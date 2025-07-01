شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لحماية قلبك من النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بقلبنا لا يُدرك معظمنا المخاطر إلا عندما نختبر تلك العلامة التحذيرية الأولية، وهى تسارع ضربات القلب، أو الإحساس بشعور غريب بعدم الراحة، أو نوبة دوار تُنذر بالخطر.

ووفقا لموقع healthsite تُعدّ النوبة القلبية من أخطر التهديدات الصحية الصامتة التى تواجه الإنسان، وهى غالبًا ما تحدث دون سابق إنذار، لكنها فى الواقع نتيجة لتراكمات طويلة من نمط حياة غير صحى، ولحسن الحظ، هناك طرق طبيعية وفعالة يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بها، دون الحاجة إلى أدوية فى المراحل المبكرة، وذلك من خلال اتباع بعض العادات اليومية البسيطة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بشكل كبير والحفاظ على صحة قلبك لسنوات قادمة.

5 عادات يومية للحفاظ على صحة قلبك التحرك حتى لو كان قليلاً

لستَ بحاجةٍ إلى الركض في ماراثون أو قضاء ساعاتٍ في صالة الألعاب الرياضية لحماية قلبك، فقد أثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة تصل إلى 30%، فكّر فى المشى السريع، أو ركوب الدراجات، أو الرقص، أى شىء يُسرّع ضربات قلبك.

السر يكمن فى الحركة المتكررة، فالجلوس أصبح إدمانًا جديدًا، ونوبات السكون الطويلة قد تُصلّب الشرايين وترفع ضغط الدم، جرّب استخدام مؤقت للوقوف أو التمدد كل 30 إلى 60 دقيقة، واعمل على تحقيق 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدنى المعتدل أسبوعيًا، قلبك يُحبّ الحركة.

تغذية قلبك

قلبك يعمل دون توقف، ويحتاج إلى تغذية ذكية ليستمر بكفاءته، ويُوصي الخبراء باتباع النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

قلّل من تناول الأطعمة المصنّعة والوجبات الخفيفة السكرية والدهون المتحولة، التي قد تُسبّب انسداد الشرايين.

قلل التوتر

يمكن أن يتسلل التوتر إلى قلبك ويُضعفه دون أن تدري، يرفع التوتر المزمن ضغط دمك، ويُسبب التهابًا، وقد يُسبب عادات تأقلم غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين، لكن المفاجأة يمكنك تدريب جسمك على الاسترخاء من خلال..

التنفس العميق لمدة خمس دقائق يوميا

التأمل أو اليوجا

قضاء الوقت مع أحبائك

الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم كوميدي جيد

النوم الجيد

يمكن أن يُسبب التوتر، المصحوب بقلة النوم، آثارًا سلبية عديدة على جسمك، بما في ذلك ضعف صحة القلب، فقد أظهرت الدراسات أن قلة النوم قد تُسهم في ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، وزيادة هرمونات التوتر، فقط احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، فالنوم الجيد ضروري للتمتع بصحة قلب أفضل.

راقب أرقام ضغط الدم والكوليسترول

عادةً لا تظهر أعراض ملحوظة لارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، ولكنهما قد يُلحقان ضررًا خفيًا بشرايينك على المدى الطويل، ولكن التشخيص المبكر يُمكّنك من التحكم في حالتك، حيث يمكنك تغيير نظامك الغذائي، أو ممارسة الرياضة، أو مناقشة الأدوية مع طبيبك قبل أن تتفاقم الأمور.