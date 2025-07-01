شكرا لقرائتكم خبر عن ليه مش لازم تشرب مياه ساقعة وأنت عرقان وجسمك سخن؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حرارة الطقس في فصل الصيف يشعر الجميع بالانتعاش والنشاط عند شرب الماء البارد، ولكن هل تساءلت يومًا عن تأثير شرب الماء المثلج على جسمك؟، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعلك تتجنب شرب الماء البارد في الطقس الحار، خاصة عند شعورك بالحر والتعرق، وفقاً لموقع lybrate.

أسباب تدفعك لتجنب شرب الماء البارد في الصيف عند التعرق والحر الشديد

1. عند شرب الماء البارد، أو أي مشروب بارد آخر، فإنه يعيق ترطيب جسمك، ويحد من عملية الهضم، ويقلص الأوعية الدموية.

2. شرب الماء البارد يغير درجة حرارة جسمك الداخلية يستخدم جسمك الآن الطاقة المخزنة لتنظيم درجة حرارتك بدلاً من هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية لإنتاج الطاقة.

3. يتكون المخاط الزائد عند شرب الماء البارد بعد تناول الطعام، يؤدي هذا إلى تراجع وظيفة جهازك المناعي، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ونزلات البرد.

4. إذا شربت الماء البارد مع الوجبة أو بعدها، تتجمد الدهون في طعامك بسبب انخفاض درجة حرارة الماء. ويجد الجسم صعوبة في هضم الدهون غير الضرورية

يتفق خبراء الصحة بشدة على أن الماء بدرجة حرارة الغرفة، هو الأفضل للجسم لترطيبه.

وبحسب موقع kaizenmed لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاء بأن شرب الماء شديد البرودة قد يُسبب سكتات دماغية في الطقس الحار، ومع ذلك، يُمكن أن يُسبب شرب الماء شديد البرودة انقباضًا مؤقتًا للأوعية الدموية في الحلق، مما قد يُسبب شعورًا بعدم الراحة أو الألم.

كما يُمكن أن يُسبب هذا الانقباض زيادةً لاإرادية في معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما قد يُشكل خطرًا على الأشخاص الذين يُعانون من حالات طبية مُعينة، لذا يُنصح بشرب الماء بدرجة حرارة معتدلة في الطقس الحار للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب أي إزعاج مُحتمل.

1. ترطيب أسرع وأكثر فعالية.

من فوائد شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة

2. تحسين عملية الهضم بفضل تحفيز الإنزيمات الهاضمة الطبيعية.

3. هضم الطعام بسهولة أكبر.

4. تحسين حركة الأمعاء، خاصةً عند إضافة عصير الليمون إلى الماء الدافئ.

5. تنقية الدم وتخليص الجسم من السموم بشكل طبيعي عبر الجهاز الليمفاوي والكلى والجلد.

لذا، في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة طعام، تناول كوبًا من الماء بدرجة حرارة الغرفة.