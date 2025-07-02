شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم هما من أكثر اضطرابات النوم شيوعا، ويمكن أن يؤثر كلاهما سلبًا على جودة الحياة ويسبب مشاكل صحية إذا تُركا دون علاج.ويوجد عدد من الاختلافات بين الحالتين، وفقا لموقع "Very well health".

ما هو الأرق؟

الأرق هو صعوبة النوم أو الاستمرار فيه، و قد يكون الأرق قصير الأمد، لبضع ليالٍ أو أسابيع، أو مزمنًا، يستمر لأشهر أو حتى سنوات .

وفي كثير من الحالات، يحدث الأرق قصير المدى نتيجة للضغوط اليومية ، أو التغييرات في الجدول الزمني، أو التغيير البيئي، مثل الانتقال إلى منطقة أخرى، بينما قد يحدث الأرق المزمن طويل الأمد بسبب مشكلة فسيولوجية وغالبًا لا يمكن تفسيره بمشكلة صحية جسدية أو مشكلات واضحة أخرى.

أعراض الأرق

صعوبة النوم أو الاستمرار فيه هي الأعراض الرئيسية للأرق، ومع ذلك، قد تنتج أعراضا أخرى عديدة عن قلة النوم، منها :

التعب

صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء

ضعف الأداء في الاختبار أو العمل

تقلب المزاج والانفعال

صعوبة البقاء مستيقظًا أثناء النهار

السلوكية

زيادة خطر الحوادث

وقد تختفي أعراض الأرق قصير المدى تلقائيًا بعد زوال الحالة المؤقتة التي سببته. ومع ذلك، قد يصبح الأرق قصير المدى مزمنًا، خاصةً إذا لم تتم معالجة التوتر أو إدارته بفعالية.

مضاعفات الأرق المزمن

إذا تركت تلك الحالة دون علاج، فإن مضاعفات الأرق المزمن يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل:

الربو أو مشاكل التنفس الأخرى

عدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

مشاكل الألم المزمن

مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق

تعاطي المخدرات

الالتهابات ومشاكل الجهاز المناعي

البدانة

أسباب الأرق

وتشير الدراسات إلى أن الأرق يؤثر على ما بين 10% إلى 30% من البالغين في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى معدلات أعلى من ذلك .

تتضمن بعض العوامل التي قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأرق ما يلي:

العمر

الجنس، حيث إن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق

التاريخ العائلي

عادات النوم السيئة

مشاكل الصحة العقلية ، مثل الاكتئاب أو القلق

الأدوية

مشاكل الألم

الإجهاد قصير المدى أو المزمن

الكافيين أو الكحول أو تناول وجبات ثقيلة قبل النوم

المشاكل العصبية ، مثل مرض الزهايمر والخرف

مشاكل النمو العصبي، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو اضطراب طيف التوحد

اضطرابات النوم المحددة، مثل متلازمة تململ الساقين أو المشي أثناء النوم

ويوجد عدد من العلاجات للأرق، مثل الأدوية او العلاج السلوكى المعرفى.

ما هو انقطاع التنفس أثناء النوم؟

انقطاع النفس الانسدادي النومي هو أكثر أنواع اضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم شيوعًا، ويحدث عندما يسد مجرى الهواء العلوي باستمرار أثناء النوم، مما يتسبب فى إعاقة النوم عن طريق إيقاف أو تقليل تدفق الهواء، و يمكن أن يؤدي إلى العديد من الحالات الصحية الأخرى، مثل السكتة الدماغية ، ومرض السكر ، وأمراض القلب ، وغيرها.

انقطاع النفس المركزي أثناء النوم ، وهو نوع أقل شيوعًا، يحدث إذا لم يرسل المخ إشارات إلى العضلات التي تساعد في التنفس، ويؤدي هذا إلى توقف التنفس بسبب نقص الجهد التنفسي.

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى تعطيل النوم بشكل متكرر، ويمنع من يعاني منه من الحصول على نوم جيد ليلاً، وتتضمن بعض أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم ما يلي:

نعاس مفرط أثناء النهار

تعب

الصداع الصباحي

فقدان الذاكرة

النوم غير المنعش

الآثار الجانبية لانقطاع النفس النومي غير المعالج

قد يؤدي انقطاع النفس النومي غير المعالج إلى انخفاض جودة الحياة، ويؤدي إلى حوادث وانخفاض الإنتاجية في العمل، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك آثار جانبية خطيرة لتلك الحالة، بما في ذلك:

أمراض القلب والأوعية الدموية

الاكتئاب

ضعف الإدراك، مما قد يجعل القيادة أو تشغيل الآلات غير آمنة

الاضطرابات الأيضية، مثل مرض السكر من النوع الثانى

الأسباب انقطاع التنفس أثناء النوم

السبب الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم عند الأطفال، هو تضخم اللوزتين أو اللحميتين، لكن عند البالغين، يرتبط انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم بما يلي:

السمنة

العمر

التدخين

استخدام المهدئات

الشخير

النوم على الظهر

في بعض الأحيان، قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، بانقطاع النفس المركزي أثناء النوم، وهذا ما يُعرف باسم "انقطاع النفس المختلط أثناء النوم".

علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

تشمل خيارات العلاج الأساسية لانقطاع النفس أثناء النوم ما يلي:

أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) هي العلاج الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس النومي المتوسط والشديد، يتضمن ذلك النوم بقناع، قد يغطي الأنف أو الفم أو كليهما، ويتصل القناع بجهاز يوفر تدفق هواء مضغوط مستمر إلى الحلق، بحيث يمنع هذا التدفق الهوائي انسداد مجرى الهواء .

الأجهزة الفموية : عادةً ما تكون الأجهزة الفموية هي العلاج الأولي لحالات انقطاع النفس النومي الخفيفة إلى المتوسطة لتخفيف الألم، تشبه هذه الأجهزة واقي الفم، حيث تساعد على إبقاء الفم مفتوحًا ومنع عضلات مجرى الهواء من الانكماش وتقييد تدفق الهواء .

يمكن أن يتحسن انقطاع التنفس أثناء النوم أيضًا إذا تمت معالجة الحالات الطبية الأساسية التي تسببت فيه، على رأسها السمنة.

الأرق مقابل انقطاع التنفس أثناء النوم

الأرق هو صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، بينما بعيق انقطاع النفس النومي النوم بسبب انسداد متكرر للهواء أو توقف التنفس، و يمكن أن يؤثر الأرق وانقطاع النفس النومي سلبًا على جودة النوم ويسببان مشاكل صحية خطيرة إذا لم يُعالجا بشكل صحيح.