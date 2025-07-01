شكرا لقرائتكم خبر عن مطر وحر .. نصائح لتعزيز مناعتك فى التقلبات المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

مع تساقط الأمطار في فصل الصيف يفاجئنا الطقس بهذه التغيرات المفاجئة من طقس شديد الحرارة والرطوبة إلى تساقط أمطار متوسطة وشديدة الغزارة، ومع كل هذه التغيرات في الطقس، من المهم الحفاظ على سلامتك وصحتك أنت وعائلتك، لذا يجب عليك اتخاذ احتياطات بسيطة للحفاظ على صحتك خلال تقلبات الطقس، بحسب موقع " nurture".

نصائح لتعزيز مناعتك مع تساقط الأمطار في الصيف 1. تناول الفيتامينات المتعددة لتعزيز مناعتك

عزز جهازك المناعي لحماية نفسك من الأمراض، من خلال تناول أطعمة صحية وتناول الفيتامينات المتعددة لتكملة نظامك الغذائي.

تُعتبر مكملات الفيتامينات التي تحتوي على فيتامين سي أو الزنك مفيدة لتعزيز جهاز المناعة، نظرًا لفعاليتها في مكافحة العدوى.

2. زيادة تناول السوائل وشرب الماء

هذا يُساعد على تخليص الجسم من الجراثيم والبكتيريا، كما أن زيادة شرب الماء تساعد في الوقاية من السعال ونزلات البرد.

يمكنك أيضًا شرب الشاي والعصائر الغنية بالعناصر الغذائية لتجنب الجفاف وتقليل التهاب الحلق.

3. اغسل يديك بانتظام

غسل اليدين بانتظام هو الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض، اغسل يديك قبل تناول الطعام، ولمس وجهك، وحمل أطفالك، افرك يديك بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما جيدًا بالماء النظيف.

من المفيد الاحتفاظ بمعقم أو كحول في حقيبتك، وإذا لم تتمكن من ذلك، اغسل يديك فورًا بالماء والصابون.

4. حافظ على جفافك فى المطر

تشمل النصائح الصحية الشائعة عند سقوط الأمطار الحفاظ على جفافك ونظافتك للوقاية من الإصابة بالبرد أو السعال أو الحمى أو الإنفلونزا.

أحضر مظلة لحماية نفسك من البلل تحت المطر. يُنصح أيضًا بارتداء الأحذية لتجنب ملامسة الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض الموجودة في المناطق المغمورة بالمياه ومياه الأمطار المتراكمة.

في حال تعرضك للبلل تحت المطر أثناء التنقل أو العودة إلى المنزل، من الضروري الاستحمام بعد ذلك، يساعد هذا على تنظيم درجة حرارة جسمك.

5. احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي

ينبغي على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فما فوق الحصول على جرعة سنوية من لقاح الإنفلونزا يُعدّ التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا من أفضل النصائح الصحية لحماية نفسك وعائلتك من الإصابة به.