرئتين ومهاجمة الدماغ.

يُعطى لقاح BCG مرة واحدة فقط في العمر، عندما يبلغ الطفل من العمر شهرين أو ثلاثة أشهر. إذا كان عمره أكثر من 3 أشهر، يُعطى لقاح BCG إذا كانت نتيجة اختبار التوبركولين سالبة.

الخناق والسعال الديكي والكزاز (لقاح DPT)

يُعطى لقاح DPT يحمي طفلك من السعال الديكي-الصورة من موقع Freepik

ثلاثة أمراض مختلفة تسببها البكتيريا، وتنطوي على خطر كبير للوفاة. يصيب الخناق الجهاز التنفسي العلوي، مسببًا أعراضًا مثل الحمى، وصعوبة البلع، وضيق التنفس المصحوب بضوضاء، وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

على الجانب الآخر يسبب السعال الديكي سعالًا طويل الأمد، يستمر من شهر إلى ثلاثة أشهر، لذا يُعرف باسم "سعال المائة يوم"، بالإضافة إلى الحمى وسيلان الأنف. يُعد الكزاز خطيرًا للغاية لأن السم الذي تطلقه البكتيريا يمكن أن يهاجم الأعصاب، مسببًا تشنجات، وصعوبة في التنفس، واضطرابًا في ضربات القلب.

يُعطى لقاح DPT على شكل حقنة واحدة ثلاث مرات، وذلك عندما يتراوح عمر الطفل بين شهرين و11 شهرًا، بفاصل زمني قدره 4 أسابيع. يُعطى هذا التطعيم ثلاث مرات لأن الأجسام المضادة في الجسم تكون منخفضة جدًا في الجرعة الأولى، مما يتطلب تطعيمات لاحقة للوصول إلى مستويات مثالية من الأجسام المضادة في الجسم.

الالتهاب الرئوي

يعد الالتهاب الرئوي من الأمور التي تصيب الأطفال وذلك لأن جهازهم المناعي لم يكتمل نموه بعد. وقد يصاب الطفل بهذا المرض بسبب إصابته ببكتيريا العقدية الرئوية. تشمل أعراض الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية ارتفاعًا في درجة الحرارة، وتعرقًا شديدًا، وقشعريرة، وسعالًا، وصعوبة في التنفس.

يحتاج مرضى الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية إلى دخول المستشفى لمدة ستة أيام على الأقل، وقد يُسبب الوفاة في بعض الحالات الشديدة.

يبدأ جدول تطعيم فيروس المكورات الرئوية عندما يبلغ الطفل شهرين من العمر، ثم يُكرر في عمر 4 و6 أشهر، مصحوبًا بجرعة مُعززة من اللقاح في عمر 12-15 شهرًا.

لقاح الروتا

فيروس الروتا هو فيروس يصيب الجهاز الهضمي بسبب عدم الاهتمام بغسل اليدين بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات، على الجانب الآخر قد يتسبب فيروس الروتا في بعض الأعراض المزعجة للأطفال دون سن 3 سنوات،

يمكن أن تظهر أعراض عدوى فيروس الروتا بعد يومين من التعرض، كإصابته بأعراض الإسهال والقيء والتعب والحمى الشديدة والجفاف وآلام البطن.

هناك نوعان من لقاح فيروس الروتا وهو لقاح فيروس الروتا الأول أحادي التكافؤ ويُعطى هذا اللقاح مرتين، تُعطى الجرعة الأولى في عمر 6 أسابيع والجرعة الثانية بفاصل 4 أسابيع بعد الجرعة الأولى.

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لقاح MMR

هو لقاح يحمي الجسم من ثلاثة أنواع من الأمراض، وهي الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. تشمل الأعراض المبكرة لعدوى الحصبة لدى الأطفال السعال المصحوب بالبلغم، وسيلان الأنف، وارتفاع درجة الحرارة، واحمرار العينين. يمكن أن تشمل مضاعفات الحصبة الالتهاب الرئوي ، وتلف الدماغ، والصمم، أو حتى الوفاة.

تشمل أعراض النكاف الصداع، وألمًا عند المضغ، وتورم الغدد اللعابية بالقرب من الأذنين. في حين تشمل أعراض الحصبة الألمانية طفحًا جلديًا على الوجه وفي جميع أنحاء الجسم، والذي يمكن أن يصاحبه مضاعفات الالتهاب الرئوي، والإسهال، والتهاب السحايا، وحتى الوفاة.

تُعطى الجرعة الأولى من لقاح MMR للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهرًا. وتُعطى الجرعة الثانية (الجرعة المعززة) في سن 3-5 سنوات.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.